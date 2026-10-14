Cierra la librería más antigua de Madrid, expulsada de su local por la presión inmobiliaria: "Nos están ahogando"

Sobrevivió a la dictadura, a la transición, a varias crisis nacionales y a un primer cierre en 2021. Pero ahora, con un contrato sin renovar, el edificio echa de su local a la librería más antigua de Madrid. Tiene hasta el 17 de noviembre para salir de la calle General Oráa, en el barrio de Salamanca. Hablamos de la famosa librería Pérgamo, que el pasado 26 de septiembre cumplió 80 años. Sus responsables, Pablo Cerezo y María Treviño, ya están buscando otro espacio para seguir. Porque no les queda otra.

Historia en dos cierres. Raúl Serrano abrió la librería a mediados de los años cuarenta. En la trastienda, justo detrás de un mueble alto, llegó a vender libros proscritos por la dictadura. Sus hijas, Lourdes y Ana, se echaron la librería a la espalda hasta jubilarse. Ahí fue cuando se anunció la primera muerte. En diciembre de 2021 anunciaron el cierre, pero un empresario anónimo la rescató. Entretanto, el local estuvo a punto de ser una pizzería. Como fuera, el nuevo equipo la revitalizó con clubes de lectura, talleres y vermuts para los sábados. Hasta noviembre de 2026.

Según Treviño, la razón tras el cierre no tiene justificación económica. Las propietarias no propusieron una subida de renta, simplemente querían recuperar el local. Por eso no renovaron el contrato. Pero el alquiler que pagaban "ya era inaccesible", según los dueños actuales, y tenían que trabajar quince días al mes para cubrirlo. Con un margen del 30%, una subida también los habría obligado a cerrar.

No es el único. También en Madrid, la mítica Tipos Infames, una de las librerías más populares en Malasaña, bajó la persiana en enero a causa "de la gentrificación". El Café Central cerró en junio de 2025. Desperate Literature fue expulsada de la calle Campomanes por un fondo de inversión y se endeudó con 300.000 eurazos para comprar un local en La Latina. En Barcelona, a la Sant Jordi le ofrecieron renovar con una renta casi diez veces superior.

Los números. ¿Cuántas librerías hay? No existe una serie homogénea porque CEGAL, la patronal de libreros, ha cambiado varias veces su metodología. Sin embargo, el recuento va hacia abajo. El informe de 2013 contaba 4.336 librerías en España, o 5.556 según el INE. El mapa de 2019 bajó a 3.556. El de 2021, a 3.208. El de 2024-25 se queda en 2.754 librerías independientes.

En la Comunidad de Madrid, el informe de 2013 contaba 517 librerías. El mapa 2024-25 le da el 14,8% del total, unas 400. En la Asociación de Librerías de Madrid, solo el 14,3% ve garantizada su continuidad en su local. Su presidente estima el mismo patrón de gasto: que entre el 30% y el 45% de los ingresos va destinado al alquiler. Y así no se vive, se subsiste.

El ladrillo. La vivienda en la ciudad de Madrid costaba 6.471 euros por metro cuadrado en agosto de 2026, según Idealista. El alquiler está en 23,7 euros por metro cuadrado: 1.896 euros al mes por un piso de 80 metros. Por eso una librería compite por ese suelo con negocios casi siempre más rentables. El dueño de Pérgamo, Pablo Cerezo, dice que ellos sufren más presión inmobiliaria que otros negocios por lo mismo: márgenes más grandes.

¿Y las ayudas? Existen, pero no tocan la renta. El Ministerio de Cultura convoca subvenciones para la revalorización cultural y modernización de las librerías. La de 2026 abrió el 11 de marzo y cerró el 31. La Comunidad de Madrid reparte 200.000 euros para proyectos de modernización: renovación tecnológica, ferias del libro, formación del personal y mejoras del local.

La ayuda exige tienda física abierta desde el año anterior, 2.000 títulos y que los libros sean al menos el 60% de la facturación. El Ayuntamiento paga actividades de fomento de la lectura hasta junio de 2027. Exige 30 metros cuadrados de sala, 3.000 títulos y el mismo 60% en libros. Financian talleres, ferias y ordenadores. Pero de la renta, ni un euro.

¿Y las bibliotecas? Son la infraestructura cultural menos expuesta a la renta, y funcionan. En 2024 había 4.544 bibliotecas públicas activas en España, con 17,4 millones de inscritos, más del 35% de la población. Las visitas subieron un 4,73%. La red municipal de Madrid reunió unos 2,06 millones de visitantes ese año, un 8% más, y casi 1,6 millones de préstamos. A su vez, ellas son el fondo que engulle no pocas de las excedencias literarias de las imprentas.

Además, tampoco sustituyen a las librerías. La Comunidad de Madrid cuenta con 231 bibliotecas públicas, bastante menos que librerías independientes. Una librería vende, paga a editoriales/autores y recomienda. Es una experiencia de lectura más viva, mientras que una biblioteca depende 100% de los fondos públicos. Pero parece que donde el espacio no depende de la renta, la lectura crece. Desde Sant Jordi, en Barcelona, los usuarios hacen cola y piden que la administración se haga cargo del local para que siga siendo una librería. La respuesta de Pérgamo ha sido: "Allá donde haya dos sillas y un libro, Pérgamo estará allí".

Imágenes | Casa de América para Flickr

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