Cuando veas 'Titanic' párala en este fotograma. Ese tipo existió, y demostró científicamente que Jack pudo sobrevivir

Nunca sabremos a ciencia cierta si James Cameron fue consciente durante el rodaje de 'Titanic' de lo que estaba filmando. De lo que tengo menos dudas es de que sabía perfectamente el final que debía darle a la historia. A estas alturas no descubrimos nada con la muerte del pobre Jack para que Rose se mantuviera a flote, aunque la duda siempre estará ahí. ¿Podría haber sobrevivido? Resulta que la respuesta estaba en un fotograma de la peli.

La muerte de Jack. Vayamos primero con una de las muertes más famosas de la historia del cine. Lo es porque, en esencia, Jack se podía haber salvado perfectamente, o eso pensamos muchos. Donde cabe uno, siempre caben dos, pero el personaje de DiCaprio decidió que le dejaba la tabla entera a Rose mientras ella, lejos de obligarle a subirse, se dedicó a contemplarle acurrucada mientras el protagonista muere de forma agónica y sus partes se congelan lentamente.

La polémica estaba servida.

Aparecen los Mythbusters. En el año 2012, el popular programa eleva el debate con una prueba en directo. ¿Qué hacen? Un simulacro con muñecos y una pequeña recreación del tablón de la película. Efectivamente, la tabla se inclina, pero cuando intentaron la hazaña con una réplica a gran escala, descubrieron que Rose podría haberse quitado el chaleco salvavidas y colocarlo debajo del tablón para añadir flotabilidad extra. El método levantó la tabla de tal manera que la mayor parte de sus cuerpos (un 80%) estaban fuera del agua mientras flotaban.

La conclusión desde el programa era clara, “la muerte de Jack fue innecesaria”. El vídeo de los Mythbusters se hizo viral y Cameron no tardó en salir en su defensa. El director respondió que la gente “estaba perdiendo el sentido” con todo el tema de la muerte del personaje.

Fue una licencia. En 2017, Cameron empezaba a estar harto de la pregunta y de que le llamaran sádico o que tuviera poco rigor científico. En el pasado ya había reconocido que la muerte del personaje era simple y llanamente una licencia artística, pero viendo que nadie le hacía caso, optó por probar él mismo la situación que se da en Titanic.

“Estaba en el agua con la tabla de madera, colocando a la gente sobre ella durante aproximadamente dos días, y estudiando con exactitud si era lo suficientemente boyante como para que soportara el peso de una persona con espacio libre completo, lo que significa que su cuerpo no estaba inmerso en el agua para que pudiera sobrevivir las horas que duró hasta que llegó el barco”, explicó.

El último estudio de Cameron. Entonces, ¿podía o no podía haberse salvado? Hace dos años, Cameron, ante la insistencia de muchos fans del film, salió a decir algo que hasta entonces se desconocía. En una entrevista al medio The Toronto Sun reveló que él mismo había documentado un “estudio científico” que demuestra que dos personas no podrían haber sobrevivido en la puerta flotante al final de 'Titanic'.

“Hemos realizado un estudio científico para poner fin a todo esto y clavarle una estaca en el corazón de una vez por todas”, dijo Cameron. “Desde entonces hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial sobre ello”.

Al parecer, en dicho estudio tomaron a dos especialistas que tenían la misma masa corporal de Kate y DiCaprio, les pusieron sensores por todo el cuerpo, “y los metimos en agua helada para ver si podrían haber sobrevivido a través de una variedad de métodos. La respuesta fue que no había forma de que ambos pudieran haber sobrevivido. Solo uno podría sobrevivir”. Además, agregó que “Jack necesitaba morir. Es así, como en Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad”.

El panadero. Sea una licencia artística o no, lo cierto es que Cameron sabía algo que pasó desapercibido por muchos espectadores en el estreno del filme. De entre los muchos personajes históricos que están colocados estratégicamente en la película y que representan vidas reales que se embarcaron en el Titanic, uno de ellos era la respuesta que esperaban los fans al final de Jack.

Su nombre real: Charles Joughin, un tipo que se embarcó en el Titanic para trabajar como jefe de sección de repostería y panadería del transatlántico. Joughin, de 33 años, estaba descansando en su cabina cuando el 14 de abril el Titanic chocó con el iceberg. Él fue el encargado de mandar la mayor cantidad de comida para abastecer los botes salvavidas, y mientras lo hacía, le “daba” a la botella.

