Hay muchas islas en el planeta, pero solo una donde has estado miles de veces sin saberlo. Esta es su historia

Si te preguntan por las islas que has visitado tu respuesta puede variar. Es posible que hayas visitado una, varias o ninguna. El último caso lo vamos a poner en seria duda. Aunque creas no haber visitado alguna isla, la historia que viene a continuación te demostrará que, posiblemente, has estado en una (muchísimas veces). Su nombre: Null Island. Su paradoja: solo la vas a encontrar en los mapas.

La isla no isla. En realidad, bajo el nombre de Null Island estamos ante una ubicación cartográfica, aunque no una cualquiera, ya que está a a cero grados de latitud y cero grados de longitud. Dicho de otra forma, se trata de la intersección donde el primer meridiano de la Tierra se encuentra con el ecuador. Para ser más exactos, si eso es posible, resulta ser un punto en el Golfo de Guinea, una porción del Océano Atlántico tropical oriental frente a la costa occidental de África.

¿La razón de su existencia? Que para geolocalizar cualquier punto en un mapa, la premisa es que haya un punto de partida (o lugar 0-0) desde el que trazar el resto de puntos. La elección de ese punto en concreto en el mapa tiene que ver con que la intersección entre el meridiano cero y el Ecuador es el punto de partida de World Geodetic System 1984, es decir, la cartografía en la que se basa el sistema GPS.

Por qué el Golfo de Guinea. Porque es parte del Océano Atlántico Sur, algo así como la axila de África. Es la masa de agua justo frente a la costa donde África occidental se curva hacia el sur para convertirse en África central. El Golfo está justo en el medio de cualquier mapa mundial estándar, y eso no es una coincidencia. Es el punto de encuentro de las dos líneas de base de medición geodésica, el primer meridiano y el ecuador. O, expresado en longitud y latitud: 0°N, 0°E.

Y eso es precisamente Null Island, el anclaje perfecto para datos no geolocalizados, aunque, como seguro que habrás imaginado, no es una isla como tal, es más bien el nombre coloquial de la intersección de estos dos ortodromos principales. En clave matemáticas, y por extensión también en geodesia, un ortododromo (o círculo máximo) es la línea más larga posible trazada alrededor de una esfera, dividiéndola así en dos mitades, o hemisferios, perfectamente iguales.

Es una boya. No es broma. Evidentemente, no es una masa continental real, pero si navegas literalmente hacia el Golfo de Guinea, hacia la intersección entre el primer meridiano del mundo y el ecuador, te encontrarás con una gran boya. Eso es lo más parecido a Null Island que existe en el planeta.

Conocida como Estación 13010 - Soul, la boya de seguimiento del clima es parte del sistema de Predicción e Investigación Amarrada en el Atlántico (PIRATA) que vigila el Océano Atlántico tropical. Junto con otras 16 boyas, la estación meteorológica flotante mide cosas como la velocidad del viento, la temperatura del aire y la humedad para ayudar a informar los pronósticos meteorológicos y los modelos climáticos.

Por tanto, en el mundo real, Null Island es una boya, y en el virtual, un punto hipotético donde acechan puntos de datos fuera de lugar.

El origen de la (no) isla. El Ecuador, equidistante de los polos, da los hemisferios norte y sur. El meridiano de Greenwich, que divide el mundo en hemisferios oriental y occidental, es una línea más arbitraria. Su estatus como primer meridiano del mundo no se estableció hasta 1884, en la Conferencia Internacional de Meridianos en Washington D.C. Los franceses se abstuvieron en la votación final porque habían hecho campaña por el meridiano de París.

Ese fue el año cero para nuestro punto en cero norte, cero este. ¿Qué ocurrió? Debido a su lejanía, la ubicación siguió siendo culturalmente insignificante hasta 2011, cuando apareció en el conjunto de datos de mapas de dominio público de Natural Earth como "Null Island".

Según explicaron entonces en un comunicado sobre el nacimiento o invención de Null: "hemos añadido un país de depuración de errores con una clase de soberanía indeterminada denominada Null Island. Es una isla ficticia de un metro cuadrado situada frente a la costa de África, donde el Ecuador y el meridiano primario se cruzan. Centrándola en latitud 0 y longitud 0, es útil para marcar fallos de geocodificación que aparecen como 0,0 en muchos servicios".

Por qué has estado. Pues porque seguramente te has equivocado, y no solo una, sino muchísimas veces, buscando la ubicación de un sitio. Aunque no hay ninguna isla Null, es ese nombre de lugar conveniente para un lugar de uso frecuente. La lectura cero-cero surge con frecuencia como un error, debido a la falta de datos o fallos en el software.

En el fondo, algo que utlizamos cada día es el verdadero responsable de nuestras visitas a Null: el GPS. Cuando hacemos una búsqueda errónea, tratamos de llegar a un lugar que no existe o se produce un error del sistema, momento en que nos reubica precisamente allí, en el punto cero-cero, en Null Island.

