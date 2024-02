México está recibiendo más remesas extranjeras que nunca. Y todo apunta a que tiene que ver con el narcotráfico

Los envíos de dinero internacionales son el sustento de muchos países con bajos ingresos. Es lo que se conoce como remesas, el dinero que los trabajadores expatriados envían de vuelta a casa, sea para ayudar a sus familias o para invertirlo en su país de origen. Los países que más remesas reciben hoy en día son India y después México. Y hoy vamos a hablar de este segundo, que acaba de alcanzar un nuevo récord. El dinero recibido del extranjero ya supone nada menos que una quinta parte del presupuesto del país.

El problema es que varias investigaciones apuntan a que los cárteles de la droga están utilizando el sistema de envío de remesas de Estados Unidos a México para lavar sus ganancias obtenidas por la venta de estupefacientes al otro lado de la frontera.

Los datos. Un total de 63.313 millones de dólares. Es lo que enviaron los migrantes mexicanos a sus hogares en 2023. Un 7,6% de lo que expidieron el año anterior, según datos del Banco de México . El organismo indica que las remesas casi se han duplicado en la última década: suponían un 2% de la economía nacional en 2010 y un 3,8% en 2020, según el gobierno. De hecho, han ayudado a motivar la revalorización del peso mexicano.

Las regiones que captaron más envíos de dinero fueron Jalisco, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México y Ciudad de México, los lugares de donde más gente sale para buscarse la vida en el extranjero. Como decíamos antes, México se ha convertido en el segundo país receptor de remesas, acercándose a India , pese a que el país asiático multiplica por 10 a la población mexicana. Y eso ha hecho saltar las alarmas.

Las sospechas. Aunque este hito sea un síntoma evidente de la necesidad de muchos mexicanos de irse del país para buscarse un futuro mejor, varias pistas indican que un gran porcentaje de ese dinero proviene en realidad del narcotráfico , que está utilizando esas remesas para introducir en el país dinero lavado. Llama la atención que el origen de las grandes remesas sea de estados donde apenas hay gran población mexicana.

De hecho, el primer punto de origen es Minnesota, más cercano a Canadá que a México . Un estado donde viven sólo 200.000. Para que los cálculos salgan deberían estar enviando a México unos 2.000 dólares diarios cada uno. Por otro lado, durante la crisis por la pandemia, cuando se cerraron las industrias, tampoco se redujeron los envíos de remesas.

La investigación. Recientemente, una investigación realizada por la agencia de noticias Reuters ha dado mucho de qué hablar, pues ilustra con decenas de testimonios cómo los cárteles están aprovechando estos mecanismos para lavar el dinero proveniente de su mercado de la droga en el extranjero. El informe detalla cómo han creado una red de civiles que supuestamente cobran en México los envíos de dinero y luego los depositan en diferentes cuentas bancarias. A cambio, reciben una pequeña comisión.

El objetivo de este sistema en la sombra es repatriar ganancias ilegales de la droga a través de la colosal red de empresas que sí son legales y que ayudan a los trabajadores migrantes a enviar dinero a sus familias. “Ya que las remesas legítimas han crecido, se ha vuelto más fácil que nunca para los cárteles disfrazar sus ganancias mal habidas en pequeñas transferencias enviadas a personas en México que no tienen vínculos obvios con el crimen organizado”, dice la publicación citando fuentes de seguridad de México y EEUU .

De hecho, paralelamente, el think tank Signos Vitales lanzó un informe en el que señalan que alrededor de 4.400 millones de dólares, 7.6%, de los más de 58,000 millones de dólares que los mexicanos recibieron de remesas en 2022, están relacionados con lavado de dinero asociado al narcotráfico.

El gobierno lo niega. La investigación ha caído como un mazazo en las esferas políticas mexicanas. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha llamado “héroes anónimos” a quienes envían transferencias de dinero del extranjero a sus familias regularmente y que ha mostrado repetidas veces su gratitud por contribuir a la economía del país con el envío de remesas, ha negado la información de la investigación de Reuters .

Incluso cuestiona las fuentes utilizadas por la agencia de noticias : “No son capaces de aceptar que el pueblo de México es un pueblo trabajador, fraterno, que se van a buscar la vida arriesgándolo todo, salen adelante, y no se olvidan de sus familiares, no se olvidan de México. Reuters hizo un reportaje donde se asegura, con una o dos entrevistas que hicieron en Sinaloa, que la mayor parte de las remesas tienen que ver con la venta de droga, ¡fíjense! ¡Reuters! Son unos falsarios. O se dejan engañar o llegan a acuerdos económicos, porque lo que no suena lógico, suena metálico”, decía en una conferencia.