La botella de Whisky. Así quedó registrado en la comisión del gobierno británico durante la investigación sobre el hundimiento del Titanic. “Bajé a mi habitación a por un trago”, declaró Joughin, añadiendo que contaba con una botella de Whisky en su camarote que lo acompañaría el resto de la fatídica jornada. El hombre luego subió y ayudó a que mujeres y niños entraran en los botes, y de cuando en cuando, le daba a la botella, lo que posiblemente lo calmó e hizo más llevadera la situación de caos que se vivía.

El fotograma. Y aquí llega el momento (en realidad aparece varias veces, pero esta es la más clara) en que realidad y ficción se juntan (min. 01:22 del vídeo). La película nos muestra a Joughin, interpretado por el actor Liam Tuohy, en la misma compañía que Jack (DiCaprio) y Rose (Winslet) y el Titanic partiéndose en dos.

Sin embargo, a diferencia de la película, se dice que el “panadero” permaneció como el único individuo en el extremo del Titanic mientras se elevaba en el aire, se quedó suspendido por un momento y luego se hundió en el océano. “No creo que mi cabeza se llegara a hundir bajo el agua, la verdad. Puede haberse mojado, pero hasta ahí”, declaró en la investigación.

La travesía en el mar. Joughin fue, por tanto, uno de los supervivientes que se encontró flotando en las aguas heladas del Atlántico Norte (como Jack) y vivió para contarlo. ¿Cómo? Los investigadores explicaron que se estima que la temperatura del agua aquella noche era de -2 °C. Además, hay que contar con el impacto de la inmersión en aguas tan heladas, razón por la que la mayoría murió en tan solo unos minutos.

Sabemos que una persona muere de hipotermia en el espacio de media hora, a medida que la temperatura corporal central se reduce a un nivel extremadamente bajo (por debajo de 25 °C), momento en que el corazón comienza a sentirse lento, falto de latidos, lo que hace que el flujo de sangre se desacelere o se detenga por completo, ocasionando finalmente la muerte.

Pero el hombre no paró de moverse, y durante horas nadó y nadó hasta encontrar restos flotantes de un bote que se había volcado. Junto a una docena de personas se mantuvo a duras penas en una escena que recordaba mucho al final de la película. Finalmente, Joughin llegó a un segundo bote con algo de espacio extra. Había sobrevivido más de dos horas.

La botella fue la diferencia. Hay que recordar que cuando Joughin ya estaba en el agua se había pimplado prácticamente la mitad de la botella de whisky. La comisión encargada de la investigación puso sobre la mesa la botella y esa más que posible embriaguez que pudo haberle salvado la vida.

La teoría: el alcohol aumenta la tasa de una persona que sucumbe a la hipotermia, y ocurre porque hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que a su vez permite que la sangre caliente fluya desde los órganos vitales donde más se necesita el calor. Por tanto, esto puede hacer que la temperatura corporal de una persona descienda más rápidamente, acelerando así la posible muerte.

Sin embargo, ocurre en el aire frío. En aguas heladas, según la comisión, el impacto de una inmersión repentina como la de Joughin puede hacer que los vasos sanguíneos se contraigan fuertemente, superando el efecto de dilatación del alcohol y manteniendo el calor corporal cerca de los órganos vitales, prolongando posiblemente la vida. Además, añadieron, como el alcohol es un depresivo que retarda la actividad del sistema nervioso central, el whisky pudo haber evitado que su cuerpo reaccionara mal al estrés físico de la inmersión repentina en “hielo”.

Un tipo con mil vidas. Después de recuperarse por completo en Nueva York y viajar de regreso a Inglaterra, Joughin participó en las investigaciones oficiales del gobierno sobre el hundimiento. Luego comenzó a trabajar en el transatlántico británico Olympic hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial tan solo dos años después.

Joughin llevó su talento como panadero a la flota naval, sirviendo a bordo del SS Congress. Curiosamente, aquel barco también sufrió un desastre cuando un incendio a bordo lo consumió rápidamente y se hundió a kilómetros de la costa. Esta vez, sin embargo, Joughin se encontró a salvo en un bote salvavidas desde el comienzo de la evacuación (y no hubo víctimas).

Jack vs Joughin. Habiendo sobrevivido a numerosos naufragios, dos guerras mundiales y suficiente drama como para hacer varias películas, Charles Joughin finalmente murió en diciembre de 1956. Sin embargo, siempre se le recordará como el "panadero del Titanic", el personaje real que demostró que Jack podía salvarse incluso sin la ayuda de Rose.

Solo necesitaba una maldita botella de Whisky.

Imagen | Fox

En Xataka | El Titanic como nunca lo habías visto: reconstruyen por primera vez los restos en 3D al máximo detalle

En Xataka | La historia más sorprendente de la tragedia del Titanic no es la del buque o su pasaje. Es la del iceberg que lo hundió