Se revela el último mensaje del sumergible Titan antes de la implosión. El submarino tuvo más de 100 problemas antes de su inmersión fatal

Ocurrió el 18 de junio de 2023, pero quedará grabado a fuego en la industria de viajes y expediciones marinas de lujo. Entonces, el sumergible Titan de la empresa OceanGate Expeditions sufría un accidente mientras descendía para visitar los restos del Titanic. Los cincos turistas abordo perdían la vida tras una implosión que sacudió el sector. Se desencadenó una ola de escrutinio sobre las prácticas de seguridad de la empresa que operó el viaje, y la industria de exploración submarina privada en general. Esta semana, ha empezado una audiencia donde ya se han revelado detalles y los últimos mensajes de los pasajeros.

El primer testimonio. La primera persona en testificar estos días ha sido Tony Nissen, exdirector de ingeniería de OceanGate. El hombre ha contado que estaba bajo una tremenda presión para que el submarino funcionara, pero aclaró que no creía que las pruebas se hubieran apresurado. Con todo, Nissen ha señalado que era una “pregunta difícil de responder” simplemente porque “dado un tiempo infinito y un presupuesto infinito, se podrían hacer pruebas infinitas”.

Además, también ha detallado que el sumergible fue alcanzado por un rayo durante una prueba en las Bahamas en 2018, algo que potencialmente pudo haber comprometido el casco. En este sentido, y como señala el New York Times, la compañía experimentó 70 problemas de equipamiento en 2021 y 48 en 2022. Nissen contó que lo despidieron en 2019 porque no aprobó una expedición ese año debido a sus preocupaciones por la integridad del submarino.

Los últimos mensajes. Como decíamos, en la audiencia también se han revelado los últimos mensajes de los pasajeros del Titan, mensajes de texto que delatan que no tenían ni la menor idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Según la recreación visual del viaje (vídeo debajo) presentada por la Guardia Costera, la tripulación envió el mensaje "Todo bien aquí" a su barco de apoyo, el Polar Prince, poco antes de que perdieran contacto. Dicho mensaje se envió aproximadamente a las 10:15 a. m. en Terranova el 18 de junio de 2023.

Poco antes de este último mensaje, el Polar Prince envió al sumergible varios mensajes a lo largo de 12 minutos, en este caso preguntándole si podían ver el barco de apoyo en su pantalla, pero el Titan no respondió. Cuando finalmente respondió unos cuatro minutos después, el Polar Prince envió el mensaje: "Necesito una mejor comunicación por vuestra parte", a lo que el Titan respondió: "Sí". La animación de la Guardia Costera mostró que el Titan perdió contacto con el Polar Prince a las 10:47 a.m.

La seguridad, en duda. La exdirectora financiera de OceanGate, Bonnie Carl, también testificó estos días. La mujer contó que tenía “grandes preocupaciones” con el equipo de la empresa. Dejó la compañía después de recibir críticas por las laxas normas de seguridad (como las que expresó el director de cine James Cameron) de los sumergibles. Recordamos que Stockton Rush, el fundador de OceanGate, fue una de las cinco personas que murieron durante la implosión del año pasado, y la mayoría de las críticas públicas se han dirigido a él.

Los investigadores han explicado durante la audiencia que el Titan estuvo almacenado a la intemperie en duras condiciones de frío durante el invierno anterior a la implosión, lo que puede haber contribuido a la tragedia.

Era evitable. Hace unas horas ha testificado David Lochridge, ex director de operaciones de OceanGate y empleado clave que calificó de inseguro el sumergible “experimental condenado al fracaso” antes de su último y fatal viaje. El hombre contó que la tragedia podría haberse evitado si una agencia de seguridad federal hubiera investigado su queja antes de la fatal expedición. "Creo que si la OSHA hubiera intentado investigar la gravedad de las preocupaciones que planteé en múltiples ocasiones, esta tragedia podría haberse evitado".

"Como marino, me siento profundamente decepcionado por el sistema que está destinado a proteger no solo a los marinos sino también al público en general", añadió. Lochridge dijo durante su testimonio que ocho meses después de haber presentado la queja, un asistente le dijo que la agencia aún no había comenzado a investigarla y que había 11 casos por delante del suyo.

Para entonces, OceanGate estaba demandando a Lochridge y él había presentado una contrademanda. 10 meses después de haber presentado la queja, decidió retirarla. El caso se cerró y ambas demandas fueron desestimadas.

Buscar la verdad. "No hay palabras para aliviar la pérdida sufrida por las familias afectadas por este trágico incidente", ha expresado Jason Neubauer de la Oficina de Investigaciones de la Guardia Costera durante la audiencia. "Pero esperamos que esta audiencia ayude a arrojar luz sobre la causa de la tragedia y evitar que vuelva a suceder algo así".

La Guardia Costera está llevando a cabo la investigación bajo la dirección de la Junta de Investigación Marina y se espera que las audiencias que comenzaron el pasado lunes duren al menos dos semanas.

Imagen | OceanGate

En Xataka | James Cameron cree saber quién tuvo la culpa en el hundimiento del submarino del Titanic. Y el ejército de EEUU sale mal parado

En Xataka | La tragedia del submarino del Titanic llega a su fin: la Guardia Costera de EEUU ha localizado al sumergible