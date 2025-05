Alguien se preguntó qué pasaría si permitiéramos a todos los atletas doparse. El resultado ya está aquí: los Juegos Mejorados

"Imagínate que una persona de 60 años batiera el récord mundial de Usain Bolt". Suena disparatado, pero esa es la frase que dejó el año pasado durante una entrevista con The Guardian Aron D´Souza, el fundador, presidente y rostro visible de Enhanced. Sus palabras importan porque D´Souza está organizando, con el respaldo de algunos inversores destacados, los Juegos Mejorados (Enhacend Games), una competición deportiva que abrirá la puerta a que sus atletas puedan doparse y consumir fármacos prohibidos por las federaciones deportivas.

El objetivo es el que comentaba D´Souza: tumbar barreras y dejar atrás las marcas de Usain Bolt u otros plusmarquistas aparentemente imbatibles en las pistas. La idea, claro está, ha generado un enorme revuelo y ha llevado ya a expertos y agencias internacionales a alertar de sus peligros.

Las Vegas, mayo de 2026. Esa es la ciudad y la fecha en la que los Juegos Mejorados quieren hacer su gran puesta de largo. En un acto celebrado esta misma semana en Resort World Las Vegas, D´Souza y su equipo anunciaron que la primera competición abierta al consumo de fármacos vetados por las federaciones deportivas se celebrará el año que viene, entre el 21 y 26 de mayo, en “La Ciudad del Pecado”. Más concretamente, en un complejo construido para las pruebas dentro del Resorts World Las Vegas con pistas y piscina.

A por los récords mundiales. Allí los deportistas que participen en el torneo competirán en tres disciplinas: natación, atletismo y halterofilia, con diferentes categorías en cada una. Con ese propósito los organizadores prepararán una piscina de 50 metros con cuatro carriles, una pista de velocidad de seis carriles, un escenario especial para el levantamiento de pesas y algo tan (o incluso más importante): una suculenta lista de premios en metálico.

Además de las primas por participar, Enhanced ofrecerá una recompensa de 500.000 dólares por prueba, de los que 250.000 irán a parar al bolsillo del primer clasificado. Si alguno de los atletas bate un récord mundial en las “pruebas definitivas” (100 metros lisos y 50 m libres) se embolsará además una gratificación de un millón de dólares. El objetivo es evidente: pulverizar plusmarcas. Por lo pronto y para abrir apetito, los organizadores aseguran que uno de sus nadadores ha conseguido ya superar un récord de 2009.

La palabra clave: dopaje. Lo que define los Juegos Mejorados no es quién, dónde y cuándo se organizan, sino cómo plantean las pruebas. Su gran seña de identidad es que abren la puerta al uso de fármacos o tratamientos vetados en competiciones oficiales. "A diferencia de los organismos deportivos tradicionales, Enhanced no prohíbe las sustancias que mejoran el rendimiento, sino que las saca a la luz, con total transparencia, seguridad y supervisión médica", subraya.

A lo largo de los últimos meses los organizadores han recalcado que los tratamientos no se administrarán "de cualquier manera" y los deportistas tendrán que pasar "exhaustivos reconocimientos médicos". En el mismo reportaje de The Guardian en el que D´Souza hablaba de romper los récords de Bolt incluso se señala que los organizadores no aceptarán sustancias ilícitas y sus fármacos deben haberse recetado de forma legal. Eso sí, el cumplimiento de las normas parece depender de la colaboración de los atletas.

"El deporte se ha estancado". Aunque la cita ha generado una polémica considerable, los organizadores la han cargado de épica e insisten en que su objetivo es abrir horizontes. "Vivimos en un mundo transformado por la ciencia, desde las vacunas a la IA. Pero el deporte se ha estancado. Hasta hoy. No estamos actualizando el reglamento, lo estamos reescribiendo", reivindica D´Souza. La web de Enhanced incluye otras ideas rotundas, como la de "superhumanidad" o "futuro del deporte". "Estamos creando una nueva categoría de excelencia, un mundo donde las drogas para mejorar el rendimiento se usan de forma segura, abierta y supervisada".

