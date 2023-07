DjMaRiiO es el último youtuber en ver su canal hackeado. Han puesto un directo de Elon Musk y criptomonedas, claro

En los últimos meses hemos asistido al hackeo de grandes canales de YouTube, como el de Ibai, y hoy le ha llegado el turno a DjMaRiiO, uno de los youtubers más importantes dentro del mundo deportivo. Como es costumbre, los ciberatacantes han hecho desaparecer los vídeos del canal, han cambiado la foto y nombre a Tesla y han puesto unos directos (ahora tumbados) con Elon Musk hablando sobre criptomonedas que sirve como gancho para una estafa.

Un proceso (seguramente) conocido. A falta de que el creador explique qué ha sucedido, lo más probable es que este ataque siga el mismo procedimiento de otros similares: un secuestro de cookies. Es algo similar a lo que le sucedió a Linus Tech Tips hace algunos meses. Alguien se baja un archivo y ese archivo contiene un malware que extrae información de los navegadores, incluyendo los tokens de la sesión, que luego se importan a otro navegador y permiten acceder al perfil sin tener que introducir las credenciales.

Una estafa que no es nueva. El objetivo de este tipo de estafas no es otro que usar a una personalidad de la talla de Elon Musk para engañar a los usuarios con las criptomonedas de por medio. Los directos ya se han tumbado, pero por lo que sabemos de otros ataques similares, normalmente estos vídeos tiene un enlace en la descripción que invitan a, por ejemplo, enviar Bitcoin a una dirección para que te devuelvan el doble (spoiler: no) o introducir tus datos en una plataforma falsa con el fin de recabarlos.

"Estoy en ello". Eso es lo que ha confirmado el creador esta misma mañana. Los directos ya se han parado y al menos un vídeo y una emisión en directo de hace 13 horas ya aparecen en el canal. De momento, el canal sigue apareciendo como "Tesla", con el usuario @tesla_corporation. Ibai Llanos tardó alrededor de un día en recuperar su canal, así que será cuestión de tiempo.

Prevención. Si bien es cierto que este tipo de ataques son difíciles de prever, una medida a tomar es no clickar en enlaces sospechosos, descargar archivos de orígenes no fiables y no instalar nada que no sea legítimo. En el caso de Linus, por ejemplo, el malware venía en un PDF.

