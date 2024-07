Dos futbolistas españoles han lanzado una marca de café. El logo elegido: un calco del de las SS nazis

La mezcla no puede ser más improbable, pero fútbol, café y nazismo se han combinado en la última polémica que sacude X. El motivo: Irreverentes, una marca especializada en café premium y en la que se han implicado los futbolistas Marcos Llorente e Ibai Gómez ha escogido a modo de logo un diseño muy similar al de la Schutzstaffel, más conocidas como las "SS", el escuadrón al servicio de Hitler y el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Tan parecido son ambos diseños que el de Irreverentes parece la insignia de la Schutzstaffel invertida.

Claro está, la polémica no ha tardado en saltar.

¿El logo de las SS o Irreverentes? La pregunta suena , pero esa es básicamente la raíz de la polémica que está sacudiendo X. Irreverentes, una marca dedicada a la comercialización de café premium, accesorios para su elaboración y algunas prendas de ropa ha escogido a modo de logotipo un diseño que recuerda al de las SS nazis. Si las Schutzstaffel de Hitler usaban dos rayos a modo de insignia, el diseño escogido por la empresa son dos líneas paralelas y zigzagueantes prácticamente iguales a las de las SS, aunque en sentido inverso.

¿Y por qué tanto revuelo? Irreverentes es una empresa joven. Bastante joven, para ser más precisos. La Voz de Galicia daba cuenta de su nacimiento en octubre, cuando anunció su creación. Que una firma tan reciente haya generado tal revuelo en redes no se explica solo porque use un logo similar al de las SS. La clave que le ha dado visibilidad es que está ligada a dos futbolistas muy conocidos en España: Marcos Llorente, del Atlético de Madrid; e Ibai Gómez, exfutbolista, entrenador y actualmente al frente de la selección sub-23 de República Dominicana.

Presumiendo de marca. Aunque la firma tiene ya unos meses de recorrido, la polémica no ha saltado de hecho hasta que Llorente publicó un vídeo en su cuenta personal de Instagram, en la que acumula 2,3 millones de seguidores, en la que se ve claramente el logo. No es el único que ha dado visibilidad a la marca.

Ibai Gómez subió también hace meses varias fotos luciendo una sudadera con el nombre Irreverentes, aunque el logo de la discordia solo se aprecia en las imágenes de detalle. No son las únicas piezas en las que ambos dan publicidad a la marca. En marzo la firma anunciaba en Instagram un sorteo para el que Llorente posaba con una camiseta del Atlético y sus botas del Mundial 2022 y Gómez con su equipación del Athletic Club de la temporada 19-20. Uno y otro salen en el perfil de Instagram de la marca prácticamente desde su lanzamiento, en octubre del año pasado.

"Café de verdad". "Amigos Irreverentes, aquí estamos. Ya sabéis que soy un amante de la salud, un amante del café y como sabéis acabamos de estrenar un café de verdad. ¿Y por qué digo de verdad? Porque no me gusta hablar del café especial u otro tipo de café, sino de un café de verdad y un producto al que han llamado café", explicaba Ibai en un vídeo subido a la cuenta de Irreverente.

Uniendo fuerzas. En su web Irreverentes se presenta como una marca creada por amigos para "desafiar la creencia de que el café es amargo e intenso de por sí", aunque no concreta quiénes están detrás. elEconomista precisa que la firma es un proyecto con sede en Galicia y la impulsan un grupo de socios en el que participan los dos futbolistas, que ya habrían colaborado juntos en otros negocios. La Voz de Galicia apuntaba también a comienzos de 2023 que habían decidido unir fuerzas junto a un tostador arousano para lanzar una marca propia de café especial.

El diario económico asegura que en febrero de este año la compañía empezó a trabajar en la fase final para el diseño de la marca, si bien en redes ya mostraba en septiembre los dos peculiares rayos que han recordado al logo de las SS nazis. Ya entonces había usuarios que advertían de manera pública el parecido.

De polémica en polémica. No es la primera polémica protagonizada por Llorente, que hace solo unas semanas se veía señalado de forma pública, aunque por una razón distinta: presumir de tomar el sol sin protección ni gafas a primera hora de la tarde. "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol eres el rey de los ignorantes", contestó a un usuario que le recriminó su actitud y el ejemplo que mostraba en redes. No mucho después tuvo que pronunciarse de nuevo para aclarar de forma pública que no es "un negacionista del melanoma".

Curiosamente tampoco esta es la primera polémica protagonizada en 2024 por el logo de las SS. En abril la Asociación Alemana de Fútbol aplicó un ligero retoque a las camisetas de su selección, elaboradas por Adidas, después de que se viralizase en redes que el diseño de su número 44 era también muy similar al logo nazi.

