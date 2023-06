El canal de Ibai Llanos en YouTube sufre un hackeo que lo convierte en un "guiño" a Tesla. Y él tira de ironía acusando a Musk

La semana se despide con una sorpresa desagradable para Ibai Llanos.

El popular streamer se ha encontrado con que su canal de YouTube, en el que acumula 10,5 millones de suscriptores, ha sido víctima de un hackeo. Él mismo se encargaba de confirmarlo hace solo unas horas, vía Twitter, tirando de ironía.

¿Cómo ha afectado el ataque a su canal? Con una suplantación de identidad que lo ha llenado de referencias a Tesla, la compañía de coches eléctricos capitaneada por Elon Musk. Tanto el logo, como la imagen de portada hacían referencia a la firma de automóviles. Es más, en un primer momento el canal retransmitía un falso directo sobre el Tesla Cybertruck en la que se veía al multimillonario.

No ha sido el único cambio. Aunque el vídeo del Tesla Truck ya no se emite, el canal del streamer en YouTube se ha vaciado de contenido. Él mismo ha aludido a lo ocurrido en Twitter. Y lo ha hecho tirando de ironía y apelando a Musk.

"Lo que de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk me has jodido el domingo gilipollas", tuiteaba el estreaming junto a una captura de su canal en la que se podía ver el logo de Tesla.

De momento no han trascendido más detalles sobre el ataque. El suyo no es en cualquiera caso el primer ataque sufrido a lo largo de los últimos meses con una puesta en escena similar. Hace no mucho le tocó a Linus Tech Tips, con más de 15 millones de suscritores. En su caso los hackers también cambiaron el nombre y mostraron una conferencia en la que salía el propio Musk con Jack Dorsey.

