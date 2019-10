Lo que ocurre cuando te pinchas en el dedo con el virus vacuna: incluso los virus más conocidos y seguros nos la pueden jugar

En diciembre de 2018, una trabajadora de 26 años se pinchó en un dedo con el virus emparentado con la viruela mientras se lo inoculaba a un grupo de ratones en un laboratorio de San Diego. Se trataba del virus vacuna (VACV), un microorganismo muy conocido, que según pensaban no debía causar grandes problemas a la paciente.

De hecho, unos mese antes, justo al empezar a trabajar con el VACV, el laboratorio le ofreció la vacuna contra la viruela (como recomienda el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización), pero ella la rechazó. Se lavó el dedo con abundante agua durante 15 minutos y fue al médico esperando que no pasara nada grave. Sin embargo, la cepa que se había inoculado no era una cepa normal.

No hay virus inocuos

CDC

Los médicos no le pidieron hacer ninguna precaución especial para evitar ser el foco de una epidemia. Pero en las siguientes dos semanas su estado de salud no dejó de empeorar y los médicos e investigadores se empezaron a preocupar seriamente. Sobre todo, porque no eran capaces de aislar qué cepa del VACV tenía la paciente y, por tanto, no podían hacer un pronóstico preciso.

Ante esto, solicitaron al Centro de Control de Enfermedades norteamericano el uso del 'tecovirimat', el primer y único antiviral para el tratamiento de la viruela que acababa de aprobar la FDA en junio de ese mismo año como parte de las investigaciones en biodefensa de EEUU. Finalmente, 14 días después del pinchazo, la muchacha se empezó a recuperar de los síntomas más graves.

El dedo, no obstante, siguió una recuperación mucho más lenta. El virus vacuna es uno de los virus más importantes de la historia de la humanidad. Se trata del virus que usamos para acabar con la viruela gracias a su estrecho parecido. Además, se trata de un virus muy conocido que se utiliza aún hoy como vector de tratamientos como cáncer o para investigación de nuevas vacunas

El caso, publicado en el Morbidity and Mortality Weekly Report del CDC, evidencia que hay que tener cuidado con las cepas del virus vacuna recombinantes dado que "pueden contener insertos genéticos que tienen efectos desconocidos". Que hay que vacunarse, vamos. Por mucho que los hayamos estudiado, hay virus tan escurridizos (como el de la gripe) que uno nunca acaba de saber al 100% a lo que se enfrenta.

Imagen | Yanmin Yang