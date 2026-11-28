Es uno de nuestros relatos heroicos: en 2002 quedaban menos de cien linces ibéricos en libertad y el verano pasado el censo ibérico ya iba por 2.663 ejemplares, con 542 hembras reproductoras y 952 crías. Esta es una de las mayores historias de éxito de la conservación europea. Pero la Península no tuvo un único lince, sino dos. El otro, más grande, más montañero y con otro tipo de dieta, nunca volvió. Hablamos del lince boreal, el que ahora se plantea: ¿merece la pena traerlo de vuelta?

El primo del norte. El lince boreal (Lynx lynx) pesa entre 18 y 30 kilos, frente a los 12-15 del ibérico. Y en lugar de conejos caza corzos y ciervos. En España está oficialmente extinguido: es una de las 13 especies del listado de extinguidas. Un esqueleto de la Sima Topinoria, en Cantabria, lo sitúa hace unos 210 años en la Cordillera Cantábrica. En los Pirineos, el último documento histórico es de 1930. En Europa, en cambio, sigue vivo, y donde se reintrodujo funcionó: en los años 70, en Suiza ha pasado de unos 30 linces de los Cárpatos a los 360 de la actualidad.

Lo que piden. Nadie va a soltar un lince mañana. En octubre de 2025, Amics del Parc Natural de l’Alt Pirineu y ADLO Pirineu plantearon un programa piloto con machos castrados traídos de Rumanía. El 13 de octubre de 2026 se sumaron SEO/BirdLife, Depana, Ecologistes en Acció y ADDA para pedir a la Generalitat que recupere y actualice un plan de viabilidad anunciado en 2016. Es decir, no hay un plan que avance, sino una petición para estudiar si es viable. Cualquier avance pasaría por el parque natural, la Generalitat y el Ministerio de Transición Ecológica. Hoy no existe ningún programa oficial.

Argumento a favor. Joan Pino, director del Creaf, sostiene que la red trófica del Pirineo está desarmada: sin gran depredador, han proliferado los ungulados y los carnívoros medianos que presionan a especies como el urogallo. Los corzos, raros en Cataluña hace 40 años, ya dan problemas por su densidad.

Jordi Palau, de Rewilding Spain, defiende medir cada reintroducción por los procesos naturales que recupera. Y el ejemplo que utiliza es Yellowstone, donde el regreso de los lobos frenó a los uapitíes y logró que la vegetación de ribera volviera a reverdecer. También hay un precedente ibérico: donde vive el castor, reintroducido ilegalmente en 2003, los ríos almacenan un 26% más de carbono, según el Creaf.

Argumento en contra. Javier Calzada, presidente de la SECEM, avisa de que no hay estudios sobre este lince en España, argumentando que especies como el desmán de los Pirineos están en peor situación. Antes habría que comprobar si el hábitat lo soporta, si las causas de la extinción persisten y si lo acepta la población local. Cataluña ya frenó en 2025 su plan de reintroducir el lince ibérico tras la oposición de parte del sector agrario. Es más: la suelta de pigargos en la cornisa cantábrica sigue siendo criticada por parte de la comunidad científica.

La genética. Suiza, el caso de éxito, ha descubierto el precio de partir de pocos animales. Un estudio en ‘Nature Ecology and Evolution’ halló una variante genética que causa calcificaciones mortales en crías del noreste del país. Los investigadores concluyeron que, además de tener ejemplares, es clave vigilar la diversidad de los fundadores.

En el caso del lince boreal, la Universidad Complutense confirmó su presencia histórica en el norte peninsular, apuntando a que convivió, y posiblemente se hibridó, con el ibérico. Hoy ya hay linces ibéricos en Álava, a cientos de kilómetros de Andalucía, y no todos los vecinos están contentos con ello. La respuesta sobre el boreal no la dará el Pirineo, la tendrá que dar el Gobierno y un estudio de viabilidad que lleva diez añImágenes | (pendiente)os sin ejecutarse.

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