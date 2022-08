Las humanidades están en crisis en buena parte del mundo en favor de las carreras técnicas. No en España

En lo que llevamos de siglo XX, carreras humanísticas como Historia, Lengua y Literatura, Filología Inglesa o Filosofía en Estados Unidos han experimentado una caída del número de alumnos inscritos de entre el 30% y el 50%, según la disciplina. Una sangría de estudiantes que, de acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria de EEUU, ha beneficiado a las carreras científicas y, sobre todo, técnicas, que han absorbido a buena parte de esos universitarios.

Una situación muy diferente a la que registra nuestro país, donde las titulaciones relacionadas con las humanidades mantienen, en general, el número de matriculados en los últimos años, y algunas incluso aumentan la cifra de alumnos. Las carreras técnicas, por su parte, sí han evolucionado de forma ligeramente parecida, aunque su incremento de estudiantes es bastante menor al de Estados Unidos.

Humanidades en España. En Estados Unidos las carreras de humanidades han venido perdiendo unos 10.000 alumnos por año entre 2010 y 2020, por lo que en la actualidad registran unos 100.000 estudiantes menos que hace una década. En España, los datos disponibles en el Ministerio de Universidades sólo abarcan el último lustro, pero la fotografía es bien distinta: sólo Historia del arte y Filología Inglesa han perdido estudiantes, 1.500 y 1.100, respectivamente, en los últimos cinco años.

Mientras, Historia ha sumado 300 alumnos más en este periodo, Filosofía más de 2.000 y Artes y Humanidades (categoría que engloba diversos estudios, de Filología Hispánica a Diseño, pasando por Antropología o Bellas Artes) ha sumado más de 4.000, pasando de 140.027 alumnos en 2015 a 144.052 en 2020.

Carreras técnicas y científicas. La diferencia en el campo de la ciencia y la tecnología no es tan acusada, pero también es notable. En Estados Unidos el número de estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (las famosas STEM, por sus siglas en inglés) y de ciencias de la salud ha pasado de algo más de 400.000 en 2010 a más de 800.000 en 2020, según el investigador Benjamín Schmidt, quien ha procesado los datos educativos públicos de Estados Unidos y los ha compartido en su cuenta de Twitter.

En España, aunque también ha habido aumentos en determinadas carreras técnicas, en especial en todas las relacionadas con la informática, el crecimiento es mucho más moderado. Así, por ejemplo, en todas las titulaciones relacionadas precisamente con informática, en los últimos cinco años el número de matriculados totales ha aumentado un 23,1%, en especial por la creación de nuevos estudios como el grado de inteligencia artificial o de ingeniería de datos.

En matemáticas el aumento ha sido aún mayor, de un 38,7%, pero en Ingeniería de Telecomunicaciones el número de matriculados es prácticamente el mismo que hace un lustro, y en otras carreras técnicas como Ingeniería de Computadores la cifra de alumnos incluso se ha reducido un 7,3%.

