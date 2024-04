Comer en un parque de atracciones suele ser caro. Luego está este restaurante con estrella Michelín de Disney World

Ir a un parque de atracciones es sinónimo de gastar dinero. No solo por la entrada, sino por todo lo que rodea a la experiencia del parque: espectáculos, regalos, recuerdos y, sobre todo, comida. Cierto es que nada impide llevarse unos bocadillos de chóped en la mochila, pero cuando hablamos de parques como Disneyland... pues a ver, las cosas como son: algunos restaurantes merecen una visita aunque sea solo para vivir la experiencia, véase el de Ratatouille o el de Los Vengadores en Disneyland Paris.

Comer en el primero cuesta entre 30 y 55 euros, según lo completo que sea el menú. Por ejemplo, por 40 euros tenemos entrante y plato principal. En el segundo (que por cierto, es impresionante), el adulto paga 45 euros y el peque, 25 euros. Es tipo buffet. No es barato, las cosas como son, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con el restaurante más caro de un parque Disney.

Uno que acaba de conseguir una estrella Michelín.

Victoria & Albert's | Imagen: Disney

Victoria & Albert's. Ese es el nombre de este restaurante Disney que se encuentra, cómo no, en Walt Disney World Resort, a.k.a. Disney World o "el parque Disney de Orlando". Es un restaurante pensado para hacernos sentir como el Príncipe Alberto y la Reina Victoria del Reino Unido, con la diferencia de que, quizá, no tengamos una cartera tan abultada. El restaurante se describe de la siguiente manera:

"Victoria & Albert's alberga sofisticados espacios gastronómicos con brillantes cristales de araña, murales de inspiración victoriana, delicados bordados, intrincados detalles de encaje y otros toques de estilo a cada paso".

Premios. En lugar de tener comida "rancho", hamburguesas o perritos, en Victoria & Albert's encontramos un menú que ha sido digno de los premios Cinco Diamantes AAA desde el año 2000, el Forbes Travel Guide Five Stars desde 2018, el Best of Award of Excellence de Wine Spectator y el Florida Trend Golden Spoon. Ah, sí, y una estrella Michelín. A la cabeza se encuentra el chef Matthew Sowers, que lleva casi 20 años cocinando en este restaurante y se ha formado en Le Cordon Bleu.

Plato del Victoria & Albert's | Imagen: Disney

¿Y aquí que se come? Mejor empecemos por la bebida, que un buen maridaje siempre gusta. Por un lado, Israel Pérez, el Maître d'Hôtel, nos ofrece una amplia variedad de más de 500 vinos de 35 regiones, algunos de ellos de principios del siglo XX. Lo normal: una vuelta en la Big Thunder Mountain y luego un vinito cosecha del 1910 mientras escuchamos el arpa en compañía de no más de ocho personas por pase.

No, en serio, qué se come. En este restaurante tenemos un par de experiencias, pero la más interesante se llama The Chef's Table, un menú degustación de varios pases, una duración de tres horas y un formato más interactivo con el chef. El precio del menú es de 425 dólares por cabeza a los que tenemos que sumarle 210 dólares por persona para el maridaje. El menú del programa es el siguiente:

Amuse-Bouche: bacalao negro curado con cítricos y caviar imperial.

Caviar Galilee Osetra: con guarniciones tradicionales.

Pechuga de pato sellada con farro y peras asiáticas.

Langostino de Nueva Zelanda: con daikon encurtido y aguacate.

John Dory: con ravioli de semillas de amapola y limón.

Rodaballo salvaje: con alcaparras tostadas y limón preservado.

Ternera Marcho Farms: con trufas negras.

Lomo de cordero: con gachas de cebada y membrillo comprimido.

Carne de estilo Kobe australiano: con patatas al ajo asadas.

Selección de quesos del mercado.

Manzana verde con helado de crema agria.

Chocolate peruano con gelato de chocolate con leche de naranja.

Café de la isla Sulawesi de Joffrey’s, té y dulces.

Plato en Victoria & Albert's | Imagen: Disney

A tener en cuenta. Lo primero es que se tiene que reservar con 180 días de antelación, que no es poca cosa. Por otro lado, hay código de vestimenta, ya que "Victoria & Albert's es una exquisita e íntima experiencia gastronómica de lujo y la joya culinaria de la corona de Walt Disney World Resort", por lo que "se espera que los clientes vistan de acuerdo con el atuendo semiformal/formal que respeta la estética elegante y opulenta del restaurante". Vamos, que hay que ir guapetes. En cuanto a la edad, diez años como mínimo.

¿Y cuál es el restaurante más caro del mundo? Pues es un restaurante español y se llama Sublimotion. Localizado en Ibiza y dirigido por el chef Paco Roncero, este restaurante abre sus puertas cada noche a solo 12 invitados dispuestos a pagar los 1.650 euros que vale el menú.

