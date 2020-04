27 preguntas comunes, y sus respuestas, que nos ha dejado el anuncio de las fases de desescalada por COVID-19 en España

El Gobierno de España anunciaba recientemente el plan gradual de desescalada para retomar la normalidad en esta pandemia mundial. Ante las propuestas lanzadas surgen muchas dudas y matices que hay que resaltar. Hemos tratado de responder a todas estas cuestiones.

Un pequeño resumen del plan de desescalada

Tal y como nos contaban nuestros compañeros de Magnet, el plan de desescalada comienza con la fase 0 el próximo 4 de mayo, la primera de cuatro que evolucionarán según lo hagan las cifras asociadas a la enfermedad. En esta fase 0, o preparatoria, que afecta a casi todas las provincias (a excepción de algunas islas), se permite la salida de niños durante una hora, paseos individuales, apertura de locales con cita y actividades deportivas.

Si todo va bien, a partir del 10 de mayo se espera entrar en la fase 1 en la que se abrirá el pequeño comercio con medidas de seguridad y con horarios preferentes para los mayores. También se abrirán terrazas, hoteles y alojamientos turísticos con varias restricciones y podrán abrir a un tercio de capacidad los locales de culto. En la fase 2, esperada a partir del 26 de mayo (pero con fecha variable), se podrá abrir el espacio interior de los locales de restauración con un tercio del aforo, solo para el servicio de mesas y con medidas de protección como mamparas.

Se reabrirán centros educativos, pero solo para algunas actividades, y se reanudarán algunas ocupaciones de ocio como la pesca, los cines, teatros y espacios similares, siempre con aforo limitado. También abrirán sus puertas las salas de exposiciones, conferencias y espectáculos culturales de menos de 50 personas. La fase 3, a partir del 10 de junio, flexibilizará la movilidad general y el ámbito comercial. En la restauración se limitarán las restricciones antes planteadas pero se seguirán pidiendo ciertas medidas de protección. También se promete aquí la reapertura de playas.

El plan es de gran envergadura y abarca muchísimos matices. Durante la comparecencia pública, el pasado 28 de abril, surgieron numerosas dudas, que no dejaron de crecer en las horas posteriores. Hemos reunido algunas de las más comunes así como sus respuestas, hasta la fecha.

Familia y salidas a la calle

¿Se podrá salir a comprar y a hacer recados con algún familiar?

Sí pero solo con los miembros del mismo domicilio. A partir de la fase 0, el próximo 4 de mayo, la restricción de salir de uno en uno será más laxa. Los núcleos familiares que convivan en el mismo hogar podrán salir en su conjunto, lo que incluye hacer la compra y recados de primera necesidad. También el sacar a los niños durante una hora. No se podrá salir a la calle libremente ni permanecer en ella sin razón. Sí que se podrá pasear durante una hora, como media estimada, en familia de un mismo domicilio. No se podrá hacer ejercicio en grupo, ni siquiera entre personas del mismo hogar. Esta medida es puramente de control, para evitar que se abuse de la relajación de la medida. A partir de la fase 1 sí que se espera poder visitar domicilios ajenos.

¿Se podrá ir a casa de otro familiar? ¿Y de un amigo?

Durante la fase 0 no. Según aclaró el presidente del Gobierno, se espera que a partir del 10 de mayo, con el comienzo de la fase 1, sí que se puedan visitar domicilios de familiares y amigos, pero de manera limitada. No se ha especificado qué límites ni de qué manera se podría limitar este hecho. La paradoja de que sí que podremos encontrarnos en un local de restauración pero no en el hogar de un familiar ha levantado algunas dudas al respecto. Sin embargo, en la comparecencia se aclaró el objetivo de proteger a los más mayores, a quienes deberá tratarse con el máximo aislamiento posible en los primeros meses de la desescalada, aunque ya veremos con qué medidas exactas.

¿Se puede salir a pasear en familia?

