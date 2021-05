Nueva York abre la puerta al "turismo sanitario": ofrecerá una vacuna a los turistas que visiten la ciudad

Un motivo más para visitar Nueva York. Bill de Blasio, alcalde de la ciudad, ha anunciado que comenzará a ofrecer vacunas contra la Covid-19 a los turistas a través de puntos de vacunación en lugares emblemáticos como Times Square y otras localizaciones de la ciudad. El anuncio está a la espera de la aprobación estatal, pero esperan obtenerla este mismo fin de semana.

La popular ciudad estadounidense abre la puerta así al "turismo sanitario", en contraposición con una Unión Europea que trabaja en un pasaporte sanitario donde los turistas mostrarán que están inmunizados. Con este movimiento, en vez de solicitar al turista que aporte garantías, se le ofrecerá.

A través de las redes sociales, Nueva York ha explicado que administrarán una dosis de la vacuna Johnson & Johnson. "Es un mensaje positivo para los turistas: ven aquí, es seguro, es un gran lugar para estar y vamos a cuidar de ti", explica De Blasio.

La vacuna será una "muestra de buena voluntad", pero no será requisito para poder visitar la ciudad. Según explican las autoridades de la ciudad, Nueva York no comprobará si los turistas están o no están vacunados.

Welcome to New York, your vaccine is waiting for you!



We'll administer the Johnson & Johnson vaccine at iconic sites across our city. With State authorization, we can get vaccines to tourists and make sure they have a built in souvenir to bring home with them. Let's get it done! pic.twitter.com/NCqIietY9R