Hay relación entre comer fruta, beber café y el riesgo de tinnitus. Pero seguimos sin entender de dónde sale

El cuerpo humano es una máquina complejísima en la que se producen millones de interacciones, algunas intuitivas y directas, otras que no son ni lo uno ni lo otro. Esto a veces implica que encontramos fenómenos correlacionados entre sí tras los cuales podrían existir relaciones causales que aún no somos capaces de comprender.

Un ejemplo de esto lo tenemos en una curiosa conexión que une nuestro sistema digestivo y el auditivo.

Un nuevo estudio. Un equipo chino de investigadores ha estudiado la relación entre determinados alimentos y el riesgo de padecer tinnitus. El equipo halló que un mayor consumo de frutas, fibra, lácteos y cafeína se vinculaban con un menor riesgo de padecer este molesto trastorno.

El pitido de oídos. Tinnitus no es sino un término técnico con el que nos referimos a la sensación de zumbido o pitido que percibimos en el oído. Un ruido que solo existe en nuestra cabeza y que se puede presentar en una diversidad una amplia gama de formas, cada cual con distintas características, algunas de ellas muy molestas y difíciles de tratar.

Estas formas tienen orígenes diversos, como la pérdida auditiva relacionada con la edad, posibles lesiones en el oído, o trastornos del aparato circulatorio. Puede manifestarse de forma intermitente o permanente, y también puede ser lo suficientemente intenso como para interferir con nuestra audición o limitando nuestra capacidad de concentración.

Metaanálisis. La noción de que existe una vinculación entre algunos alimentos y el riesgo de padecer tinnitus no es nueva. Pueden hallarse diversos estudios que anteriormente han indagado en la materia pero sacar conclusiones de esta literatura no es sencillo.

Es por eso que el equipo responsable del nuevo trabajo realizara un estudio de esta literatura científica, una revisión de la literatura, a partir de la cual realizó un análisis cuantitativo de los resultados identificados en esta, es decir un metaanálisis.

El equipo compiló y analizó los resultados de ocho estudios que acumulaban un total de 300.000 participantes. En ellos se analizaban los efectos de 15 factores dietéticos sobre el riesgo de aparición de este trastorno auditivo.

Distintos alimentos, distintos impactos. El estudio estimó a partir de estos ocho trabajos anteriores que un mayor consumo de fruta podía vincularse con una reducción del 35% en la reducción del riesgo de padecer tinnitus. La reducción asociada a un mayor consumo de lácteos era del 17% y la de la cafeína del 10%. También observaron una reducción del 9% en la probabilidad asociada al mayor consumo de fibra alimentaria.

Los detalles del estudio fueron publicados en un artículo en la revista BMJ Open.

¿Prevenir sí, curar no? Los resultados resultan llamativos, pero la interpretación resulta compleja. El motivo es que no tenemos ninguna pista sobre las hipotéticas conexiones de causa y efecto que pudieran estar detrás de esta relación. Es decir, que podemos observar correlación pero no podemos inferir causalidad.

Otra pista sobre esta conexión la encontramos en otra revisión de la literatura realizada hace unos años. Publicado en 2020 en la revista International Archives of Otorhinolaryngology, el trabajo también observó una vinculación entre cafeína y tinnitus pero advertía que solo se daba de forma preventiva: Es decir, observó que el consumo de cafeína se vinculaba con un menor riesgo de padecer tinnitus pero un consumo mayor de la sustancia no servía para mejorar el estado de quienes ya padecían el problema.

Imagen | SnapbyThree MY / Kaboompics.com