Sí, pero solo con los miembros del mismo domicilio. Durante la fase 0 solo se podrá salir de forma muy controlada. Se mantienen las recomendaciones para la salida de los niños. Estas medidas se mantendrán en toda la fase 1 y comenzarán a relajarse a partir de la fase 2 si la situación evoluciona correctamente.

¿Qué medidas serán obligatorias para salir a la calle?

En la fase 0 solo se podrá salir de forma limitada, pero a partir de la fase 1, el acceso a la calle irá aumentando. El Gobierno recomienda, como ha hecho en todo el proceso, mantener medidas de seguridad como guantes y mascarillas, usadas correctamente. Sin embargo, en ningún momento se volverán obligatorias para el uso común de los ciudadanos, aunque sí muy recomendables.

¿Qué pasa si me encuentro con alguien por la calle?

Durante la fase 0 el contacto ha de ser limitado, poniendo las medidas oportunas de distanciamiento y con una separación prudencial de entre metro y medio y dos metros. No se permiten reuniones ni contacto directo. Durante la fase 1, estos contactos estarán limitados. El Gobierno estudia tomar medidas específicas para los mayores, aunque se irán relajando según nos acerquemos a la fase 2.

Las salidas, ¿se harán por franjas horarias?

Por el momento, no hay nada específico. El Gobierno se está planteando organizar las salidas y ciertas actividades, como las deportivas, según el colectivo de edad, aunque no han declarado ninguna medida concreta. Dichas franjas tomarían el ejemplo de las propuestas en Andalucía, las cuales no han sido aprobadas de manera oficial. Estas separan los horarios para los más mayores, desde las 9 de la mañana a las 14:00 de la tarde y desde las 19:00 a las 21:00 para los más jóvenes.

¿Puedo ir a mi segunda residencia?

Durante la fase 0, no. Sin embargo, sí que podremos movernos libremente durante la fase 1 y en adelante, siempre que la segunda residencia esté dentro de los límites provinciales. No se podrá cambiar de provincia a no ser que ambas así lo permitan de manera explícita.

¿Puedo volver a mi casa si no estoy en mi residencia habitual?

En principio, sí; siempre se ha podido durante el confinamiento. El problema aquí es más bien logístico, ya que la necesidad de justificar el desplazamiento, especialmente en grandes distancias, es complicado. Pero, legalmente hablando, sí; es posible y lo será de la misma manera durante toda la desescalada.

¿Qué necesitaré para poder desplazarme de mi residencia?

¿Documentación? ¿DNI? ¿Justificante oficial? Eso depende del Gobierno provincial, que será la que regule los desplazamientos intraprovinciales. Desde el Gobierno no han especificado, por esta razón, ninguna medida exacta.

Cuestiones deportivas y actividades al aire libre

¿Se podrá salir a correr?

Sí. A partir del 2 de mayo, antes del comienzo oficial de la fase 0, los adultos podrán salir a hacer deporte de manera individual. El Gobierno ha dado pocos datos al respecto, especialmente en cuanto a medidas concretas de distanciamiento. Sí que indicaron que durante esta fase solo se podrá salir de uno en uno y advirtieron de la posibilidad de ampliar la distancia entre personas, que hasta ahora es de metro y medio o dos metros. En la fase 1 se relajaría esta medida.

Una de las incógnitas dejadas en el aire durante la comparecencia es si se crearán franjas horarias para practicar deportes. La idea de estas es dividir por tramos horarios la salida de personas mayores y el colectivo más joven. Dichas franjas se dividirían entre las 9:00 y las 14:00 horas para los más mayores y de 16:00 a 21:00 para menores de 14. No obstante, todavía no lo han especificado.

Otra de las grandes dudas sin contestar es cuán lejos podremos llegar haciendo deporte. No se ha especificado todavía un límite de kilometraje o, tan siquiera, un tiempo máximo en el exterior.

¿Se podrá salir en bici?

