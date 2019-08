"No sé ni lo que me habré gastado en lejía": la empresa del brote de listeria habla y causa estupor entre los expertos

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias acaba de anunciar que está prestando mucha atención al Reino Unido porque allí está el que podría ser el primer caso del brote de listeriosis en el extranjero por la carne mechada contaminada.

Y mientras el brote se internacionaliza, las declaraciones de José Martín, el gerente de Magrudis, la empresa que fabricaba los productos contaminados, no hacen sino aumentar las dudas sobre la forma de trabajar de la empresa que ha provocado el mayor brote de listeriosis del país.

Por si fuera poco, esta misma tarde, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto una investigación penal por el brote de listeria que, presumiblemente, acabará por dirimir las responsabilidades del asunto.

Estupor entre los expertos

José Marín, el gerente de Magrudis, ha hablado en las últimas horas con varios medios como ABC o Antena 3 para defender su "escrupulosa forma de trabajar". Sin embargo, frases como "no sé ni lo que me habré gastado en lejía" o "si encuentran bacterias en un quirófano, cómo no va a haber en mi fábrica", han sido recibidos con estupor por los profesionales del sector.

En las últimas horas, se había encontrado otro foco de contaminación en los carros de horneado. Este, como el de las mechadoras, era en momentos previos al horneado por lo que quedaban dos opciones: o la temperatura del horno no era correcta o había un foco posterior. No obstante, las declaraciones de la empresa denotan de un desconocimiento profundo de las normas y prácticas de seguridad alimentaria, según los expertos.

Y es que, efectivamente, sorprende escuchar esas frases de quién es el primer responsable de que los alimentos no estén contaminados. Hoy por hoy, las normativas que regulan la industria cárnica exigen que los productos estén totalmente monitorizados desde que comienza el procesado hasta que llega al estante del supermercado.

Y la responsabilidad sobre el control y la trazabilidad del producto recaen sobre la misma industria. Entra las prácticas que realizan los productores está el del "simulacro de bloqueo" anual: un ensayo que permite evaluar la capacidad de la empresa de bloquear cualquier producto en todo el territorio nacional en menos de cuatro horas. Está claro, a la luz de lo ocurrido, que no fueron capaces de hacerlo ni en una semana.

El brote a punto de volverse oficialmente internacional

Un inglés que consumió este producto a mediados de mes en Sevilla y fue diagnosticado en Francia cuando volvía hacia su país parece ser, a falta de análisis finales de la cepa, el primer caso internacional del brote.

Fernando Simón, el director del CCAES ha explicado en la Cadena Ser que debemos prepararnos porque es posible que haya más casos. "Obviamente, los casos de otros países van a salir ahora, ya que una vez reciban la información tendrán que diferenciarla de la listeriosis que tengan a nivel nacional", ha precisado.