Tarantino lleva años hablando de la que iba a ser su última película. Ahora se lo ha pensado mejor

Era casi una tradición que nadie se atrevía a poner en duda por si se gafaba: en teoría, Tarantino solo iba a rodar diez películas en su carrera. No quería convertirse en uno de esos directores cuyas carreras languidecen y dejan de interesar. Y ahora estaba preparando la que iba a ser la número diez. Tenía hasta título: 'The Movie Critic'. Pero el director de 'Reservoir Dogs' ha cambiado de opinión.

El mito de las diez películas. No está muy claro cuándo nació este propósito de Tarantino, siempre ha flotado en el aire, y desde hace muchos años, cada vez que empieza la promoción de una nueva película, el tema se comenta inevitablemente. Hay quien dice que es una maniobra de marketing, pero Tarantino ha insistido siempre en que quiere retirarse en lo más alto. Ha sido en el podcast Pure Cinema donde más ha desarrollado el tema: "La mayoría de los directores tienen últimas películas horribles (...). Ese es el caso de la mayoría de los directores de la Edad de Oro que acabaron haciendo sus últimas películas a finales de los 60 y los 70, y luego acabó siendo el caso de la mayoría de los directores del Nuevo Hollywood que hicieron sus últimas películas a finales de los 80 y los 90."

Detenerse a tiempo. Tarantino no quiere convertirse en uno de esos ídolos del cine cuya carrera conoce tan bien, y diez siempre le ha parecido un buen número para detenerse. Aunque quizás, siendo lógicos, debería haberlo hecho antes de anunciar una "última película", ese pecado del que ni él ha podido escapar. En el podcast ponía algún ejemplo concreto: "Si Don Siegel hubiera terminado con 'Fuga de Alcatraz0, joder. Qué carrera... ya lo había dicho todo. Las dos que vinieron después solo fueron encargos".

El final de 'The Movie Critic'. La voz de alarma la ha dado, basándose en comentarios de gente cercana al director, The Hollywood Reporter. Al parecer, el proyecto inicial de retratar las andanzas de un crítico de cine de California a finales de los setenta (una época y una profesión que apasionan al director) se ha ido transformando en una película que protagonizaría Brad Pitt retomando su papel de Cliff Booth, el especialista de 'Erase una vez en Hollywood'. Hasta ahora no se ha sabido si 'The Movie Critic' iba a ser una especie de precuela o secuela de esa película. Según este medio, Tarantino ha abandonado el proyecto por completo.

Lo que iba a ser 'The Movie Critic'. Antes de la irrupción del personaje de Brad Pitt, lo que se sabía de la hipotética décima película de Tarantino era que se inspiraba en un crítico de cine real que escribió en una revista porno en los años 70 y que murió joven. Tarantino lo definió como una mezcla del polémico locutor Howard Stern en sus inicios y el Travis Bickle de Robert de Niro en 'Taxi Driver'. Estos datos tan escuetos eran todos los que se tenían de una película que ahora quizás pase al nutrido saco de los proyectos cancelados del director.

Esa última película. Es curioso que Tarantino proteste tanto de las últimas películas de sus directores favoritos, cuando 'The Movie Critic' sonaba tanto a reivindicación nostálgica del cine clásico, y no a otra epopeya de violencia pulp. Pero Tarantino abandonando el proyecto (y no siendo expulsado de él, como con a la cancelada revisión de 'Star Trek' con calificación R que consiguió poner nerviosos a los ejecutivos de Paramount que habían tenido esta idea de bombero) da la justa medida del nivel de presión que él mismo se ha adjudicado. 'The Movie Critic' ya no puede ser una película más en su carrera, sino un broche de oro. Todo un desafío.

Cabecera | Sony

En Xataka | La magia de los 70 mm: qué hace que una película grabada en este formato sea tan especial y obsesione a tantos directores