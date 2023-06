La carrera con menos salida de España: cinco años después, su empleabilidad sigue siendo bajísima

El verano ya está aquí y muchos estudiantes de Bachiller han realizado este mes sus exámenes de la EvAU para acceder a la Universidad. Aunque muchos de ellos ya saben en qué carrera van a matricularse, un gran porcentaje se encuentra en una disyuntiva importante de cara a su futuro, sobre todo determinada por las salidas laborales que tiene cada grado y el éxito profesional que estas puedan brindarles.

Tal y como hemos comentado en Magnet en otros artículos, hay carreras que tienen un nivel de empleabilidad que se acerca al 100% . Sin embargo, hay otras que se llevan la medalla de paro. Y el oro se lo lleva Filosofía.

La carrera con menos salidas laborales. Menos de uno de cada cinco alumnos que se ha graduado en los últimos cinco años en esta carrera no ha encontrado un trabajo relacionado con sus estudios. Según el estudio Jóvenes universitarios y empleabilidad, cualificación, profesiones en auge y transición laboral , realizado por CEU y Randstad research con datos del INE , el 18,4% de los alumnos que se matricularon en este grado no ha podido trabajar de lo suyo. Para determinar dicha estadística, se analizó la trayectoria laboral de 31.000 estudiantes que fueron encuestados durante cinco años tras su graduación.

La investigación también revela algunas diferencias notables entre las universidades privadas y públicas , siendo el nivel de paro el doble de alto en las segundas: 4,9% vs 8,7%.

Aún así, la siguen eligiendo. Pese a que las cifras de empleabilidad no son esperanzadoras, muchos estudiantes siguen eligiendo este grado en España. Una carrera que ya es más una elección vocacional que una herramienta para encontrar trabajo. De hecho, cada vez más jóvenes deciden estudiar Filosofía en nuestro país. Según datos del Ministerio de Universidades , el número de matriculados en esta disciplina ha aumentado casi un 10% en los últimos tres años.

Las humanidades están en crisis, pero no en España. En gran parte del mundo, las carreras humanísticas como Historia, Literatura, Filología o Filosofía han registrado una caída brutal del número de alumnos de entre el 30% y el 50% . La mayoría de los estudiantes se han ido a carreras más técnicas. Tal es el fenómeno, que en EUU el número de estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y salud ha pasado de 400.000 en 2010 a más de 800.000 en 2020.

Sin embargo, la situación de España es muy diferente: las titulaciones relacionadas con las humanidades mantienen el número de matriculados y algunas incluso aumentan la cifra de alumnos como Historia, que ha sumado 300 alumnos más en este periodo, Filosofía más de 2.000 y Artes y Humanidades, más de 4.000. Todo ello conociendo que su empleabilidad está ahora mismo por los suelos.

No se arrepienten. Y es que si les preguntamos a los exalumnos si volvieran a estudiar de nuevo sus carreras, en muchos casos dirían que no, sobre todo cuando ya llevan un tiempo enfrentándose a la encarnizada guerra del mundo laboral. De hecho, según otros estudios , el 38% de los solicitantes de empleo con titulación universitaria se arrepienten de su grado elegido. Más de uno de cada tres estudiantes de grado en 2014 afirmaba cinco años después que o bien habría preferido estudiar otra carrera o bien directamente se arrepiente de haber ido a la universidad . Pero Filosofía no es una de ellas.

Las que más son Periodismo (87%), Sociología (72%), Arte (72%), Comunicación (64%) y Magisterio (61%). También más de la mitad de quienes terminaron grados del ámbito de la documentación, técnicas audiovisuales o Turismo consideraron que se equivocaron cinco años después .

Podría cambiar a futuro. Pero ojo, porque las empresas tecnológicas cada vez consideran más valioso el disponer de pensamiento crítico y creatividad, algo que brinda la filosofía. Como hemos analizado en otros artículos de Xataka , empresas como Google, IBM o Microsoft llevan varios años contratando decenas de graduados en Filosofía para que les ayuden a resolver problemas éticos y morales que plantean determinados avances tecnológicos. Basta decir que Reid Hoffman , fundador de LinkedIn, Peter Thiel , cofundador de PayPal, o Mauricio Lapastora , ex director de Toshiba y Fujitsu Siemens, tienen títulos universitarios en Filosofía.

¿Y la que más perspectivas laborales tiene? Si Filosofía se encuentra a la cola, la que lidera la empleabilidad ahora mismo es Ingeniería Electrónica. Y la diferencia entre ambas es abismal: 18,4% de paro vs 0,9% tras cinco años desde su graduación. La demanda de ingenieros y científicos en el mercado laboral es mucho más alta que hace unas décadas. Otra titulación con buenas perspectivas de trabajo es medicina. Y, como comentábamos en este artículo , la gallina de los huevos de oro de las ingenierías que, por desconocimiento del alumnado, cada año pierde más matriculados pese a su empleabilidad de casi el 100%: ingeniería agrónoma.

