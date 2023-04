SPQR ha pasado de orgullo de la antigua Roma a emblema futbolístico. La razón: el impago de una empresa cripto

De ser una de las enseñas emblemáticas de la antigua Roma, la marca que la República estampaba en sus monedas, edificios y documentos oficiales hace un buen puñado de siglos, a convertirse en un símbolo de moda en el fútbol italiano. El giro que la abreviatura "SPQR" ha dado en las últimas horas es digno del mejor thriller de sábado tarde. Tanto por su alcance, como por sus protagonistas, entre los que se cuela un famoso club de fútbol italiano y una empresa cripto.

Una historia digno de un emblema histórico.

¿Qué ha pasado? Que la abreviatura "SPQR" ha saltado de los manuales de historia antigua a las redes y los titulares de la prensa deportiva y tecnológica. Todo gracias al emblemático club deportivo AS Roma, uno de los grandes de la Serie A italiana. Cosas del fútbol. Cosas de la historia. Y cosas sobre todo del a menudo complicado mundo de los patrocinios empresariales. Porque si el AS Roma ha decidido relanzar al estrellato la enseña "SPQR" en pleno 2023 es precisamente por desavenencias con uno de sus principales sponsors.

"Adiós DigitalBits, hola SPQR". Eso es básicamente lo que acaba de decir la directiva de la Associazione Sportiva Roma. La noticia la avanzaba el jueves Filippo Biafora, periodista de Il Tempo: el emblemático club romano ha decidido retirar de la camiseta de su primer equipo el nombre de unos de sus mayores patrocinadores, DigitalBits, una empresa de blockchain. La razón: la compañía cripto no habría cumplido con un pago previsto en el convenio para el 31 de marzo.

No fue la única decisión del AS Roma. Sus responsables decidieron algo más, que el vacío que dejaba la marca de DigitalBits en su zamarra se llenase con una de las grandes enseñas del Imperio romano: la abreviatura SPQR. La decisión se adoptó además en un momento clave, justo antes de un choque de la Seria A con el AC Milán clave para las esperanzas de ambos en la Champions.

Los romanos del SPQR, al campo. La decisión, claro, sacudió la prensa deportiva, desencadenó una contestación de la propia DigitalBits —que afronta una situación similar con el Inter— y sobre todo desató especulaciones sobre si la Roma tendría sus nuevas camisetas con el emblema republicano a tiempo para el partido contra el Milán, que se celebró ayer. La respuesta es que sí.

Y para dejarlo claro el propio club romano se encargó de compartir a través de las redes varias fotos en las que se pueden ver a sus jugadores en el campo luciendo el emblema SPQR, en grande, con letras doradas. Experiencia tenía: en la temporada 2016/2017 ya había incluido el mismo acrónimo durante un derbi local.

¿Y qué significa SPQR? Pues algo que poco tiene que ver con el fútbol. Ni con los patrocinios o el mundo cripto, desde luego. SPQR es la abreviatura de Senatus Populusque Romanus (El Senado y el pueblo de Roma), una referencia al gobierno de la República. Si sigue siendo un símbolo popular y reconocible aún en nuestros días es porque para la antigua Roma era más que una simple suma de letras.

La marca SPQR lucía en las construcciones, en las enseñas que portaban las legiones romanas, acuñada en las monedas, las dedicatorias de los monumentos e incluso el final de los documentos. "Hasta el declive de la república, los resultados de las elecciones eran universalmente respetados, y la alianza triunfal de unos pocos y muchos contra el mundo se proclamaba en las letras blasonadas en los edificios de la ciudad y estandartes de batalla, ‘SPQR’", explica Britannica.

Un tiro bien centrado. Que el AS Roma haya otorgado a SPQR un lugar de honor en sus camisetas no es casualidad. Pocos símbolos hay más reconocibles del pasado esplendoroso de Roma. Y pocos también tan antiguos. No sabemos cuándo empezó a utilizarse exactamente la abreviatura, pero las primeras referencias que manejamos, en inscripciones, datan de alrededor del 80 a.C. Hasta entonces en las monedas se optaba por la solución ROMA. Su popularidad se explica también por lo extendido que fue su uso: seguía usándose aún en monedas de la época de Constantino el Grande, que gobernó en el cuarto siglo de nuestra era.

Y todavía de actualidad. No hay que remontarse tantos siglos atrás para encontrar la famosa abreviatura en el centro del debate político. SPQR ha calado tanto en la cultura que a lo largo de las últimas décadas se ha colado en poemas, cómics —quizás lo has visto más de una vez en las viñetas de Goscinny y Uderzo—, películas, novelas… En ocasiones incluso con significados alterados en los que se tira de ironía. Una de las distorsiones más populares es el de la cinta 'SPQ-2000 e ½ anni fa', en la que se usa con el significado “¡Sono Porci Estos Romani!”

Motivo de orgullo… y gresca. No todo son referencias memorables o directamente cómicas. En 2010 el por entonces ministro y líder de la Liga Norte, Umberto Bossi, se vio envuelto en una encendida polémica después de proclamar en Lazzate que las famosa abreviatura significaba "Estos romanos son cerdos". Su comentario, captado por las cámaras, desató la furia de autoridades de la capital, que llegaron a advertirle, con claridad: "Los romanos son un pueblo noble, antiguo y de larga memoria. Cuando sean llamados a las urnas, recordarán".

Hoy, pasada más de una década y un buen puñado de siglos después de que los romanos empezasen a usar la abreviatura, "SPQR" reverdece su popularidad de nuevo. En esta ocasión de la mano de uno de los grandes clubs de fútbol de Italia y con la participación involuntaria de una empresa dedicada al universo cripto.

Imágenes: AS Roma y M Silberman (Flickr)

En Xataka: Roma, 1890: el esplendor decadente de la capital italiana, en fotos a todo color