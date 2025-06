La fórmula secreta de la Coca-Cola está en una caja fuerte de un pueblo de Valencia. El mismo que reclama su autoría

La historia la escriben los vencedores (o eso es lo que pensamos). Quizá la frase habría que cambiarla a que la historia la escribe quien tiene el mejor relato y, en el mundillo comercial, el que sabe vender mejor su producto. Y si hay un producto universal que sea la imagen misma de la globalización y nombre propio de una de las corporaciones más potentes del mundo, ese es la Coca-Cola.

Es conocida la historia de que John Stith Pemberton es el padre de la Coca-Cola y que, tras algunos intentos fallidos, en 1886 dio con la fórmula de la bebida basada en hoja de coca, nuez de kola y agua carbonatada. No es que le trajera mucha suerte, ya que poco después falleció en la absoluta pobreza, llevándose a la tumba un secreto más potente que el de la propia fórmula de su bebida.

El secreto de si la inventó él o de si la Coca-Cola es un plagio de una bebida española que se presentó en Estados Unidos en 1985.

No diga Coca-Cola: diga Kola Coca

En sus orígenes, la Coca-Cola no era un refresco: era un tónico. De hecho, un "tónico milagroso" que curaba los dolores de cabeza, aliviaba el agotamiento y calmaba los nervios, como el mismo Pemberton la promocionaba. Era de todo, también una bebida "deliciosa, refrescante, alegre, estimulante y vigorizante”. Con cocaína, no era para menos.

No fue un éxito y su creador nunca vio el potencial real de la bebida. Fue después de vender su producto al empresario Asa G. Gamdler cuando la marca explotó y The Coca-Cola Company se convirtió en el gigante que es en la actualidad. Pero hay quien piensa que ese puesto en la historia no pertenece ni a Gandler ni, sobre todo, a Pemberton: pertenece al pueblo valenciano de Aielo de Malferit.

En 1880, Bautista Aparici, Ricardo Sanz y Enrique Ortiz fundaron la Fábrica de Licores de Aielo. Empezaron a crear productos y a presentarlos en ferias por Europa. Aparici era el ‘comercial’ de la compañía y el encargado de mostrar sus productos por los diferentes países, siendo la Kola Coca uno de ellos.

Nueces de kola

¿Sus ingredientes? Hoja de coca, nuez de kola y agua. Muy similares a los de la posterior Coca-Cola. En 1885, Aparici llevó la Kola Coca a una feria en Filadelfia, donde la presentó y repartió algunas muestras a los comerciales locales. En la actualidad, eso se haría con un producto ya patentado para que nadie te pueda levantar la idea, pero no era la práctica hace más de un siglo.

Un año después, Pemberton presentó en Atlanta su fórmula de hoja de coca, nuez de kola y agua. Carbonatada, en su caso. ¿Casualidad o plagio? La propia Destilerías Ayelo deja botando la pregunta en su web.

“En 1885, la Kola-Coca viaja a Estados Unidos y, tan sólo un año después, el farmacéutico John Steve Pemberton lanzó en Estados Unidos la famosa bebida Coca- Cola. Los ingredientes básicos de la Coca-Cola eran hojas de coca, nuez de cola y agua de soda. La única diferencia con la bebida de Aielo es que ésta se mezclaba con agua fresca”, comentan.

Responder la pregunta es complicado, sobre todo cuando hablamos de una época en la que la información no se transmitía con la misma velocidad que ahora y habría que asumir que se diera la conexión entre Pemberton y alguno de los comerciales que recibió la muestra de la Cola Coca. Desde Destilerías Ayelo, lo tienen claro.

Juan Micó es el último propietario de Destilerías Ayelo y, como leemos en ABC News, considera que la Coca-Cola fue inventada en Aielo. “En aquella época era fácil copiar una bebida. Las patentes sólo se registraban si el producto tenía éxito”, comenta, afirmando que cuando patentaron la fórmula de la Kola Coca en España en 1903, la Coca-Cola ya tenía camino ganado para convertirse en un icono.

Y apareció Coca-Cola

Décadas después de patentar la bebida, fue Coca-Cola la que se interesó por la que se preparaba en Aielo. La multinacional quiso entrar en España con una fábrica en la década de los 40, pero no pudo hacerlo directamente debido a las leyes de marcas registradas porque ya había una Cola-Coca registrada. La de Aielo.

Como leemos en Spiegel, ejecutivos de Coca-Cola visitaron Aielo de Malferit en 1953 y cerraron un acuerdo para adquirir los derechos del nombre a Joaquín Juan Sanchis, que era el propietario de la fábrica por aquel entonces. Y, ese mismo año, Coca-Cola comenzó la conquista del territorio desde su embotelladora en Barcelona.

No hay registros oficiales del acuerdo, pero se habla de una suma entre 30.000 y 50.000 pesetas para explotar la marca en España. Muchísimo dinero para la época, como afirmó Micó, pero una miseria si se compara con cómo habrían sido las cosas si, en lugar de dinero, hubiesen aceptado acciones o un pequeño porcentaje de las ventas. “Seríamos millonarios”, comenta Juan.

Y en ese momento de la firma fue cuando Destilerías Ayelo dejó de preparar su ‘jarabe’. Al menos la versión sin alcohol, ya que ese mercado pertenecía a Coca-Cola. El que siguieron preparando fue la Nuez de Kola Coca con contenido alcohólico. 21°, concretamente, y en su descripción se vuelve a dejar caer un “¿Será o no será el origen de la Coca-Cola?”.

Hoy, la familia de Micó dirige el negocio, y lo hace por una cuestión romántica, para no dejar morir esa curiosa historia que en su pueblo pervivirá por siempre. El municipio valenciano tiene claro que la Coca-Cola se inventó ahí y, como leemos en El País, en 2018 el alcalde José Luis Pinter comentó que habían enviado una carta a la multinacional para usar el vínculo entre Aielo de Malferit y Coca-Cola para poder aprovecharlo.

“Nuestro objetivo es que vean este proyecto de buen grado, para que el pueblo sea conocido. No perseguimos otra cosa”, aseguró el alcalde de la localidad. Por tanto, no se pedían derechos económicos, sino aprovechar ese vínculo para apuntalar el relato sobre la relación entre el municipio y la Coca-Cola.

Desde la compañía respondieron, pero seguramente no de la forma en la que a los vecinos hubiera gustado. Se limitaron a decir que la marca ha trascendido tanto que "es propiedad de todo el mundo" y que es un orgullo que existan historias similares en diferentes lugares del mundo. No sé yo si en otros lugares del mundo hubo gente que presentó una bebida tan similar justo antes del lanzamiento de Coca-Cola...

De la manera que sea, se reconozca o no el vínculo entre Kola Coca y Coca-Cola, los 4.500 habitantes de Ayelo de Malferit tienen claro que la auténtica fórmula está guardada en una caja fuerte de Destilerías Ayelo.

