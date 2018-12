Este villancico lo ha compuesto una inteligencia artificial (pero el espíritu navideño aún se le resiste)

Las redes neuronales, convenientemente entrenadas gracias al análisis de material de referencia (cuánto más, mejor), suelen usarse para generar nuevos contenidos de la misma categoría que los ejemplos. Ya hablemos de efectos de sonido, rostros de famosos, caricaturas u obras de arte, las redes neuronales pueden con ello.

De modo que, en estas fechas, ¿por qué no usar el poder de la inteligencia artificial para crear nuevos villancicos? La red neuronal sólo tiene que analizar qué patrones comunes siguen los villancicos diseñados por humanos y aplicarlos a la creación de nuevas piezas musicales.

Un equipo de Made by AI se puso manos a la obra. Para simplificar su tarea, recurrió a archivos MIDI (mala calidad de sonido, sin voces) como ejemplo para entrenar a la red neuronal, y optó por utilizar un tipo de red neuronal basado en unidades de memoria a corto y largo plazo (LSTM), una tecnología sensible al contexto, muy necesaria al tratar con datos sometidos a estructuras formales (música, idiomas, etc).

Gracias a su red neuronal, Made by AI generó cinco melodías que podemos escuchar en su página web. Aquí os ponemos un ejemplo:

Para gustos los colores pero, a oídos de este redactor, no se podría decir que el experimento suene excesivamente bien, ni desde un punto de vista exclusivamente musical ni desde el meramente navideño. En cualquier caso, no deja de ser impresionante, como cada vez que nos enfrentamos a la creación de una red neuronal, pensar que esa canción ha sido creada íntegramente por una máquina.

El equipo de Made by AI afirma estar "satisfecho con el resultado [...] teniendo en cuenta la limitación de tiempo que nos dimos". Afirman que también habría sido divertido generar letras para las canciones, o intentar entrenar a la IA aportando datos de audio en bruto, en lugar de MIDI.

Pero éste no es el primer intento de generar villancicos mediante inteligencia artificial. El anterior, llevado a cabo hace dos años en la Univ. de Toronto, fue descrito por sus desarrolladores como un 'karaoke neuronal'.

Esto es, los científicos alimentaban a la máquina con imágenes, ésta reconocía los elementos que la misma contenía, generaba letras en base a éstos y, finalmente, las musicalizaba. No, el resultado tampoco fue muy brillante en aquella ocasión:

Neural Story Singing Christmas from Hang Chu on Vimeo.