Netflix elimina la secuencia del suicidio de ‘Por trece razones’

Dos años después del estreno de 'Por trece razones', Netflix ha vuelto a montar la serie para suavizar (y casi eliminar) la polémica escena del suicidio de la protagonista. La empresa ha explicado que ha tomado la decisión siguiendo el consejo de un grupo de expertos médicos que le aconsejaban adaptar la serie las recomendaciones d, según explicaban en un comunicado a.

En el momento de su estreno, 'Por trece razones' se convirtió en todo un fenómeno social. La historia exponía, uno a uno, todos los motivos por los que Hannah Baker decidía quitarse la vida y llevó a la luz pública todos los problemas de acoso, bulling y violencia que estaban latentes en muchos colegios. Sin embargo, su impacto fue más allá.

"Ninguna escena es más importante que la vida de la serie"

Hace unos meses, el Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry publicó un estudio donde se concluía que el mes posterior al estreno del programa hubo un aumento del 28’9% de suicidios entre los estadounidenses de 10 a 17 años. Según explicó Jeff Bridge, el autor principal, en Associated Press ese mes fue el mes con un número de suicidios más alto de los últimos cinco años y en el resto del año hubo 195 suicidios más de lo esperado si se hubieran mantenido las tendencias históricas.

En aquel momento, Netflix explicó que “estaban analizando el estudio" que se trataba de "un tema de importancia crítica y hemos trabajado arduamente para asegurarnos de que manejamos este tema de manera responsable”. De la misma forma, señalaron que el estudio entraba en conflicto con una reciente investigación de la Universidad de Pensilvania sobre la segunda temporada de la serie. Sin embargo, finalmente, han decidido tomar cartas en el asunto.

"Nuestra esperanza al convertir 'Por trece razones' en una serie de televisión era contar una historia que ayudase a jóvenes espectadores a sentirse vistos y escuchados y llamar a la empatía de todos los que lo vean, tanto como lo hizo el bestseller antes que nosotros. Nuestra intención al retratar la fea y dolorosa realidad del suicidio con este detalle gráfico en la temporada 1 era contar la verdad sobre el horror de tal acto y asegurarnos que nadie desee emularlo. Pero en lo que nos preparamos para lanzar la temporada 3 hemos escuchado preocupaciones sobre la escena de la Dra. Christine Moutier de la Fundación estadounidense de prevención del suicido y otras y hemos acordado con Netflix el reeditarlo. Ninguna escena es más importante que la vida de la serie y su mensaje de que debemos cuidar unos de otros. Creemos que esta edición ayudará a la serie a hacer el mayor bien al mayor número de personas al mitigar cualquier riesgo a jóvenes espectadores especialmente vulnerables"

Con la decisión de lanzar un nuevo montaje en vísperas del estreno de la nueva temporada, la compañía elimina las escenas más explícitas y la secuencia inicial (que duraba tres minutos) pasa a durar solo unos segundos. Además, Netflix se ha comprometido a vigilar que no circulen copias de la secuencia antigua de forma informal.