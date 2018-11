China afirma que está creando los primeros bebés editados genéticamente y, según AP, hay buenas razones para pensar que es verdad

China ya es oficialmente el salvaje oeste de la ingeniería genética. Si en 2015, cuando un grupo de investigadores chinos anunciaron que habían ‘tocado’ el ADN de un embrión en el laboratorio, los expertos se llevaron las manos a la cabeza. Cuando a principios de 2018 trascendió que llevaban años editando genéticamente a sus ciudadanos, la alarma fue brutal.

La mayor parte de expertos coinciden en que no estamos preparados para hacerlo: aún no sabemos lo suficiente como para asegurar que estos experimentos van a llegar a buen puerto. Pero el gigante asiático no se da por aludido: Según informa AP, un equipo de investigadores chinos dice que los dos primeros bebés editados con CRIPSR acaban de nacer en Shenzhen, a pocos kilómetros de Hong Kong.

Falta confirmación independiente, pero los indicios son claros

Quién hace las declaraciones es el mismo coordinador del proyecto, He Jiankui, según el cual dos mellizas editadas genéticamente nacieron este mes de noviembre. Por ahora ni AP ni ningún medio occidental ha podido confirmarlo de forma independiente, por lo que hemos de recordar el caso de la falsa clonación humana de Hwang Woo-suk y mantener un sano escepticismo

Sin embargo, sí que tenemos pruebas de que el equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur lleva meses reclutando parejas para esto. A la luz de los documentos que se manejan, el equipo de He Jiankui lleva bastante tiempo haciendo experimentos con fetos de hasta seis meses con la idea de 'inactivar' el gen CCR5.

Ese gen juega un papel importante en el desarrollo de enfermedades como el VIH, codifica un receptor de citoquinas para las células T del sistema inmune y aquellos con dos copias de la mutación delta32 son resistentes a la enfermedad. Curiosamente es una de las diez variantes genéticas "ventajosas y sin efectos secundarios" de las que os hablábamos la semana pasada como posibles candidatos en caso de edición genética vía CRISPR.

A estas horas, mientras los mayores expertos del mundo se reúnen en Hong Kong para la Segunda Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma Humano, todo parece indicar que, si China no cuenta ya con los primeros bebés editados genéticamente, es cuestión de (muy poco) tiempo.