"En 1896 el barón Pierre de Coubertin reinventó los antiguos Juegos Olímpicos para su época, una era de nacionalismos", reflexiona. "Ahora estamos reinventando los Juegos Olímpicos de nuevo… para crear una fórmula completamente nueva, no de deporte, sino de humanidad".

Idearios aparte, lo cierto es que la organización ha reconocido que espera ingresar millones de dólares por los derechos de emisión y en el mismo comunicado en el que informa de los primeros Juegos Mejorados desliza que prevé lanzar a finales de este mismo verano una empresa dedicada a "productos de rendimiento mejorado".

"Peligroso, poco ético y perjudicial". No todos comparten el entusiasmo de D´Souza y su equipo. Al contrario. Desde que Enhanced reveló sus planes y sobre todo tras la confirmación de sus primeros "Juegos", no han sido pocas las voces que se han elevado para pronunciarse en contra de la idea. Esta misma semana el Grupo Asesor de Atletas de Sport Integrity Australia advirtió de que “la normalización” de las drogas para mejorar el rendimiento "promueve el dopaje como entretenimiento, poniendo en riesgo a los atletas, y devalúa los esfuerzos de aquellos que eligen competir limpios".

Para el organismo el concepto de los Juegos Mejorados resulta "peligroso, poco ético y perjudicial". Y no es la opinión más rotunda al respecto. Travis Tygart, director ejecutivo de la Agencia Antidopaje de EEUU, opina que la iniciativa es "un espectáculo de payasos peligroso, no deporte de verdad" y la Agencia Mundial Antidopaje habla de "proyecto peligroso e irresponsable". Otros tiran de ironía y han bautizado a los Enhanced Games de "Olimpiadas de los Esteroides".

Una cita, varios nombres. Si los Juegos Mejorados han alcanzado tanta repercusión no es solo por su enfoque desafiante y polémico. A su visibilidad ha ayudado (y mucho) que Enhanced haya logrado embarcar en la iniciativa a algunos nombres destacados del mundo de las finanzas y el deporte. Entre los primeros figura Peter Thievel o Donald Trump Jr. Entre los segundos, el nadador australiano James Magnussen, dos veces campeón mundial de 100 m libre. Y a él se han sumado otros como el plusmarquista ucraniano Andrii Govorov o el búlgaro Josif Miladinov, plata europea en 100 mariposa.

Uno de los nombres que más han sonado en los últimos días ha sido sin embargo el del nadador olímpico griego Kristian Gkolomeev, quien según Enhanced ya ha logrado romper el récord mundial de 50 m libre con una marca de 20,89 segundos, lo que superaría la lograda en 2009 por Cesar Cielo. La BBC señala que, entre otros recursos, Gkolomeev, de 31 años, recurrió a un supertraje de poliuretano prohibido por los reguladores de la natación desde hace años. En otro intento también habría logrado otra marca histórica usando jammers.

La polémica, servida. Ninguna de esas marcas figurará en los registros oficiales del World Aquatics, aunque Gkolomeev asegura que la idea no es conquistar solo plusmarcas y pulverizar tiempos. "No se trata solo de batir récords. Se trata de superar límites. Los Juegos Mejorados me brindaron los recursos y equipo para alcanzar un nuevo nivel de rendimiento. Y ahora todo el mundo puede ver lo que es posible", defiende el deportista, que ha recibido un premio de un millón de dólares como parte del "modelo de incentivos para atletas" de los Enhanced.

De fondo siguen latiendo las mismas preguntas que acompañan a los Juegos Mejorados: ¿Son seguras y éticas? ¿Respetan el espíritu del deporte?

Imágenes | Enhanced

En Xataka | Desde hace años, el "dopaje fecal" es un problema en el deporte de élite. Ahora la ciencia quiere democratizarlo