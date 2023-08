Ucrania necesita soldados. Así que una empresa de Lleida está impartiendo cursos por 700 euros para ir a la guerra

Ucrania lleva meses pidiendo ayuda internacional. Gracias al envío de tanques avanzados occidentales y de munición a gran escala, las fuerzas de Zelenski están ampliando y modernizando sus Fuerzas Armadas. Incluso las demandas de aviones de combate ya no es algo que comenten en voz baja. Pero el desafío al que ahora se enfrentan es más peliagudo, sobre todo si quieren lanzar una contraofensiva pronto. Tendrán las armas, sí, pero la pregunta es si tendrán suficientes soldados.

Ucrania necesita tropas desesperadamente y está llevando a cabo un reclutamiento internacional. En España, sin ir más lejos, una compañía de Lleida está ofreciendo cursos de 700 euros para luchar en la guerra.

El curso. G. O. A. Tactical es una empresa de Lleida que oferta un curso para aquellos que quieran considerar marchar a la guerra contra Putin. ¿Precio? 700 euros. La formación consiste en cinco días de aprendizaje de tácticas militares y funcionamiento de drones. Los propios docentes son exsoldados que han combatido en Ucrania y que explican a los nuevos reclutas qué esperar al llegar al campo de batalla.

Destino: el frente. No sólo se dedican al entrenamiento, también hacen de enlace con el Ministerio de Defensa del país para facilitar el acceso a la Legión Internacional. Según la compañía, en apenas 24 horas desde que publicaron un llamamiento han recibido más de 30 solicitudes. Mientras, el Ministerio de Exteriores español recomienda no viajar al país bajo ningún concepto y señalan que no hay ninguna garantía de poder ayudar a las personas que viajen allí, ni siquiera de saber su paradero.

Los requisitos. Para poder acceder al curso, la asociación pide tener dos años de experiencia en el sector, ya sean militares, policías o del campo de la seguridad. También no tener antecedentes y superar una entrevista. Una vez en el este de Europa, los voluntarios firman un contrato con el Ministerio de Defensa ucraniano que puede ascender a los 3.400 euros mensuales si se forma parte de las unidades de élite, 2.800 en primera línea, y 1.800 euros por hacer gestiones administrativas en la retaguardia.

En este caso, y como en cualquier trabajo, cualquiera de las partes puede rescindir el contrato en cualquier momento.

¿Por qué? Porque Ucrania necesita soldados. El Ministerio de Defensa abrió el año pasado al poco de comenzar la invasión un programa de reclutamiento de voluntarios extranjeros para sumar a sus filas. Así se creó la Legión Internacional . De hecho, no es raro encontrar combatientes internacionales en el terreno, algunos veteranos del ejército estadounidense, brasileños, colombianos o peruanos. Aunque lo cierto es que muchos de ellos son más bien mercenarios, cuya única motivación es la recompensa económica.

“En Ucrania hay un problema cuando se abrió la caja de pandora de los mercenarios. Llega mucha gente sin experiencia y sin formación. En menos de una semana, muchos de los que acaban de llegar rescinden el contrato", explicaba uno de los formadores en este reportaje de EL PAÍS . "Nos valemos de nuestra experiencia para garantizar al Gobierno ucranio que cumplen con unos requisitos mínimos y evitar las semanas de gestión que supone viajar por cuenta propia", añade.

¿Qué es esta empresa? La empresa fue fundada en 1999 y está situada en Alpicat (Lleida). Utiliza diferentes campos autorizados para llevar a cabo las prácticas, basadas en tácticas militares y situaciones reales. La academia, que está homologada por el Ministerio del Interior, ha sido desde años una sociedad especializada en instruir a cuerpos policiales y militares de todo el mundo. También han enviado combatientes a otros países en conflicto como el Líbano o Irak.

Escasez de tropas. En una filtración de documentos del Pentágono , los asesores militares estadounidenses señalaban que la falta de soldados , sumado a la escasez de armamento, puede hacer que el ejército ucraniano no cumpla sus objetivos de contraofensiva para recuperar zonas controladas por Rusia. Normalmente, en las maniobras militares, se aplica una regla del 3 a 1 para conquistar un terreno o ganar una batalla: las fuerzas deben ser al menos el triple para asegurar la victoria.

En este caso, las Fuerzas Armadas ucranianas están compuestas por alrededor de 500.000 militares , aunque el número se acercaría a los 700.000 si se tienen en cuenta otros cuerpos de seguridad del Estado que también están luchando. Pero Ucrania no está llevando a cabo reclutamientos masivos obligatorios (como sí lo hace Rusia) y cada vez tiene más bajas que cubrir: según datos EEUU, ha tenido cerca de 190.000 bajas en el año y media de guerra.

¿Y la OTAN? Pocos soldados se esperan. Al menos de momento. Algo que Rusia ha aprovechado para fortificarse y atrincherarse en el este del país. La solución a medio plazo es acelerar los programas de formación de soldados. La Unión Europea quiere formar hasta 30.000 soldados ucranianos este año . Reino Unido, otros 20.000. Aún así, están muy lejos de llegar a sus expectativas estratégicas.

