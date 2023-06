Así es Titan, el submarino desaparecido al buscar el Titanic: comunicación vía Starlink y controlado por un mando de Logitech

La empresa OceanGate Expeditions ofrece desde hace tiempo una excursión turística muy especial: visitar los restos del Titanic a bordo de un vehículo sumergible capaz de descender hasta la profundidad de 4.000 metros a la que se encuentra el pecio. La última expedición —el precio para formar parte de ella es de 250.000 dólares por persona— podría acabar en tragedia: el sumergible y los cinco turistas que iban en él han desaparecido, y la misión de rescate no logra encontrarlos.

Barco desaparecido. Los guardacostas de EEUU indicaron según The Guardian que "un pequeño submarino con cinco personas a bordo" había desaparecido cerca de los restos del Titanic. No se sabe si el vehículo, capaz de estar sumergido durante 96 horas, está aún bajo el agua o salió a la superficie y no ha sido capaz de comunicarse. Aunque se dio por perdido el lunes, el contacto se perdió tras una hora y 45 minutos de su inmersión el domingo por la tarde.

Así es el minisubmarino Titan. El sumergible de OceanGate, llamado Titan, es según la empresa "el único sumergible de fibra de carbono del mundo capaz de sumergir a cinco personas a 4.000 metros de profundidad". En su construcción, aseguran, colaboraron expertos de la NASA, Boeing y la Universidad de Washington. Mide 6,4 metros de eslora, pesa 10,5 toneladas y en su interior pueden viajar hasta cinco personas.

¿Controlado con un mando... de Logitech? En un vídeo publicado por la compañía y compartido por Ian Miles Cheong en Twitter se puede apreciar cómo para controlar la inmersión del Titan se utiliza un mando de videojuegos de Logitech. En concreto, una versión modificada del Logitech F710 que se puede encontrar por 40 euros en Amazon. Usar este tipo de periféricos no es algo tan extraño: los submarinos nucleares de EEUU utilizan también mandos de juego de la Xbox para ciertos escenarios.

El enlace de Starlink, roto. La comunicación del Titan con su buque nodriza, el Polar Prince, se realizaba a través de Starlink, el sistema de internet satelital creado por la empresa del mismo nombre fundada por Elon Musk. Ese enlace se perdió el domingo, y desde entonces no ha habido comunicación desde el sumergible.

Una expedición sin GPS y guiada por SMS. El periodista David Pogue tuvo la oportunidad de participar en una expedición anterior de OceanGate y escribió sobre esa experiencia en CBS News. "No hay GPS sumbarino, así que se supone que el barco de superficie [el Polar Prince] guía al submarino hasta los restos mediante mensajes de texto". En el caso de Pogue, no lograron alcanzar los restos del Titanic a la primera, y el CEO de OceanGate les dijo a los participantes que les ofrecería un nuevo intento gratis al año siguiente si no lo lograban en un último intento. Finalmente sí encontraron los restos y Pogue compartió algunas imágenes.

Misión de rescate. Los responsables de cuerpo de guardacostas de los EEUU afirmaron estar "haciendo todo lo que podemos" para encontrar el submarino y a sus opcupantes. Varios barcos y aviones de EEUU y Canadá han peinado un área de cerca de 1.450 km cuadrados al este de Cape Coad. Se han desplegado boyas con un sónar que pueden recibir datos de profundidades de hasta 4.000 metros, pero la misión de búsqueda es compleja porque nadie sabe si el sumergible reflotó o sigue sumergido, algo que hace que se tengan que cubrir tanto las búsquedas en superficie como las submarinas.

El tiempo apremia. Según OceanGate, el suministro de aire comenzó a usarse el pasado domingo a las 6 de la madrugada. La empresa, que lleva ofreciendo estas expediciones desde 2021, está tratando de enviar un vehículo remoto capaz de sumergirse a 6.000 metros para ayudar en la misión de rescate.

Un piloto submarino con mucha experiencia. Se cree que entre los ocupantes del sumergible está Paul Henry Nergeolet, un excomandante de la marina francesa que además es submarinista y piloto de sumergibles. Era también director de investigación submarina para el RMS Titanic, y se le considera una autoridad en la exploración de los restos del Titanic y es posible que estuviera al mando del sumergible en el que iban los cuatro pasajeros. Nargeolet había realizado ya varias expediciones al Titanic y supervisado la recuperación de 5.000 objetos de esos restos.

La meteorología no ayudaba. Hamish Harding, empresario y conocido explorador, era uno de los turistas de la expedición. El sábado publicó un post en Instagram indicando que "debido al peor invierno en Terranova en 40 años, es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada al Titanic en 2023. Se acaba de abrir una ventana meteorológica y vamos a intentar una inmersión mañana".

Imagen | OceanGate Expeditions

