Una mujer encontró 6.000 dólares que había perdido años atrás. La verdadera odisea fue conseguir que su banco lo aceptara

Pocas cosas dan tanta alegría como encontrarse un billete olvidado en el bolsillo de un abrigo la temporada pasada. El dinero siempre ha sido tuyo y no lo has echado de menos, pero el hallazgo se recibe como un maná caído del cielo.

Pues imagina qué sintió Mary Venegas, una mujer de 66 años residente en Sacramento (EEUU), cuando encontró enterrado en su jardín los 6.000 dólares para el pago de impuestos que su marido extravió cuatro años atrás. Lo curioso de la historia no es la alegría que, sin duda, sintió Venegas tras su hallazgo, es que el banco se negó a aceptar los billetes que había encontrado.

El misterio de los 6.000 dólares. Mary Venegas explicaba a la cadena CBS News Sacramento que había perdido esos 6.000 dólares cuatro años atrás. El dinero en efectivo estaba guardado en un sobre que debía haber sido ingresado por Mary en el banco para pagar sus impuestos. En algún momento entre su casa y el banco, Venegas extravió su dinero, dando lugar a un misterio que, hasta ahora, ha permanecido sin resolver.

“Mary, ¿cómo diablos has perdiste 6.000 dólares en efectivo” preguntaba el reportero de la CBS a la protagonista del hallazgo. “No lo sé, soy un mujer de 66 años muy, muy olvidadiza. De alguna manera, el sobre del dinero terminó en el suelo cubierto por un cartón”, reconocía Venegas.

Lo más extraño: un banco que no acepta dinero. El sobre con el dinero permaneció semienterrado en el patio trasero de Venegas durante cuatro años. Al encontrarlo, la mujer pensó que sus recientes problemas financieros se habían resuelto gracias al “préstamo” que ella mismo se hizo cuatro años atrás. No obstante, su alivio inicial se convirtió en frustración cuando intentó depositar el dinero en su oficina de Bank of America.

El banco se negó a aceptar los billetes debido a su estado de deterioro. La humedad y los hongos habían pasado factura al papel de los billetes. Según el banco, los billetes estaban demasiado dañados para ser aceptados por la entidad, con una política de no aceptar ni distribuir dinero dañado, manchado o deteriorado.

Recuperar el “dinero mutilado” es posible, pero no rápido. La Oficina de Grabado e Impresión (BEP) de Estados Unidos utiliza el término "dinero mutilado" para identificar a todo aquel papel moneda deteriorado hasta el punto de que las entidades bancarias lo rechazan. Cuando eso sucede, interviene la División de Moneda Mutilada del BEP, que se encarga de analizar los billetes y concluir si el billete deteriorado puede cambiarse por otro en buen estado de igual valor.

Para que el valor del billete pueda ser restablecido, los billetes aportados deben conservar al menos el 50% del billete original, o que su condición no plantee dudas sobre su valor. Los billetes pueden quedar dañados por diversos factores como fuego, agua, productos químicos, explosiones, acción de animales, insectos, daños por roedores y deterioro por enterramiento. El proceso para solicitar el reembolso de los billetes dañados debe hacerse mediante un formulario, y la resolución del organismo puede tardar entre seis meses y tras años.

La popularidad de Venegas aceleró el proceso. La alegría inicial de Venegas se vio amenazada por la tardanza del proceso burocrático, un tiempo considerable para alguien como Venegas que necesita el dinero con urgencia. La aparición del caso en televisión hizo que Bank of America reconsiderara su decisión, y finalmente aceptó el dinero dañado recuperado.

Sin embargo, la entidad no pudo aceptar los billetes más deteriorados, por lo que Mary Venegas finalmente pudo ingresar 5.700 de los 6.000 dólares que había recuperado de su jardín, pudiendo pagar sus facturas atrasadas. Los 300 dólares restantes tendrán que seguir el cauce habitual para este tipo de casos.

En España sucede lo mismo. Perder 6.000 euros dentro de casa puede que no sea lo más habitual, pero sí lo es que una entidad financiera no acepte billetes deteriorados, tal y como sucedió con Bank of America.

Sin embargo, el Banco de España cuenta con un mecanismo que permite restituir el valor de los billetes con billetes nuevos. Los requisitos principales para realizar el canje será que el billete presente más de la mitad de la superficie original o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido. En este sentido, se aceptan billetes deteriorado por una rotura, la exposición accidental a la humedad o al fuego. En cambio, quedan excluidos aquellos con indicios de rotura intencionada o los manchados por tintas o adhesivos antirrobo, o con evidencias de restos de estas sustancias.

Imagen | Unsplash (Annie Spratt)