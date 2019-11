Nueva Delhi se está asfixiando en vivo y en directo: sus niveles de polución son 20 veces peores que los recomendados por la OMS

La capital de la India va camino de convertirse también en la capital mundial de la contaminación del aire. Tras una semana de fiestas por el año nuevo hindú, el humo de la quema de rastrojos de los estados agrícolas que rodean la región y una de las contaminaciones más apabullantes del mundo moderno se han confabulado para que la ciudad lleve días en medio de una enorme emergencia sanitaria que ha anulado clases, ha cerrado fábricas y ha desviado más de 30 vuelos por poca visibilidad.

Nueva Delhi es hoy una ciudad tomada por el humo.

Air pollution in New Delhi and surrounding towns reached the worst levels so far this year on Sunday, with authorities having already declared a public-health emergency and ordered the closure of schools https://t.co/tUov5QmyyL pic.twitter.com/kRqy1XXlth

Usualmente, los niveles de partículas finas en el aire (llamados PM 2.5) no deben estar por encima de 20. De hecho, según la agencia gubernamental de monitoreo ambiental de la India, si estos índices superaban los 400 existía un riesgo cierto de "un riesgo cierto para las personas con enfermedades respiratorias que también puede afectar incluso a personas con pulmones sanos". Superar los 500 sería un "riesgo severo".

Pues bien, los índices de calidad del aire están en 900. Eso quiere decir, que aunque empiece a llover, como ha señalado la Agencia India de Meteorología, se necesitará casi toda la semana para que los niveles alcancen algo ligeramente parecido a la normalidad.

Más de 40 millones de personas viven en la zona afectada. Por eso, el ministerio de sanidad del país ha ordenado frenar la actividad económica, restringir el tráfico y recomendar a los residentes que "eviten las actividades físicas al aire libre, especialmente durante las horas de la mañana y la noche". Sin embargo, el problema está muy lejos de solucionarse.

India air pollution reported at “unbearable levels”. Last week New Delhi recorded an Air Quality Index (AQI) of 999, beyond which reading is not possible – that’s 16 times worse than the prescribed level!!!😳😳😳Who said, "Honey, I've killed the planet", again? pic.twitter.com/7FDY0RbY1e