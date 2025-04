Francia ha puesto la soja en el punto de mira. La ciencia no tiene tan claro que sea una buena idea

La soja se ha convertido en un elemento más en nuestras cocinas. Las bebidas de soja, por ejemplo, no son ya un simple sucedáneo de la leche empleado por las personas veganas, sino como una bebida más. Sin embargo, la soja también ha despertado las sospechas de algunos, centradas generalmente alrededor de uno de sus componentes. Ahora quienes acaban de poner su atención en este alimento han sido las autoridades sanitarias francesas.

Desaconsejar. Hace unas semanas, ANSES, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, del Medioambiente y el Trabajo francesa, emitía una recomendación en la que se desaconsejaban los productos de soja en la restauración colectiva. El motivo esgrimido está en las isoflavonas, pero no todo el mundo está convencido en que haya sido una buena idea.

Soja e isoflavonas. Las isoflavonas son unas sustancias similares al estrógeno (unas hormonas vinculadas principalmente a la reproducción femenina) que son producidas por algunas plantas. Entre las plantas que producen estos compuestos se encuentra la soja, y también en menor proporción en otras legumbres y verduras.

Los impactos sobre la salud humana de estos compuestos han generado interés en la comunidad, científica, no solo por los riesgos que pudieran entrañar sino también por potenciales beneficios. Puesto que estos compuestos pueden “acoplarse” a nuestros receptores hormonales, los posibles riesgos asociados al consumo de estos fitoestrógenos suelen asociarse a su impacto en nuestro sistema hormonal, especialmente en el de niños y adolescentes, aún en etapa de crecimiento.

Evitar el consumo excesivo. Según detalla Radio France Internationale, la nueva medida está enfocada en evitar el consumo excesivo, a través de la recomendación de eliminar los productos de soja de la restauración colectiva. Esto incluye desde guarderías hasta residencias de ancianos, así como otros centros de enseñanza y las cantinas de las empresas.

La nueva guía de la agencia francesa establece unos valores de referencia toxicológica (TRV) por ingestión que tratan de delimitar los consumos seguros de estos compuestos (los que están por debajo del valor), de los que podrían empezar a suponer un riesgo. Según la agencia, estos valores estarían en 0,02 mg por kg de masa corporal y día en población general, y 0,01 mg/kg de masa corporal y día en mujeres embarazadas y niños.

Dudas. La medida ha generado cierto escepticismo. Como se explica desde SINC, los nuevos límites se basan en estudios realizados con modelos animales. Si bien este tipo de estudios representan un pilar fundamental a la hora de estudiar el impacto de algunas sustancias, extrapolar sus resultados a humanos no siempre es sencillo.

Existen al menos tres factores que podrían alterar estos resultados continúa explicando el artículo. El primero, metabólico: los ratones metabilizan estos compuestos de forma menos eficiente, lo que hace que se acumulen con más facilidad en su cuerpo.

En segundo lugar, debido a que algunos de los estudios habrían estado utilizando dosis elevadas que no corresponderían a las que absorbemos cuando consumimos las isoflavonas por vía oral. Finalmente, la microbiota intestinal también podría desempeñar un papel fundamental en nuestra absorción de estos compuestos. Y en este sentido, el microbioma gastrointestinal de humanos y ratones difiere demasiado como para poder realizar extrapolaciones fiables.

¿Y en humanos? Como detallan desde SINC, los estudios en humanos no arrojan resultados especialmente alarmantes. Más bien al contrario. Estos estudios, incluyendo una revisión técnica publicada en 2022 en la revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition, tienden a señalar que no se detectan pruebas de disrupción endocrina asociada al consumo de soja o sus isoflavonas.

Controlando la concentración alimentaria. Aunque las recomendaciones a la restauración colectiva hayan centrado el debate de las nuevas recomendaciones francesas, estas también ponen su atención en los productores de soja y fabricantes de alimentos.

No todas las variedades de soja y no todos los productos de esta legumbre contienen concentraciones comparables de isoflavonas. Es por eso que se recomienda a estos sectores elegir variedades de la planta, técnicas agronómicas y procesos de elaboración que minimicen la presencia de esos compuestos.

