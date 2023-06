El submarino del Titanic se ha convertido en una trampa mortal para millonarios: un billete, 250.000 dólares

El tiempo corre deprisa y un submarino con turistas a bordo que exploraba los restos del Titanic sigue sin aparecer. El Titan, como se llama el sumergible, perdió el contacto con la superficie una hora y 45 minutos después de iniciar el descenso y solo tiene un límite de 96 horas de oxígeno, del cual ya se ha consumido más de la mitad. Conforme avanza la búsqueda, más datos sobre este tipo de compañías que ofrecen servicios a millonarios para visitar las ruinas del naufragio se hacen públicos. Y algunos de ellos son realmente estrambóticos.

¿El precio? 250.000 dólares.

¿Qué ha pasado? Un submarino con cinco personas a bordo que exploraba el mítico transatlántico hundido en el océano en 1912 a 3.800 metros de profundidad desapareció durante una de sus expediciones organizadas este fin de semana, según confirmó OceanGate Expeditions, la propietaria de la nave. Al parecer, Stockton Rush, responsable de la compañía, se encontraba a bordo, junto con el explorador francés Paul Henry Nargeolet, de 73 años. También viajaban otros millonarios como el paquistaní Shazada Dawood y su hijo Suleman y Hamish Harding, presidente de Action Aviation.

Búsqueda a contrarreloj. Según han avisado los guardacostas de Boston, la ciudad que se está haciendo cargo del rescate, la misión de búsqueda es un desafío enorme por las condiciones meteorológicas y la remota localización, a unos 1.440 kilómetros del este del cabo Cod y a una profundidad de 3.960 metros. También se están usando sonares para detectar cualquier sonido en el agua y aviones militares.

El gran problema es que la embarcación es minúscula (siete metros de eslora) y tiene reservas de oxígeno para un máximo de 96 horas. Ahora mismo ya se debe haber consumido cerca de la mitad.

I just can't imagine paying $200k or whatever to spend 10 hours in this thing--which is bolted shut and can only be opened from the outside--with four other people to travel to the bottom of the sea for a quick glimpse of a watery gravesite. pic.twitter.com/zLwrqCM5So