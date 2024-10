Los países más poderosos de 2024, reunidos en un revelador gráfico

Las comparaciones son odiosas, pero estamos rodeados de cifras, índices y métricas que hacen que la comparación sea irremediable. Sabemos qué países tienen más milmillonarios, el tamaño de los ejércitos de las principales potencias o todos los datos referentes a las nucleares, por ejemplo. Y, con tantas estadísticas, hay quien ha elaborado la lista de los países más poderosos de 2024.

Y en este gráfico de Visual Capitalist se pueden apreciar a la perfección.

¿Países potentes? Los datos están extraídos del último informe de 'Los grandes poderes' de Ray Dalio en su edición de 2024 y lo que se ha hecho es ponderar diferentes indicadores como el PIB, la participación en el comercio mundial, los niveles educativos gracias a informes como el de PISA o la fortaleza militar. También se miden los niveles de salud mediante la esperanza de vida, la tasa de mortalidad infantil o las enfermedades crónicas; y los niveles de felicidad gracias a encuestas de felicidad, la satisfacción con la vida o la tasa de suicidio.

Algo también importante es la perspectiva de crecimiento real para los próximos 10 años. Todo eso, como decimos, se pondera y es lo que permite a Ray Dalio crear su índice de fortaleza.

TOP 3. Lo cierto es que no hay sorpresas si tenemos en cuenta que Estados Unidos y China iban a copar los primeros puestos, con una Eurozona también arriba. Pero lo interesante no es tanto el orden de los países, sino ver su índice de poder (se tienen en cuenta parámetros como la producción económica, la fuerza militar y el comercio) comparado con la fuerza per cápita.

Este índice refleja la eficiencia de un país en relación con su población y, a continuación, te dejamos la tabla de los 24 países del informe:







Estados Unidos 0,89 0,71 China 0,80 0,30 eurozona 0,56 0,43 alemania 0,38 0,54 japón 0,33 0,40 corea del sur 0,32 0,54 india 0,30 0,07 reino unido 0,29 0,46 francia 0,27 0,45 rusia 0,26 0,28 singapur 0,24 0,89 australia 0,23 0,56 canadá 0,21 0,50 turquía 0,21 0,28 suiza 0,19 0,66 brasil 0,18 0,14 países bajos 0,17 0,55 españa 0,17 0,34 italia 0,17 0,34 indonesia 0,17 0,31 arabia saudí 0,15 0,45 méxico 0,14 0,15 sudáfrica 0,10 0,12 argentina 0,07 0,14

Siempre es EE.UU. vs China. Estados Unidos sigue siendo la principal superpotencia, algo a lo que contribuye tanto su músculo militar como, sobre todo, la influencia del dólar en los mercados y el dominio tecnológico. Es interesante relacionar este gráfico con el que compartimos hace unos días en el que veíamos perfectamente la potencia de los unicornios más relevantes de la actualidad. China tiene ByteDance, pero el resto de la lista estaba monopolizada por Estados Unidos.

Hablando de China, es el mayor exportador del mundo. Pese a los aranceles de diferentes países, el gigante asiático se está moviendo para hacer nuevos aliados, como países africanos y otros como México que pueden servir de puerta de entrada a Estados Unidos. También está haciendo enemigos por todo el mundo con algunas de sus actividades, industrias y el control cada vez más fuerte de las tierras raras. Y, sobre todo, por el temor al desarrollo militar en todos sus ámbitos: terrestre, aéreo, naval y… nuclear.

Riesgos de EE.UU. Más allá del gráfico, en el informe de Dalio podemos ver que no todo el campo es orégano en los países más poderosos. Por ejemplo, Estados Unidos está en una posición desfavorable en su ciclo económico y financiero, con una alta carga de deuda y un crecimiento relativamente bajo para los próximos 10 años: 1,4% anual. Además, tanto dentro como fuera de sus fronteras, hay elementos de alto riesgo debido a la situación social y a la percepción de otros países.

Algo interesante es que la percepción negativa de China ha aumentado del 45% en los índices de 2018 hasta un 83% actual, fruto de recientes movimientos de ambos países (y que en Xataka hemos ido contando con todo el asunto de la guerra tecnológica entre las potencias.

Y la situación de China. En esta intrincada relación geopolítica, tenemos la otra cara de la moneda. China se encuentra en una situación económica contraria a la de Estados Unidos gracias a una carga moderada de deuda y un crecimiento en los próximos 10 años del 4% anual. Dentro de sus fronteras, el desorden no es un riesgo porque (y aquí conviene prestar el matiz de los informes) "hasta donde podemos saber, hay una capacidad limitada para que la población exprese sus ideas en comparación con la mayoría de países".

El riesgo internacional es otro cantar y se considera "alto". En el informe se alude a ese conflicto abierto y con varios frentes entre Estados Unidos y China, que no sólo atañe a la industria de los chips, también a la energía o el tema de moda: los aranceles a los coches eléctricos. Pero también los movimientos que China está llevando a cabo en los mares y territorios que considera de su propiedad, como Taiwán o la frontera con India.

España. Vale, pero… ¿qué pasa con los países hispanohablantes de la lista? España, México y Argentina están en la parte baja de los 24 del informe Dalio. España, del mismo modo que ocurre en otros países occidentales, está en una posición complicada en lo que al ciclo económico se refiere, con una deuda moderadamente alta y con un crecimiento esperado para los 10 próximos años muy lento. No hay riesgo exterior y el interno también es bajo pese a conflictos sociales que, evidentemente, percibimos más los que vivimos en el país.

México. La potencia de España en comparación con el PIB es pobre, algo radicalmente diferente a lo que se muestra para México, con unos datos muy alineados. La economía muestra una curva favorable, con un crecimiento moderado del 2,5% anual durante los próximos 10 años, pero se señalan problemas internos como la desigualdad económica de la población. Pero el principal problema es la notable presencia del crimen organizado, algo que se deja ver en muchas empresas mexicanas y que hasta puede interferir con planes como el de la expansión del ferrocarril.

Argentina. Según los datos recogidos por el informe, la situación de fuerza vs. PIB es similar entre España y Argentina. Se señala que la situación económica es desfavorable, con un crecimiento esperado del 2% anual en los próximos 10 años, pero se señala que en los últimos 10 años, los ingresos de los más ricos crecieron un 2%, mientras que los de los más pobres crecieron al mismo ritmo. Es algo que está lejos de ser una buena noticia, puesto que si se tiene en cuenta la inflación, se ve un agravio en la capacidad económica de la mayoría, lo que puede provocar riesgos internos debido a esa desigualdad.

Al final, los datos del informe están tomados de fuentes económicas como Reuters o Bloomberg, indicadores y estudios internacionales, centros de encuestas internas y diferentes índices del Banco Mundial. Y, por tanto, en un momento u otro, pueden cambiar, pero esa representación de los países más potentes de 2024 es de lo más interesante.

