El 'Burrito Sabanero' es ya uno de los villancicos más populares. La historia del niño que la cantó no fue tan alegre

"Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén". Seguramente habrás escuchado mil veces esa frase estos últimos días. Es un villancico ya clásico de Navidad que cada año suena en el hilo musical de comercios y familias, pero que este año se ha hecho muy viral gracias a versiones como la de David Bisbal.

Multitud de artistas han interpretado esta canción, pero lo más curioso es que la original de hace 50 años aún sigue sonando y el niño que cantaba no recibió "ni un bolívar partido por la mitad" por su trabajo.

Burrito Sabanero. A estas alturas, estamos hablando de todo un clásico. Se trata de un villancico venezolano creado por el compositor Hugo Blanco para la Navidad de 1972 y su primera voz fue el cantante Simón Díaz. La repercusión y el boom internacional llegó en 1975 gracias a la interpretación de Ricardo Cuenci.

Éxito. ¿Los motivos? Pueden ser varios, como que ese fuera su momento, o que la voz infantil fuera más atractiva para el gran público, teniendo en cuenta que es un villancico, pero fue entonces, hace casi 40 años, cuando explotó. Tal fue la popularidad que la revista Billboard la incluyó en la lista de las "100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos".

De hecho, se especula con que el ritmo del tema, alejado de los cánones venezolanos de los villancicos, es lo que ha permitido su adaptación a todo tipo de ritmos, permitiendo alcanzar un éxito que trascendió las fronteras. Es uno de los temas navideños por excelencia, tanto en su versión original como en reinterpretaciones por parte de coros infantiles y artistas consagrados.

Hay hasta una versión reguetonera. Y no es broma:

Burrito Tabanero. Pero bueno, como decimos, la voz que impulsó el tema fue la de Ricardo Cuenci. Aunque el tema no fue interpretado originalmente por una voz infantil, como leemos en BBC Mundo, al compositor le parecía que quedaba mejor cantada por niños. Así, Blanco contactó con Raúl Cabrera, director del Coro Infantil Venezuela (también conocido como 'La Rondallita'), y ambos realizaron el arreglo para la formación.

Como solista fue elegido el mencionado Ricardo Cuenci, de ocho años en aquel momento y que, en una entrevista en BBC, comentó que llevaba la música en la sangre desde pequeño. El niño escuchó la versión original y empezó a cantarla por todas partes. No sabía pronunciar la "s", por lo que cantaba "Burrito Tabanero".

Decepción. Cuando se publicó el disco, Cabera, cuyo padre tenía una tienda de discos, se encargó de la difusión. Fue entonces cuando el villancico y la Rondallita comenzaron a ganar tracción, realizando una gira nacional y hasta por Puerto Rico. Sin embargo, ni los miembros originales que grabaron el tema ni Ricardo estaban en esa gira.

Cuenci sí actuó en algunas citas nacionales, una de ellas de tres meses de duración en la que cantaban en todos lados. Sin embargo, y como él mismo cuenta en La Cata Musical, no vio remuneración alguna. Ni él ni ningún miembro de la Rondallita. Tampoco reconocimiento, algo que vino décadas después. Ricardo sí recibió una bici, pero nada más.

Las desgracias no vienen solas. No fue la única desgracia relacionada con esto, ya que Ricardo tuvo una oferta para ser parte de Menudo, una agrupación puertoriqueña en la que estuvieron, entre otros, Ricky Martin. En BBC, Cuenci se acuerda de eso y comenta que "a lo mejor a mi papá le faltó un poco de chispa. No me dejó, no me dejó".

En la entrevista, continúa diciendo que llegó un momento en el que eso se apagó: "yo me apagué. No quise saber nada más del Burrito de Belén, de La Rondallita ni de nada de eso. Me dediqué a lo mío, a mi familia y a mis cosas". Aunque no desconectó de la música, se dedicó a trabajar en el campo y en la publicidad.

Viralidad. Muchos años después de esta triste historia, 'El Burrito de Belén', que es como realmente se llama el tema, fue parte de discos navideños de artistas como Juanes. También de cantantes estadounidenses como Adrienne Houghtono Aloe Blacc también publicaron versiones, pero ahora el tema vuelve a la actualidad gracias al álbum 'Todo es posible en Navidad' que acaba de lanzar David Bisbal.

Si no has escuchado esa versión en reels de Instagram, es que hace tiempo que no te metes a Instagram. Viendo que el tema sigue en boca de muchos cuando llegan estas fechas, el propio Ricardo, que sigue en contacto con sus excompañeros de La Rondallita, se planteó lanzar una nueva versión del villancico.

Es curioso pensar que un tema tan viral que lleva sonando durante décadas y que ha tenido versiones para dar y tomar estaría generando ingresos pasivos a sus responsables y, evidentemente, a su intérprete. Como vemos, no sólo no es así, sino que en más de una ocasión Ricardo ha salido a pedir ayuda para que se reconozca su interpretación y, así, poder ayudar a su familia. Aquí el destino se pasó con la ironía.

