Los menores de 14 años podrán salir a la calle, pero con muchas restricciones

En la quinta semana desde que entró en vigor el estado de alarma, los niños, posiblemente el colectivo para el que más se había pedido suavizar el confinamiento, van a poder salir de nuevo a la calle, aunque con muchas limitaciones.

En primer lugar, solo podrán hacerlo los niños de hasta 14 años. En un primer momento, Pedro Sánchez apuntó a los doce años como edad tope, pero finalmente se ha ampliado hasta la llamada "edad pediátrica". Además, deberán ir siempre acompañados de un adulto con quien convivan de forma habitual -esto incluye tanto a progenitores y otros parientes como a cuidadores-, y para hacer una de las pocas actividades que tiene autorizadas la población general, como ir a hacer la compra, visitar un centro de salud o los desplazamientos por causa de fuerza mayor.

Desde el 27 de abril, pero sin paseos ni juegos

La medida, que plantea dudas al limitar estas salidas a edificios cerrados y llenos de gente, pero no al aire libre en zonas desiertas, ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, aunque no entrará en vigor hasta el lunes 27 de abril. Los casi siete millones de niños españoles en esta franja de edad podrán volver a pisar la calle, pero nunca sin un motivo concreto que no sea el mero ocio. Es decir, nada de paseos ni de juego al aire libre en un país que está actuando de forma excepcionalmente responsable en cuanto a cumplimiento del confinamiento.

Los mayores de 14 años tendrán las mismas consideraciones que hasta ahora: pueden salir solos, pero por las mismas causas que un adulto

Los adolescentes de entre 14 y 18 años mantienen el mismo status que antes: pueden salir, como podían salir hasta ahora, ya que según María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, "un niño de 4 o 5 años no puede salir a comprar el pan o a la farmacia, pero un menor de 15, 16 o 17 sí, y lo podrá seguir haciendo sin inconveniente".

La ministra ha explicado que el riesgo de transmisión de la enfermedad por parte de los menores es "muy bajo", motivo por el cual se ha tomado esta medida pese a que la prioridad sigue siendo "evitar el hipotético retroceso en la lucha contra el coronavirus". También ha señalado que es responsabilidad de los adultos velar por el comportamiento de los niños que salgan a la calle. Entre la aprobación de esta medida y su entrada en vigor el día 27 habrá nuevos detalles que se perfilarán a lo largo de la jornada.

El Comité para los Derechos del Niño hizo un llamamiento hace unos días para que los países "exploren alternativas y soluciones creativas" con tal de relajar el confinamiento para los más pequeños, ya que según un informe publicado por la Plataforma por los Derechos de la Infancia, las medidas tomadas por España son las más duras del mundo en lo que se refiere a los niños, seguidas por Italia, quien sí les permite salir con algunas restricciones.

La situación en otros países