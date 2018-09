Llevamos casi 150 años extirpando apéndices y resulta que nos bastaba con un puñado antibióticos

Lawson Tait hizo la primera operación de apéndice transabdominal en Londres en 1880. Desde entonces, los cirujanos se han hartado de extraer apéndices por todo el mundo. Aún hoy, 'apendicitis' es sinónimo de 'operación'; pero los médicos están empezando a descubrir que, tras casi un siglo y medio extirpándolos, quizás ha llegado el momento de pasar página.

Bisturíes vs antibióticos

¿A casa?

Bisturíes vs antibióticos El año pasado, hablamos sobre un metaanálisis muy prometedor. Según sus conclusiones, el tratamiento no quirúrgico fue un éxito en el 97% de los pacientes. Y en un 82% de los casos la enfermedad no volvió en los años siguientes.

Era prometedor, pero había preguntas encima de la mesa. Cosas como si los antibióticos solo resolvían el problema de forma provisional o si los tratamientos farmacológicos dejaban a los pacientes peor si finalmente necesitaban cirugía. Ahora tenemos un nuevo ensayo clínico que confirma que el futuro está ahí.

Ensayando en Finlandia. Los investigadores de la Universidad de Turku (Finlandia) seleccionaron a 530 pacientes de apendicitis entre 16 y 60 años y los asignaron una de las dos opciones (o antibióticos o cirugía). Casi dos tercios de los pacientes tratados con antibioterapia no necesitaron cirugía. Y aquellos que sí la necesitaron estaban peor como consecuencia de la espera.

Datos muy parecidos En realidad, los datos son muy parecidos a los del metaanálisis. Es cierto que unos 100 pacientes fueron operados de apendicitis en los posteriores cinco años, pero como explican los autores, eso se debió, en parte, a la desconfianza de los cirujanos ante el tratamiento antibiótico. De hecho, al menos siete de ellos fueron operados sin tener síntomas clínicos de apendicitis.

Una alternativa viable "El seguimiento a largo plazo respalda la viabilidad del tratamiento con antibióticos como una alternativa a la cirugía para la apendicitis aguda no complicada", concluyen los autores. Es decir, aquellas que no conllevan perforaciones, abscesos y sospechas de tumor.

¿Qué tiene de bueno? Por lo que sabemos, los antibióticos significan menos complicaciones y recuperaciones más rápidas. Sobre todo, porque podrían evitarse los riesgos que entrañan los procedimientos quirúrgicos (aunque sean tan seguros como la apendicetomía). Los autores creen que también es más barato, pero no han investigado el costo en el estudio.

¿Jubilamos las operaciones de apéndice? Aún no. El ensayo clínico finlandés es prometedor, pero no debemos sobredimensionarlo. Hoy por hoy, la terapia de elección sigue siendo quirúrgica. Sobre todo, porque conocemos tan rematadamente bien las apendicectomías que - aún - siguen la alternativa más segura y controlada. Lo que estos estudios señalan es que eso va a cambiar. Y pronto. Un futuro sin cicatrices está a la vuelta de la esquina.