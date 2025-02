El Fyre Festival fue el festival más ruinoso de la historia. Ahora sus ideólogos quieren volver a celebrarlo en México

Hay festivales y luego está el Fyre Festival. Lo que ocurrió hace varios años en una isla de Bahamas quedará para los anales de la historia, un disparate festivalero tan caótico que terminó con su fundador en la cárcel y con dos documentales sobre su ganada leyenda como “el peor” de los eventos de este tipo en la historia moderna. De hecho, salió tan rematadamente mal que siempre quedará la duda de si las producciones de Netflix y Hulu nos timaron contando el timo. Sea como fuere, para mayo está todo “casi” listo para la segunda parte.

Contexto: el primer fracaso. La primera edición del festival tuvo lugar en 2017 y se convirtió en un desastre de tintes épicos cuando los asistentes, en su mayoría jóvenes adinerados que habían pagado miles de dólares por una experiencia de lujo en las Bahamas (con paquetes VIP que llegaban a los 400.000 dólares), se encontraron con un evento sin infraestructura, sin actos musicales y con alojamientos deplorables.

La catástrofe (y estafa) fue de tales proporciones que resultó en pérdidas millonarias para asistentes e inversionistas. Su fundador, Billy McFarland, fue arrestado poco después. En 2018, se declaró culpable de fraude y estafa, con una condena de seis años de prisión y una deuda de 26 millones de dólares, aunque fue liberado después de cumplir algo menos de cuatro. A pesar de todo, McFarland ha anunciado con entusiasmo el regreso del festival: "Fyre 2 es real. Mi sueño finalmente se está haciendo realidad", expresó en el programa Today Show.

La segunda parte. Así llegamos a estos días, aunque con cierto deja vú en el slogan: lujo, exclusividad y precios desorbitados. Eso es lo que promete de nuevo el Fyre Festival 2. Ahora, con una nueva edición programada del 30 de mayo al 2 de junio de 2025 en Isla Mujeres, México. Según la web del festival, los asistentes podrán disfrutar de experiencias vanguardistas, espectáculos musicales en la playa y hospitalidad de clase mundial.

De hecho, las entradas ya están a la venta desde esta semana, con precios que van desde los 1.400 dólares hasta los 1.1 millones de dólares. Este último, el paquete “Prometheus”, incluye tickets para ocho personas, vuelos en “Fyre Air” de Miami a Cancún, transporte en helicóptero y alojamiento en un yate o una villa de cuatro habitaciones. También se ofrecen supuestas experiencias exclusivas como buceo con tiburones ballena y sesiones de mixología.

Las primeras dudas. Sin embargo, algo no acaba de cuadrar, otra vez. Los detalles son más bien escasos desde la página oficial: no se han anunciado artistas ni proveedores oficiales hasta el momento. De hecho, si acudimos a la web encontramos algo muy raro: las coordenadas GPS del evento apuntan a un punto en el mar, al oeste de Isla Mujeres.

En México no saben nada. Sin embargo, lo que hace saltar todas las señales de alarma es que desde isla Mujeres no tienen conocimiento del evento. A este respecto, Edgar Gasca, de la Dirección de Turismo de Isla Mujeres, fue tajante al afirmar: "No tenemos conocimiento de este evento ni contacto con ninguna persona o empresa sobre él. Para nosotros, este es un evento que no existe”. De hecho, Gasca explicó al Guardian que al enterarse del anuncio investigó con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y con los hoteles que supuestamente ofrecerían alojamiento para el evento. ¿La respuesta? Todos negaron haber sido contactados por los organizadores.

Uno de estos hoteles, Impression Isla Mujeres, aseguró al medio británico que no ha recibido ninguna solicitud ni comunicación sobre el festival y que actualmente están investigando la situación. Incluso la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, ha expresado su desconcierto, afirmando que lo único que sabe del festival es lo que ha leído en redes: "Están intentando aprovecharse de la paz y tranquilidad que hemos construido aquí para su propio beneficio".

Una estrategia dudosa. McFarland ha intentado justificar la falta de detalles asegurando que los asistentes sabían que "estaban tomando un riesgo" al comprar las entradas y que el evento ya no está bajo su control directo, sino en manos de nuevos socios. Las autoridades locales, sin embargo, sospechan que la estrategia de los organizadores es simplemente anunciar el evento, medir el interés y luego intentar obtener permisos sobre la marcha.

Gasca calificó esto de ingenuo, subrayando que para organizar un evento de gran magnitud se requiere autorización municipal previa. Dada la controversia, el gobierno de Isla Mujeres ha emitido un comunicado público negando la existencia de permisos para el evento.

Los organizadores insisten. A pesar de la negativa oficial, la empresa productora Lostnights emitió también un comunicado asegurando que el festival sí se llevará a cabo del 30 de mayo al 2 de junio de 2025. Según esta declaración, el evento contará con "lugares exclusivos, hoteles de alta gama y cumplimiento con las regulaciones locales".

Por su parte, UNIK Travel, otra empresa involucrada, afirmó haber establecido contacto con las autoridades municipales y estatales para garantizar la legalidad y éxito del festival. Sin embargo, de nuevo, ninguna de estas declaraciones ha sido acompañada de pruebas concretas.

Segundas partes… : Con todo este panorama resulta poco menos que una temeridad comprar una de las entradas. Las múltiples señales de alarma, sumadas a la falta de transparencia y la negativa de las autoridades locales, han generado serias dudas sobre la viabilidad del Fyre Festival 2. Para Gasca, la situación es clara: "Este festival no va a suceder. Hay banderas rojas por todas partes".

Como prueba de la falta de planificación, Gasca ha señalado lo que comentábamos antes: que las coordenadas del festival en su sitio web llevan a una ubicación en medio del océano, entre Cancún e Isla Mujeres, lo que ilustra, como mínimo, la precariedad del propio proyecto.

Así las cosas, es razonable pensar que Netflix ya tiene apalabrado el segundo documental.

Imagen | Fyre Festival

