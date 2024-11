El regreso de Trump ha motivado un avispado negocio: huir de EEUU. Se ofertan desde cruceros hasta casas a 1 euro en Italia

Nunca un regreso estuvo tan plagado de incógnitas. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca envuelve en incertidumbre algunas de las políticas del país en los últimos cuatro años. Un cajón de sastre donde economía, sanidad o inmigración son un interrogante. Lo que sí está meridianamente claro a esta hora es que hay, al menos, 74 millones de personas que piensan que Trump es la solución a la nación. Por el contrario, al menos 70 millones no lo ven así. A esa ingente cantidad de personas se dirige un nuevo y avispado negocio: huir del país.

Primero fueron las visas. Lo contamos hace unos días. Según asesores de inmigración consultados, la demanda de "pasaportes dorados" para estadounidenses se ha disparado en el último tramo con un 30% de solicitudes en comparación con el año anterior. "Tras las elecciones hemos experimentado un gran aumento en el tráfico desde EEUU. La mayor parte estaba interesado en programas de inmigración económica, lo que sugiere que son profesionales que trabajan, no millonarios", aseguraba a Fortune Rebecca Major, gerente de operaciones de Moving2Canada.

Según los datos de Get Golden Visa, hay distintos motivos por los que los estadounidenses estaban haciendo de las maletas para irse a vivir a otros países. El principal argumento: por motivos políticos, debido a la polarización de la sociedad en EEUU. También argumentan el alto coste de la vida, el acceso a la sanidad o la calidad de vida de cara a la jubilación. Pero hay mucho mas.

Un crucero para huir “de la realidad”. Con el inicio del segundo mandato de Trump, la compañía de cruceros Villa Vie Residences ha (re)lanzado un programa de varios años que permite a los pasajeros embarcarse en un viaje global y "escapar" del contexto político en Estados Unidos. El plan, a bordo del crucero Odyssey (sí, el mismo que dejó atrapados a 200 pasajeros), recorrerá 425 puertos en 140 países, ofreciendo a los viajeros una experiencia prolongada por un coste anual inferior a 40.000 dólares.

En cuanto a los paquetes, tienen duraciones de uno a cuatro años, cada uno con un nombre temático que no necesita mucha traducción: Escape From Reality (un año), Mid-term Selection (dos años), Anywhere but Home (tres años) y Skip Forward (cuatro años). El itinerario incluye paradas en el Caribe, América del Sur y un recorrido por la Antártida, entre otros destinos globales.

Aprovechando el tirón. Qué duda cabe, aunque Mikael Petterson, CEO de Villa Vie, dice que el programa fue concebido originalmente antes de las elecciones presidenciales de 2024, ha reconocido que ahora es una opción atractiva para quienes han expresado su descontento con el resultado. Por supuesto, Petterson destacó también que la comunidad a bordo del Odyssey une a personas con diversas posturas políticas a través de su interés compartido por explorar el mundo, independientemente de las divisiones ideológicas.

Sea como fuere, Villa Vie enfatiza que la experiencia de viajar durante varios años en un crucero residencial no solo ofrece un respiro del contexto político, sino también una oportunidad única para explorar culturas y lugares de una manera inmersiva, lejos de las tensiones del día a día en Estados Unidos.

Italia regalada. No es ni la primera, ni probablemente sea la última vez que escuchamos una oferta de un euro para repoblar alguna zona “vaciada” de Europa, pero la llegada de Trump y ese descontento de muchos era demasiado “goloso”. Por ello, Ollolai, un municipio en la isla de Cerdeña con apenas 1.154 habitantes, ha lanzado una iniciativa para atraer a estadounidenses que buscan un cambio de vida tras los recientes resultados electorales. El programa permite adquirir una casa por solo 1 euro, eso sí, las reformas (necesarias) que rondan los 25.000 euros y deben completarse en un plazo de tres años corren por cuenta del comprador.

No solo eso. Según el alcalde de Ollolai, Francesco Columbu, los estadounidenses tendrán prioridad en el procedimiento de adquisición. Aunque el programa está abierto a cualquier nacionalidad, la estrategia del municipio se centra en revitalizar la población atrayendo a ciudadanos de EEUU, considerados ahora como "una carta ganadora" para revivir la localidad. Columbu, sin mencionar directamente al presidente electo, insinuó que las elecciones han motivado a muchos estadounidenses a considerar mudarse fuera del país.

Italia a un euro, otra vez. Lo hemos contado más de una vez. La llegada del teletrabajo a nuestras vidas hizo posible este tipo de propuestas que buscan revitalizar la economía de zonas remotas o despobladas que de otro modo resultarían muy complicadas. Los llamados nómadas digitales han sido desde entonces el objetivo de las ofertas donde prácticamente te regalan la casa a cambio de que se reforme.

Lo que no habíamos visto hasta ahora es proponerlo a través del descontento político, en este caso con la victoria republicana en Estados Unidos. Este tipo de movimientos, un crucero, una casa “regalada”, junto a otros por parte de figuras con una gran exposición pública, como el caso de la hija de uno de los responsables del éxito de Donald Trump en las urnas, Elon Musk, declarando su intención de abandonar el país, parecen estar creando ese caldo de cultivo que ha desembocado en promociones para los más avispados.

