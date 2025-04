El dólar lleva 80 años siendo el pilar la economía mundial. Los aranceles de EEUU están empezando a destruirlo

En los dos meses largos que lleva en el Despacho Oval, Donald Trump ha demostrado que no bromeaba cuando decía que su palabra favorita es "arancel". La guerra comercial en la que se ha enzarzado, con anuncios y contra anuncios, ataques y contrataques que ahora centran el foco en China, está afectando sin embargo a la que bien podría ser la segunda palabra de cabecera para el líder republicano: el dólar, que afronta su propio capítulo histórico, en plena depreciación frente a otros activos como el euro o el franco suizo.

De fondo, hay voces que hablan ya de una crisis de confianza en la divisa estadounidense, un debilitamiento de su posición global como refugio seguro o incluso se preguntan si nos encaminamos al fin de la era dorada del billete verde.

Pendientes del dólar. En plena guerra arancelaria y entre tambores de recesión en EEUU y pérdida de confianza de los inversores, el dólar estadounidense no pasa por su mejor momento. Aunque la tregua parcial de 90 días decretada el miércoles por Trump ha paliado las caídas en Bolsa, la tendencia es distinta si hablamos de deuda pública y sobre todo de dólares. Los billetes verdes se han desinflado frente a divisas como el euro o el franco suizo. Y de forma bastante clara, además.

¿Qué dicen las cifras? Después de que el dólar sufriese ayer su peor jornada en cerca de una década, el euro roza ya los 1,14 dólares. Hay que remontarse varios años atrás para encontrarlo en cotas tan bajas frente a la divisa comunitaria. En cuanto al moneda suiza, otra referencia clave, Reuters recuerda que el billete verde ha caído un 1,2%, hasta 0,814 francos, por primera vez desde comienzos de 2015.

Todo esto con el yen alcanzando su máximos de varios meses y con el oro moviéndose en máximos histórico mientras los inversores buscan refugios seguros, precisamente lo que (hasta hace no tanto) ofrecían los billetes verdes. "Ha habido una marcada tendencia a vender dólares estadounidenses fluyendo a través de los mercados generales y hacia los activos refugios clásicos, con el dólar perdiendo esa posición", confirma hace poco a Reuters Chris Weston, de Pepperstone.

¿Por qué es importante? Porque el dólar es más que la moneda con la que realizan sus compras los estadounidenses. Está detrás de la gran mayoría de las transacciones, actúa referencia mundial y ha permitido a EEUU financiarse a tipos bajos. "Medio mundo está estupefacto mirando y la otra mitad horrorizado por lo que le vaya a suceder al dólar como moneda universalmente aceptada y clave de bóveda del sistema financiero global", explica a El País Juan Ignacio Crespo.

"Es muy inusual en EEUU". La situación del dólar ha llamado la atención de otros expertos, como Nick Timiraos, corresponsal económico de The Wall Street Journal y quien ayer compartía en X algunas reflexiones sobre la deriva de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años y el debilitamiento del dólar.

"Alzas en los rendimientos y baja en las divisas son comunes en los mercados emergentes. Lo vimos en el Reino Unido durante la debacle de Truss. Pero es muy inusual en EEUU. Solo hay otros cuatro episodios en los últimos 30 años en los que el dólar se depreció más del 1,5% con un aumento del rendimiento a 30 años a más de 10 puntos básicos", recoge Timiraos citando a la firma Evercore ISI. Su conclusión: los datos sugieren el fin del 'excepcionalismo' del crecimiento estadounidense y una pérdida de atractivo de los activos en dólares.

¿Crisis de confianza en el dólar? Esa es la idea que sobrevuela desde hace un tiempo entre algunos analistas, como Francesco Pesole, de ING, que tras la caída del dólar a un mínimo de tres años frente al euro, se pronunciaba con rotundidad en Financial Times: "La cuestión de una posible crisis de confianza en el dólar ha quedado definitivamente resuelta: la estamos experimentando con toda su fuerza".

No es el primero que apunta en esa dirección. El lunes Reuters advertía de que había inversores y analistas preocupados por la perspectiva de que las políticas proteccionistas de Trump, los cambios en el orden económico global vigente las últimas décadas y la creciente deuda de EEUU acabasen socavando el atractivo del dólar, con riesgo incluso de una crisis de confianza en el billete verde.

¿Fin de la 'edad de oro' del billete verde? Esa es la pregunta que lanzaba a Benjamin Dubois, responsable de Gestión de Cobertura de Edmond de Rothschild, en un análisis recogido por El Economista. En él desliza que la caída de la divisa "podría ser el inicio de una tendencia subyacente más profunda".

"El segundo mandato de Trump podría hacer que el dólar perdiera el estatus dominante del que ha disfrutado durante la última década", señala el experto antes de citar factores como la depreciación de la divisa o la guerra comercial de Trump.

La respuesta no parece clara. Para Per Jansson, vicegobernador del banco central de Suecia, no es previsible sin embargo que EEUU llegue al punto de que el estatus del dólar cambie. Y advierte: "Sería un gran cambio para la economía mundial… Y básicamente crearía un caos". Lo cierto es que Trump se ha pronunciado contra los intentos de debilitar la divisa, que sigue teniendo a su favor el respaldo de la fuerte economía de EEUU, los mercados y la falta de una alternativa a corto plazo.

La reindustrialización. Uno de los deseos de Trump, que entronca ya con su primer mandato presidencial, es potenciar la industria manufacturera de EEUU. Y en ese empeño la divisa y su fortaleza juegan también un papel clave. Tras recordar la reestructuración del sistema financiero mundial planteada por S. Miran, asesor de Donald Trump, Dubois recuerda: "Se basa en la convicción de que el dólar debe depreciarse para permitir la reindustrialización de EEUU". El propio republicano ha señalado que un dólar más débil beneficiaría también las exportaciones.