Sí. Las medidas adoptadas serán las mismas que para salir a correr: salidas individuales en la fase 0, con distancia de seguridad grande, aunque no especificada. Aquí, la incógnita de tiempo y espacio se hace más acuciante: ¿hasta dónde podemos llegar con la bici? ¿Cuánto tiempo podemos permanecer fuera? ¿Cómo se va a controlar? Sí que hay un factor clave en este caso: no está permitido traspasar la frontera de la provincia, así que el movimiento para los ciclistas estará limitado, al menos, en ese aspecto.

¿Se podrá salir a hacer senderismo?

En principio, sí. Pero el desplazamiento estará limitado durante toda la fase 0. Se recomienda reducir al máximo la movilidad, y, aunque está permitido salir de manera individual, se recomienda no hacerlo por cuestiones de seguridad. Lo tendrán más fácil las personas que viven cerca de los entornos rurales. No sabemos si esta medida se relajará a partir de la fase 1 o 2.

¿Se podrá salir a pescar y cazar?

No. La pesca deportiva y la caza volverán a realizarse a partir de la fase 2, como otros tipos de actividades englobadas dentro de los deportes organizados.

¿Se retomarán las ligas y actividades semiprofesionales o profesionales?

Durante la fase 0, no. En la fase 1 comenzarán a abrir sus puertas los clubes de las ligas profesionales, y se retomarán los entrenamientos con medidas de precaución. Los eventos masivos, sin embargo, quedarán totalmente limitados hasta la fase 3 o la denominada "nueva normalidad".

Otras actividades

¿Se puede ir a misa y otros lugares de culto?

Durante la fase 0 se mantendrán las restricciones como hasta ahora. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su artículo 11, especifica que la "asistencia a los lugares de culto, ceremonias civiles y religiosas" está "condicionada" a la "adopción" de medidas de contención en atención a las características de y "dimensiones" de tales lugares para garantizar el distanciamiento social de "al menos un metro". En otras palabras, que ya se podía ir a lugares de culto durante el confinamiento siempre que se mantuvieran condiciones de seguridad.

Esto se mantendrá durante la fase 0 y se relajará a partir de la fase 1. En ese momento los lugares de culto permitirán el acceso de un tercio del aforo total. Retomarán la normalidad a partir de la fase 3.

¿Se podrá ir al colegio?

El curso actual, 2019-2020, no se retomará de forma presencial, según anunciaba el Gobierno. En septiembre sí se espera volver a los colegios. Sin embargo, se reabrirán los centros educativos a partir de la fase 2, pero solo para algunas actividades. Entre ellas se encuentran las de refuerzo escolar o para permitir asistir a los niños menores de seis años cuyos tutores trabajen.

¿Qué harán los tutores que trabajen, con los niños pequeños?

Como decíamos, a partir de la fase 2, que se espera el 26 de mayo, se reabrirán los centros educativos con el fin de ofrecer servicios entre los que se encuentran el cuidado de los menores de seis años. Hasta la fecha no se ha decretado ninguna medida concreta sobre este hecho. Recordemos que en marzo, el Gobierno redujo algunas de las ayudas dedicadas a los padres trabajadores, como las prestaciones. Por el momento es otra gran incógnita a resolver, al menos hasta el comienzo de la segunda fase.

¿Qué hay de las actividades extraescolares y las clases particulares?

Casi todas las actividades culturales se retomarán a partir de la fase 2, y no antes, coincidiendo con la reapertura de los centros educativos y las actividades culturales, aunque con aforo limitado (en principio al 30%).

¿Se puede reunir una banda de música para ensayar?

En principio no. Se podrán reunir a partir de la fase 2, más allá del 26 de mayo, como parte de la reapertura de actividades culturales, y siempre cumpliendo la limitación del 30% de aforo (cosa que no sería problema para un local de ensayo con una banda pequeña).

¿Se podrá ir a bibliotecas y otros centros culturales que no sean espectáculos?

