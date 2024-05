En medio de una ola de calor extrema, Ciudad de México afronta una crisis preocupante: se está quedando sin hielo

dMéxico afronta su peculiar crisis del hielo. En plena ola de calor, parte del país, incluida Ciudad de México (CDMX), sufre un importante desajuste entre la alta demanda y una oferta constreñida de cubitos de agua congelada. La carestía es lo suficientemente grave como para haya gente quejándose en redes, algunas tiendas limiten las compras por cliente y el tema haya saltado ya a los medios del país, que advierten de la escasez de un recurso crucial para afrontar la canícula.

La gran pregunta es… ¿por qué?

¿Una crisis del hielo? Esa es la situación con la que parece lidiar parte de México. Medios como El Universal, Tribuna, Excélsior o Univisión informan de la "crisis de hielo" que afronta parte del país, incluida CDMX. La escasez se ha dejado sentir en tiendas de cadenas como OXXO o Walmart, con establecimientos en los que se han llegado a colgar carteles avisando de que solo se permite la venta de tres bolsas por cliente. Otros, directamente, avisan de que han agotado su stock.

¿En qué zonas del país? En mayor o menor medida, la escasez afectaría a la Zona Metropolitana del Valle de México y otros puntos del país. Tribuna habla de escasez de hielo desde Guanajuato hasta Yucatán o cómo en Hidalgo hay zonas en las que los comercios tienen vacíos los espacios en los que hasta hace no mucho almacenaban los bloques de hielo, una situación que se repetiría en otros establecimientos repartidos por San Luis Potosí, Oaxaca o Querétaro.

Los medios locales o las redes se han hecho eco de quejas y problemas para hacerse con los valiosos fragmentos de agua congelada en CDMX, donde la escasez ha afectado a tiendas de cadenas como OXXO y Walmart, además de negocios locales; Campeche, Toluca, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y otros estados, como Jalisco, Nueva León, Veracruz o Yucatán.

"Estoy negando el hielo a mis clientes". El comentario es de Óscar, un comerciante que explica a El Universal cómo le está afectando la escasez de hielo en la Zona Metropolitana del Valle de México. "Lo vendo en una tienda. Las [bolsas de hielo] que me llevé ayer y anteayer ya no tienen, le estoy negando el hielo a mis clientes", se lamenta. No es el único. "Estuvimos como dos días sin hielo y cuando lo trajeron [los clientes] hicieron fila, se agotó en dos o tres horas", relata otro cajero. Y eso, precisa el rotativo mexicano, a pesar de que las fábricas situadas frente a la Central de Abasto de la Ciudad de México siguen generando un importante volumen de hielo: cada jornada venden unas 75 toneladas.

Pero… ¿Cuáles son las causas? La carestía se explica por una suma de factores. La escasez coincide con una intensa ola de calor y fabricantes de hielo como Fiesta o Club apuntan a dos factores fundamentales que ayudan a entender el fenómeno: la falta de agua derivada de la intensa sequía que azota al país y los cortes de suministro eléctrico coincidiendo con el alza de temperaturas, lo que lleva a los hogares a echar mano de ventiladores o aires acondicionados.

El 8 de mayo, por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Energía declaró durante cinco horas el estado operativo de emergencia, lo que derivó a su vez en apagones en varios puntos de la nación. El incidente coincidió con una caída en la generación eólica y fotovoltaica justo en una de las peores jornadas de la segunda ola de calor. Los cortes de suministro han afectado también por la noche.

Sin nuevas altas. A la hora de analizar lo ocurrido, la empresa de hielo Fiesta tiene claro cuáles son los factores clave. La situación, precisan desde su área de atención al cliente, se debe a "las altas temperaturas, los cortes de luz que hemos sufrido en los últimos días en las fábricas y la falta de agua" causada por la sequía, un cúmulo de circunstancias que "limita la capacidad de producción".

"Ya no estamos dando de alta a clientes ni estamos vendiendo producto a personas/establecimientos que nos venían comprando con regularidad, debido a las altas temperaturas, los cortes de luz que hemos sufrido en los últimos días en las fábricas y la falta de agua", reconocen las marcas de hielo a Telediario. Todos esos factores, zanjan, "limitan la capacidad" para productor bloques helados.

Mirando al verano. No es la primera vez que México lidia con la escasez de hielo. Ocurrió ya el año pasado, en varios puntos del país, coincidiendo también con una temporada de elevadas temperaturas. Ahora el sector tiene la vista puesta en el verano, en julio, cuando espera que la situación pueda revertir. Así lo apunta al menos la empresa Fiesta: "Esperamos que para el mes de julio se normalice".

