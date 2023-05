"Un estado ruinoso": Berlín afronta 14 años de cierre y un drama millonario en su museo más emblemático

Construido entre 1910 y 1930, el Museo de Pérgamo es el pilar principal de la famosa Isla de los Museos de Berlín. Este espacio de arte declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO fue erigido para albergar el espectacular Altar de Pérgamo y ahora incluye numerosas colecciones de Antigüedades clásicas, de arte oriental e islámico. Pero no sólo el arte puede mantener un museo abierto al público.

El establecimiento ha anunciado que cerrará sus puertas durante 14 años para llevar a cabo una renovación millonaria, ya que lleva años en un estado cada vez más deteriorado.

El cierre. Tal y como ha anunciado la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano y la Oficina Federal de Construcción y Ordenación del Territorio de Berlín, el museo mantendrá el candado durante tres años y medio a partir de octubre de 2023 y hasta 2027 (para toda la zona central y norte del museo, donde se encuentra el famoso Altar de Pérgamo), pero la mayoría del espacio no se habilitará de nuevo hasta 2037 (el sur del edificio que alberga la famosa puerta de Istar).

Uno de los motivos es ahorrar dinero y tiempo mientras se llevan a cabo las renovaciones. Unas obras que costarán alrededor de 1.600 millones de euros en total. "Se trata de un patrimonio cultural mundial excepcional que se encuentra en un estado terriblemente ruinoso y que merece la pena para nosotros", señalaba Hermann Parzinger, presidente de la Fundación.

¿Por qué? Muchos nos preguntamos cómo es posible que se acometa un cierre tan drástico en uno de los museos más importantes del mundo. Tal y como comenta el organismo cultural, la parte sur del edificio está "en muy mal estado de conservación, lo que afecta a la estabilidad y a la seguridad de los objetos expuestos y visitantes". La penetración de humedad en la estructura es lo que ha hecho que se agrave la necesidad de llevar a cabo esta remodelación. Además, tecnología y los dispositivos también están muy desactualizados.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Durante la Segunda Guerra Mundial ya se produjeron muchos daños por los bombardeos que asolaron Berlín al final del conflicto. Pero las reparaciones que se llevaron a cabo posteriormente fueron "muy inadecuadas". El abandono por parte del régimen socialista de Alemania Oriental dejó muchas zonas del edificio en riesgo de derrumbamiento, con fugas en las tuberías y daños estructurales en los techos de vidrio de los patios. “La necesidad urgente de renovación resulta, entre otras cosas, de los severos daños causados ​​por el agua a las fachadas y techos del edificio”, señala el museo.

¿Cómo se llevará a cabo? En realidad, el Altar de Pérgamo, que es la pieza más importante del museo, lleva sin acceso a los visitantes desde 2014. Su restauración lleva año de retraso y no se espera que se pueda visitar hasta 2027 como pronto. Hay que tener en cuenta que la estructura tiene 35 metros de ancho y 32 metros de profundidad. Eso la hace demasiado pesada para moverla, por lo que ha sido revestida de andamios y protegida para que el mármol no se dañe durante el periodo de obras. Otros monumentos, como la puerta del mercado de Mileto del siglo II a. C. y la puerta de Ishtar, de 2500 años de antigüedad, sufrirán las mismas medidas.

Polémica por el patrimonio. A todos los problemas mencionados se le suma también otro debate sobre el origen del Altar de Pérgamo y a quién le pertenece. El monumento data del siglo II a.C y era parte del patrimonio de los reyes de Pérgamo, que habían creado una ciudad en el oeste de Turquía ubanísticamente similar a Atenas. Sin embargo, desde la adquisición del Altar por parte del Imperio Prusiano después de su supuesto descubrimiento durante las excavaciones a fines del siglo XIX y en virtud de un acuerdo de 1879 con el Imperio Otomano, ha habido repetidos intentos de devolución por parte de Turquía.

De hecho, recientemente un funcionario alemán hizo público su apoyo para devolver el histórico altar griego a sus países de origen.

¿Qué es el Plan Maestro de la Isla de los Museos? Esta remodelación forma parte de un plan municipal para convertir Berlín en un "paseo arqueológico", haciendo sus espacios culturales y museos más accesibles y sostenibles. Ya vimos una primera fase de renovación y expansión del James-Simon-Galerie, que se completó en 2021. El plan global contempla una nueva plaza central y una zona peatonal que conectará los cinco museos de la isla: el Altes Museum, el Neues Museum, el Alte Nationalgalerie y el Bode-Museum, además del Pergamonmuseum. Es el proyecto cultural más grande llevado a cabo en Alemania ¿Fecha de finalización? Eso aún está por ver.

Imagen: Museo de Pérgamo

En Xataka | Los fósiles de dinosaurios se están convirtiendo en un negocio millonario. Malas noticias para la ciencia