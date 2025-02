El Parador de León ha animado a sus clientes a disfrazarse de presos en Carnaval. Problema: es una antigua cárcel franquista

A las puertas del Carnaval los responsables del Parador de San Marcos, un edificio monumental de León, tuvieron una idea: sugerir a sus visitantes que se disfrazasen de presos en un guiño a la historia del recinto. "Ubicado en un antiguo monasterio, te ofrece una 'celda' de comodidad", explicaba con un punto de humor la web de Paradores. El problema es que a lo largo de los siglos el edificio ha sido algo más que un parador o convento. Desde hace tiempo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) exige que se visibilice otro de sus usos, menos agradable: el de campo de concentración para los represaliados del franquismo.

Y eso ha hecho que lo de animar a los turistas del parador a disfrazarse de presos haya generado un enorme revuelo.

En busca de disfraces originales. Hace unos días Paradores publicó en su web oficial un artículo en el que animaba a sus usuarios a disfrazarse con trajes relacionados con la historia de sus alojamientos, habitualmente situados en edificios o lugares históricos, como el de Antequera.

Para el Parador de Zafra, situado en el antiguo palacio de los Duques de Feria, proponían trajes de caballeros medievales. En el de Mérida sugerían vestidos inspirados en el Imperio romano. A quienes visitan el de Alarcón, un castillo, los anima a formar parte de "un cuento de princesas o príncipes". Cada propuesta iba acompañada de un breve texto y una foto de posibles disfraces: piratas, reyes, cavernícolas… En el caso del Parador de León la imagen era otra, la de un preso con el icónico uniforme de rayas.

"Una 'celda de comodidad'". La reseña de la cadena sobre su alojamiento de León se acompañaba además de un breve mensaje: "Si tu disfraz de preso te tiene recluido, el Parador de León será tu prisión de lujo. Ubicado en un antiguo monasterio, este Parador te ofrece una 'celda' de comodidad, con una arquitectura impresionante y una historia que te hará sentir como un recluso real". Justo debajo podía verse la imagen de un hombre vestido con una traje y gorro de rayas blancas y negras, los brazos en jarra y cara de enfado.

Si accedes hoy al post de Paradores podrás ver las referencias a sus edificios de Zafra, Mérida, Antequera, Alarcón, Costa da Morte y Ciudad Rodrigo, pero no al del antiguo Hostal de San Marcos. No queda ni rastro de su texto ni de la foto del reo. Paradores los ha eliminado tras reconocer que se trató de un "desafortunado error" y "lamentar" lo ocurrido. El motivo es simple: esa publicación desató una enorme polémica y las críticas de ARMH, que no tardó en poner el grito en el cielo por la iniciativa.

¿Y eso por qué? Porque a lo largo de su antiquísima historia San Marcos ha sido mucho más que un claustro o un parador en el que disfrutar de unas vacaciones cómodas y agradables. El edificio se concibió en el siglo XII como convento y hospital de peregrinos, pero ha servido de casa de misiones, centro de enseñanza e incluso se usó como una prisión en la que estuvo encarcelado Francisco de Quevedo. Durante los últimos años ARMH e investigadores han reivindicado que no caiga en el olvido otro uso: el de campo de concentración franquista.

De ahí que ARMH haya dejado claro su enfado ante la decisión de Paradores de invitar a sus huéspedes de León a disfrazarse de presos estos Carnavales. "Se trata de una clara banalización del dolor de las víctimas que fueron detenidas y torturadas en sus instalaciones y una convocatoria de mal gusto que atenta contra la memoria de esas víctimas", clama ARMH, y advierte: si algo parecido pasase en Alemania o Austria "el responsable acabaría sentado ante un juez".

Una polémica con historia. No es la primera vez que ARMH habla sobre San Marcos. Ni tampoco este ha sido el primer roce entre la asociación y los responsables del parador, que reabrió sus puertas a finales de 2020 con 51 habitaciones y una categoría de cinco estrellas tras una inversión de 15 millones de euros. Hace no mucho ARMH reclamó al Gobierno que declare el Parador de San Marcos de León "Lugar de Memoria" y se informe en su acceso de su pasado reciente.

ARMH pide en concreto que se explique a los visitantes que "fue un campo de concentración en el que los fascistas que dieron el golpe de julio de 1936 detuvieron de forma ilegal a miles de hombres y mujeres", exigencia que en realidad no es nueva y se entiende mejor si se conoce el contexto.

Ahora mismo ARMH ya existe una placa con esa referencia en el parador, una instalada hace años; pero la asociación denuncia que permanece en un punto en el que resulta difícil que puedan verla los visitantes, lo que para sus responsables supone "una forma de esconder" la historia. El colectivo también lamenta que la web del Parador “no dice nada”.

Historia… y actualidad. La del disfraz de reo no es siquiera la primera polémica que sacude a San Marcos en lo que va de 2025. National Geographic decidió hace poco retirar el parador de los premios al Mejor Hotel con Historia de España. La revista cambió la referencia al edificio de León por la de Paradores, en general, tras recibir quejas de familiares de represaliados. "Nos sorprendió que habiendo sido uno de los campos de concentración más grandes y duros lo incluyeran", reconoce a elDiario la nieta de una víctima.

Un recinto con historia. La clave está en el pasado reciente de San Marcos, que antes de convertirse en parador en la década de los 60 o de su reapertura a finales de 2020, sirvió de prisión franquista. Los familiares de los represaliados apuntan que desde 1936 pasaron por San Marcos miles de personas y que cientos de ellos fallecieron por las condiciones que allí sufrían, el maltrato o los paseos. En 2021 se organizó un homenaje al último superviviente de la cárcel de San Marcos, un acto al que acudió el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