Por el momento toda actividad cultural con aforo se abrirá a partir de la fase 2 y estará limitada a un tercio hasta, al menos, la fase 3.

¿Se podrá ir al huerto urbano?

El RD del 14 de marzo deja esta cuestión de manera bastante ambigua y las declaraciones posteriores no han conseguido aclararla. Este tipo de actividades están en un limbo complicado de definir, aunque muchas de las asociaciones que los dirigen se encuadran en las actividades culturales. Si se clasifican como tal, el acceso a los mismos podrá retomarse con las restricciones del resto de actividades, a partir de la fase 2, con una limitación del 30% del aforo.

¿Se van a abrir las piscinas municipales?

Se espera que estas abran sus puertas a partir de la tercera fase 3, junta a la de las playas, aunque el Gobierno ha dejado claro que esto se revisará en los siguientes meses, según avancen los datos sobre la expansión del SARS-CoV-2. Las piscinas privadas sí que podrán usarse con normalidad, respetando siempre las premisas de contacto impuestas en cada fase (es decir, solo se podrán usar con amigos y familiares a partir de la fase 1 con restricciones).

¿Se van a abrir los parques para pasear y llevar a las mascotas?

En cuanto a la apertura de parques, estos dependerán del Gobierno local, que determinará si son espacios públicos culturales o espacios verdes abiertos y controlará el acceso según estos determinantes. El objetivo, comentaban, es controlar las aglomeraciones, especialmente en grandes ciudades, que esto podría ocasionar. Los pequeños parques, por ejemplo, de acceso abierto, así como los pipicanes, estarán abiertos y accesibles de inmediato.

Laboral, profesional e internacional

¿Cuándo volveremos a ir a trabajar?

Ya se están retomando muchas de las actividades laborales, inclusive las personales. No obstante, el Gobierno anunciaba que tratarán de limitar las cuestiones laborales a teletrabajo preferente, es decir, que se realice a la distancia siempre que sea posible, al menos hasta la fase 3 de la desescalada.

¿El uso de mascarillas y guantes es obligatorio en el entorno laboral? ¿Y en público?

Aunque ya hemos visto que las medidas de protección son muy recomendables, no son obligatorias para los ciudadanos en las calles, especialmente en los medios y transportes públicos. Tampoco en los entornos laborales. Las empresas sí que están obligadas a disponer de medios de protección para sus trabajadores, según lo estipula la Ley de Riesgos Laborales, siempre que sea posible.

¿Cuándo podré viajar a otras provincias?

Por el momento, el traslado entre provincias queda totalmente descartado al menos durante las fases 0 y 1. Esto dependerá de las propias provincias y hasta de la situación personal: según el trabajo o la condición familiar. En casos particulares, se permitirá el trasiego, pero no de forma general.

¿Cuándo abrirán las fronteras?

El Gobierno estima que podremos volver a abrir fronteras, de manera normal, a partir de la cuarta fase, a finales de junio.

Y lo que no sabemos aún

Como comentábamos más arriba, todavía nos quedan dudas sobre muchos aspectos. Por ejemplo, todavía no sabemos a qué medidas de control y limitaciones de contacto en la fase 1 se refería el Gobierno. Tampoco sabemos los detalles exactos sobre las salidas para hacer deporte: distancias, tiempos... Tampoco se ha aclarado si se tomarán medidas para evitar aglomeraciones en casos concretos, como e salir a fumar en los restaurantes, a partir de la fase 2.

Otra de las incógnitas es cómo se controlarán los movimientos interprovinciales o qué medidas específicas se adoptarán en cuanto a las actividades culturales y celebraciones en público a partir de la fase 3. Tampoco sabemos cúando nos darán más detalles sobre estos temas o si estos serán publicados en los próximos Boletines Oficiales del Estado. La desescalada, como vemos, comienza en breve y, a sabiendas de que es un proceso lento y complicado, todavía hay muchas dudas que faltan por despejar.

Imágenes | Unsplash