Las pistolas de masaje se han puesto de moda entre los deportistas. Esto sabe la ciencia sobre su efectividad

Las pistolas de masaje se han convertido en productos muy solicitados entre los deportistas. Prometen ayudar con problemas como el dolor muscular y el dolor muscular de aparición tardía (las agujetas), pero siendo un producto relativamente nuevo los expertos aún no han tenido tiempo de analizar sus efectos sobre nuestro cuerpo. En este artículo te explicamos qué son estas pistolas y qué es lo que dice la ciencia hasta ahora sobre su uso.

Terapia percutiva. Las pistolas funcionan haciendo mover un cabezal de manera rectilínea de forma que choca contra la zona que se quiere masajear. El movimiento puede variar en la frecuencia con la que estas pulsaciones se dan, así como en la fuerza y profundidad con la que el cabezal golpea el músculo. La profundidad que alcance el cabezal de estas pistolas a la hora de impactar contra nuestros músculos es clave para su correcto funcionamiento.

Su uso está ideado para tratar molestias y problemas musculares relacionados con la práctica de deportes. Se basan en aplicar la denominada terapia de percusión, una terapia física o masaje que tiene el fin de aliviar la tensión muscular o, en otros términos, la liberación miofascial.

Cuándo y cómo utilizarlas. A través de esta terapia percutiva, las pistolas de masaje tienen tres objetivos principales: reducir el dolor muscular, prevenir las agujetas, y mejorar el rango de movilidad. Otros potenciales beneficios podrían ser la mejora del riego sanguíneo, de la recuperación de los tejidos musculares y facilitar la relajación.

Suelen ser utilizadas tanto antes de un ejercicio como después de éste. Suelen utilizarse tanto en zonas concretas del músculo como realizando batidas en áreas amplias de éste pero no deben utilizarse de continuo en un mismo lugar puesto que podría tener efectos perjudiciales.

Y, ¿qué sabemos de su efectividad? La popularidad creciente de estos aparatos no solo se extiende entre usuarios convencionales sino también entre expertos. Los estudios científicos sobre el efecto real de estas pistolas para el uso personal son limitados ya que son productos relativamente novedosos, pero la efectividad de la terapia percutiva ha sido analizada por investigadores.

Una revisión de la literatura reciente, publicada a modo de preprint y por tanto aún no revisada por pares, halló que el uso de estas pistolas de masaje antes de realizar actividad física aliviaba el dolor percibido por usuarios de ésta, sin perjudicar con ello a los niveles de activación muscular y la fuerza que estos podían desarrollar. De manera semejante, un estudio de 2020 concluía que el uso de este tipo de aparatos antes del ejercicio podría ayudar a mejorar la flexibilidad de los atletas sin perjuicio de las capacidades musculares.

En otro estudio en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, un equipo de investigadores concluyó que las terapias de percusión eran capaces de retrasar la pérdida de velocidad en los músculos en el ejercicio analizado. Un último estudio, éste publicado en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise, halló que la terapia de masaje por percusión era capaz de inducir una respuesta sanguínea retrasada

Percusión y vibración. La terapia de percusión se asemeja en cierta medida a la de vibración, pero existen diferencias. La terapia de vibración se centra en aliviar el estrés y mejorar la circulación sanguínea en los músculos, aspecto este último que comparte con la terapia de percusión. Sin embargo ésta puede considerarse más contundente y dirigida, es decir, se enfoca con mayor profundidad en un músculo o zona concreta de éste.

La terapia de vibración también ha sido analizada por diversos autores. Ésta también se mostró capaz de reducir el dolor muscular posterior al ejercicio y una recuperación más veloz. Eso sí, los efectos de la terapia de vibración no eran muy distintos de los de un masaje convencional.

Una herramienta para tener a mano. Las pistolas de masaje cuentan con un enorme potencial, pero más estudios serán necesarios para comprobar en qué resultados se traduce éste. Este tipo de tratamientos, además, no pueden utilizarse en sustitución de los tratamientos fisioterapéuticos convencionales, ya que están enfocados en el día a día de la práctica deportiva pero carecen del factor supervisión a menudo necesario.

Como con cualquier aparato de este tipo, es recomendable tomar precauciones, porque un uso incorrecto podría derivar en problemas mayores de los que intenta solucionar. Ya se ha mencionado que el aparato no debe utilizarse durante más de unos pocos segundos en cada punto de los músculos a tratar, pero la primera precaución es seguir el consejo de expertos que conozcan los detalles de nuestras circunstancias físicas. Por ejemplo la existencia de determinadas lesiones, que podrían agravarse por el uso de estos aparatos.

Imagen | Liam Moore