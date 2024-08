El regreso de Oasis tiene un ganador y no son los Gallagher ni sus fans: los hoteles que ya están disparando los precios

Oasis vuelve. Y eso es algo excepcional. Lo que no lo será tanto en su recién anunciada gira de 2025, con fechas ya confirmadas en cinco ciudades de Reino Unido de Irlanda, es quiénes serán los grandes beneficiados de su regreso a los escenarios. O al menos quiénes lo rentabilizarán casi tanto como los hermanos Gallagher. Antes incluso de que se active la venta de entradas, hay un colectivo que se ha apresurado a multiplicar sus propias tarifas: los hoteles de las ciudades que, de la noche a la mañana, se han convertido en afortunados coprotagonistas del retorno de una de las bandas más emblemáticas de los últimos 30 años.

Disfrutar del regreso de Oasis década y media después de la ruptura de los hermanos Gallagher requerirá algo más que criterio musical y rapidez a la hora de comprar las entradas. Exigirá también una cuenta corriente saneada para pagar los pases, aún por concretar, y las tarifas que ya están aplicando los hoteles.

Lo importante: Oasis vuelve. Parecía imposible, pero tres décadas después del lanzamiento del álbum '(What´s the Story) Morning Glory?' y pasados 16 años de la separación de los hermanos Gallagher, Oasis volverá a los escenarios en 2025.

Quedan incógnitas todavía, como qué ha obrado el milagro de un reencuentro que sus propios protagonistas han negado en varias ocasiones, quiénes acompañarán a los Gallagher, si la gira irá más allá de Reino Unido e Irlanda o cuánto costarán las entradas; pero sabemos lo fundamental: Oasis ofrecerá conciertos en 14 fechas a lo largo del verano de 2025 en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín. Las entradas salen a la venta este sábado, 31 de agosto, a primera hora.

¿Sabemos algo más? Algo más, sí. El regreso se ha encargado de anunciarlo el propio grupo a través de su cuenta de X, en la que desliza algunas pinceladas extra. Por ejemplo, deja caer que la "gira mundial Oasis Live ´25" incluirá los conciertos de Reino Unido e Irlanda como "las únicas apariciones de la banda en Europa". Y avanza además que los artistas ya tienen "planes en marcha" para que su regreso "llegue a otros continentes fuera de Europa a finales del próximo año".

También se sabe qué escenarios pisarán los Gallagher. Y lo que es igual de importante: las fechas. En Cardiff actuarán el 4 y 5 de julio en el Principality Stadium. En Manchester lo harán el 11, 12, 19 y 20 de julio, en el Heaton Park. En Londres acudirán al Wembley Stadium el 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de agosto. Ya en Edimburgo, sonarán en el Scottish Gas Murrayfield Stadium el 8 y 9 de agosto. Y las últimas fechas confirmadas son el 16 y 17 de agosto en el Dublin Croke Park.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alienado. La gran esperar ha terminado. Ven a ver. No será televisado", declara Oasis. Dicho de otro modo, quienes quieran disfrutar de su regreso tendrá que hacerse con una entrada.

Día, hora y lugar confirmado. Los hoteles de Reino Unido e Irlanda no han necesitado más. Una vez confirmadas las fechas y lugares de la gira del verano de 2025 los alojamientos más próximos no han tardado en ajustar sus tarifas a una demanda que se promete disparada, sobre todo teniendo en cuenta que los conciertos se celebrarán durante los meses verano, plena temporada alta.

La popularidad de la banda, que sigue sumando casi 22 millones de oyentes mensuales en Spotify, sumada a la expectación y que de momento solo hay un puñado de fechas disponibles y sus seguidores se reparten por todo el mundo, anticipa que la gira Oasis Live´25 será un lucrativo negocio para los hoteles.

Tarifas disparadas. Ha sido la propia prensa británica la que ha alzado la voz para advertir de que los alojamientos de las ciudades de la gira parecen dispuestos a sacar todo el provecho posible al regreso de los Gallagher. SkyNews habla de que las tarifas "se disparan", The Mirror de "precios por las nubes" tras el anuncio, en Daily Mail citan a hoteles que han "cuadruplicado" sus minutas y algunos que ya han colgado el cartel de 'no quedan plazas'. Y no son los únicos que se han hecho eco del alza de precios o las quejas de los fans en las redes. La lista es larga.

Wales Online, que recuerda que la especulación empezó hace ya varios días, cuando se inició el runrún del regreso de Oasis, explica que solo hay cinco hoteles de Cardiff con habitaciones dobles disponibles para el 4 y 5 de julio de 2025. Y eso de momento. El más barato exige un mínimo de 250 libras por noche. El siguiente, 617. A partir de ahí las cifras suben hasta rondar las 900 libras que se pide por la segunda noche de la gira a cambio de la habitación más barata disponible.

¿Y qué dice Booking? Una búsqueda rápida en Booking muestra por ejemplo que el 94% de los alojamientos ya no se ofrecen para la noche del 4 al 5 de julio en Cardiff y que por la habitación doble más barata, en un negocio de tres estrellas, se piden casi 300 euros por noche. De ahí para arriba. El Radisson Blu Hotel, por ejemplo, se anuncia por más de 900 euros. Dos semanas después cuesta 585.

Casi mil euros quizás parezca mucho, pero hace unas horas un usuario mostraba un anuncio de ese mismo establecimiento de Cardiff en el que se pedían 424 libras. En Manchester se encuentran aún opciones (no muchas) por debajo de 140 euros para el 11 de julio y en el centro de Dublín la opción más ajustada en Booking para el 16 de agosto asciende a 231 euros. Justo una semana después, y ya sin el efecto Oasis de por medio, es posible alojarse por exactamente la mitad de dinero.

