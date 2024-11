Miles de norcoreanos en Rusia esperan la señal para entrar en combate. Ucrania ha preparado unas palabras para su encuentro

Hace una semana se dieron dos movimientos que tensaron como pocas veces la situación en la guerra de Ucrania. Por un lado, Corea del Norte anunciaba el lanzamiento de su misil balístico intercontinental más “lejano” hasta la fecha. Unos días antes, Rusia había hecho exactamente lo mismo mostrando su poderío “nuclear”. Ambas naciones, según EEUU, están listas para entrar en masa en la contienda, aunque a Ucrania, al menos en parte, no parece importarle mucho.

Refuerzos norcoreanos y respuesta ucraniana. Lo contaba este fin de semana The Guardian en un reportaje dentro de las filas ucranianas. Ante la llegada de tropas norcoreanas a Rusia para apoyar en la guerra contra Ucrania, los soldados ucranianos, como el caso de Vitalii Ovcharenko, se preparan para ese presunto encuentro en el campo de batalla estudiando.

¿Cómo? Los soldados han estado aprendiendo un nuevo idioma: coreano. “Hemos aprendido algunas frases como ‘Manos arriba, suelta tu arma y ven hacia nosotros lentamente’, o también, ‘Quítate la armadura y el casco’”, explica Ovcharenko. Lo hacen, al parecer, aprendiendo frases básicas del coreano para manejar potenciales rendiciones de los soldados extranjeros. Con una guía de traducción a mano de tres páginas, los ucranianos incluso bromeaban al medio sobre capturar al primer prisionero norcoreano, aunque en realidad planean entregarlos a las autoridades competentes.

Una nueva fuerza de infantería. Contaba el New York Times que, según sus fuentes, se habría confirmado que los soldados norcoreanos lucharán como infantería ligera en el conflicto, es decir, sin acceso a vehículos blindados. Esta aparente vulnerabilidad podría ser explotada por Ucrania, ya que sus tácticas actuales de artillería y drones han demostrado ser efectivas contra tropas rusas desprotegidas.

Lo cierto es que aunque Estados Unidos y Ucrania dudan de la experiencia combativa de los soldados norcoreanos, se reconoce que están bien organizados y disciplinados, cualidades que, según el analista George Barros, podrían superar a las de los soldados rusos en el campo.

Alineación geopolítica y estrategia rusa. Según la inteligencia estadounidense, alrededor de 10.000 soldados norcoreanos, incluidos oficiales y generales, ya están desplegados cerca de la frontera con Ucrania. Todo apunta a que se busca reforzar el frente ruso en la región de Kursk, donde Ucrania ha logrado tomar control parcial de territorios rusos.

Aquí, otra vez, aparecen como protagonistas la colaboración de Corea del Norte, ya que se sugiere que Rusia recibe no solo tropas, sino también millones de proyectiles y misiles de corto alcance. A cambio, se especula que Pyongyang obtendrá tecnología de cohetes, apoyo diplomático y financiamiento mensual para sus soldados.

Impacto y eficacia norcoreana. Es una de las grandes dudas del conflicto en estos momentos y que ya hemos hablado anteriormente. Aunque parece que las tropas norcoreanas carecen de experiencia en combate terrestre, analistas como Barros y Rob Lee señalan su alta disciplina y cohesión, cualidades que podrían superarlas de los soldados rusos.

A pesar de ello, los ucranianos se muestran confiados en que estos refuerzos no cambiarán significativamente el curso del conflicto. De hecho, los soldados ucranianos parecen en gran medida despreocupados. "No sabemos cómo los entrenará Moscú o cómo se comunicará con ellos. Podrían ser profesionales fanáticos con almas totalitarias. O tipos que carecen de experiencia de otro continente. De cualquier manera, estamos listos para la amenaza”, le contó a The Guardian Ovcharenko. Con todo, el soldado dejó una frase como el sentir general del bando ucraniano: “Simplemente morirán de forma inútil”.

Posibles avances rusos. En caso de ganar terreno en Kursk, Rusia podría intentar avanzar más allá de su frontera, aunque aún no está claro si el gobierno norcoreano autorizará a sus tropas a entrar en operaciones prolongadas en Ucrania o si solo apoyarán la contraofensiva en la zona de Kursk. Autoridades estadounidenses consideran que Pyongyang podría limitar la participación de sus fuerzas a la zona fronteriza mientras Rusia continúa la ofensiva.

Rusia, al enfrentar dificultades para alcanzar su meta de reclutamiento mensual de 25.000 soldados, depende significativamente de las tropas norcoreanas como refuerzos. Para Barros, esta contribución la describe como una "línea de suministro alternativa" que podría sostenerse en el tiempo. Se estima que Corea del Norte podría enviar hasta 15.000 soldados al mes, de manera regular, asegurando un flujo constante de refuerzos para mitigar las bajas rusas.

Esperanza en medio del conflicto. A pesar de los constantes ataques con drones y misiles, la ofensiva ucraniana en Kursk permite a ingenieros reparar infraestructuras críticas en aldeas cercanas a la frontera. Volodymyr Niankin, un cineasta ucraniano, menciona que los residentes locales están agotados por la guerra, pero mantienen la esperanza de que el conflicto termine en los próximos seis meses.

Dicho esto, el tablero de la contienda sugiere que todo puede saltar por los aires en el momento que las tropas rusas y norcoreanas den luz verde a las acometidas. Por su parte, Ucrania afronta la llegada de las brigadas norcoreanas como una prueba más en un conflicto extremadamente prolongado. Los soldados ucranianos, bien preparados y con la moral alta según el reportaje del Guardian, confían en su estrategia para resistir y mantener la presión sobre Rusia, mientras observan con cautela cómo evoluciona esta colaboración militar con Corea del Norte.

