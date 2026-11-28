Si las canciones de rock sinfónico de los 70 te parecían eternas, la pieza que lleva tocándose 25 años en una parroquia de Alemania te romperá todos los esquemas.

La pieza de Se llama 'ORGAN²/ASLSP', y es la versión para órgano de una obra que John Cage escribió originalmente para piano en 1985. El título hace las veces de hoja de instrucciones con una indicación de cómo debe interpretarse: 'As slow as possible' (tan lenta como sea posible). Cage nunca precisó cuánto tiempo debía durar, por lo que depende de cada intérprete estimar su duración.

La mayoría de las interpretaciones de la pieza han durado entre 20 y 70 minutos, hasta que en 2001 la fundación John Cage Organ de Halberstadt decidió tomarse la frase al pie de la letra. Y claro, a nadie se le ocurrió una cifra redonda.

El plazo elegido fueron 639 años, que no es un capricho. Son los que separan la construcción del primer órgano gótico de doce tonos del mundo, en Halberstadt en 1361, del cambio de milenio.

Para que el sonido no se corte, el equipo sujeta las teclas con pequeños sacos de arena, así que no hay organista con calambres. Una máquina eléctrica de viento mantiene el aire, y el órgano tiene solo los tubos necesarios para esta pieza. La obra empezó con una pausa que, estirada a esta escala, fueron 17 meses de silencio. Desde entonces solo se han tocado unas pocas notas, y la pieza tiene ocho páginas.

Lo mejor es que los cambios de acorde son un acontecimiento. Según recogía Euronews, hay multitudes que abarrotan la iglesia de St. Burchardi para presenciar el cambio de nota, y algunos compran la entrada con años de antelación.

Los cambios no siguen un calendario fijo ya que dependen del tempo de la partitura. El de febrero de 2024 llegó tras dos años de espera, y el anterior había tardado siete años. Se podría decir que es la anti-novedad por excelencia: un evento para el que se hace cola mientras sucede casi nada.

El proyecto encaja con el personaje, porque Cage ya había firmado su obra '4'33"', en la que el intérprete se sienta ante su instrumento y no toca durante cuatro minutos y 33 segundos. Para el compositor, estirar el sonido hasta el límite humano era una forma de obligar al público a escuchar de verdad.

Hoy, con 25 años sonando y unos 614 por delante, la pieza sigue su curso. Ninguna de las personas que oyeron el primer silencio, en 2001, estará allí para oír el último acorde.

En Xataka | El primer estribillo lo decide todo: el streaming está provocando que las canciones actuales sean mucho más simples

Imagen | Wikimedia Commons (Mazbln)