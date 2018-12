Así puedes superar el test para detectar qué fotos han sido creadas mediante inteligencia artificial

Si, dentro de unos (pocos) años, te encuentras en una revista con el rostro de la que parece ser una celebrity posando en la alfombra roja, a la que no terminas de situar ("Espera, ¿es Taylor Swift? Uhm, desde aquí se me parece más a Scarlett..."), no descartes que en realidad esa persona no exista.

Y es que, en el futuro, las publicaciones de moda podrán decorar sus portadas con las fotos de modelos artificiales, creados ex profeso por una inteligencia artificial a partir de una base de datos de rostros de famosos reales.

El año pasado Nvidia hizo público un proyecto que estaba desarrollando en este sentido, que recurría a GANs (siglas en inglés de 'red generativa antagónica') y a la base de datos CelebA HQ para generar fotos realistas de falsos famosos.

Máquinas que aprenden a generar rostros jugando contra sí mismas

Una GAN es un sistema basado en el uso de dos redes neuronales: una que genera imágenes y otra que las evalúa, hasta que la primera es capaz de generar imágenes que la segunda dé por buenas. Se puede usar para lograr fotos más realistas... o cuadros más atractivos.

En resumen, "el ordenador aprende a generar estas imágenes jugando un juego del gato y el ratón contra sí misma", en palabras de Jakko Lehtinen, uno de los investigadores de Nvidia. Esto garantiza que los humanos interpretaremos la mayoría de las mismas como reales.

Concretamente, los investigadores de Nvidia recurrieron a una GAN progresiva, comienza generando imágenes de muy baja resolución y luego va evolucionando gradualmente hacia resoluciones mayores, permitiendo que su realismo mejore de forma más rápida, pero también más estable. ¿Resultado? Imágenes de 1024 x 1024 píxeles, nítidas y convincentes.

Los investigadores reconocían entonces que "si bien la calidad de nuestros resultados es, en general, alta si la compara con otros trabajos realizados hasta ahora con GANs, hay un largo camino aún hasta el verdadero fotorrealismo. Dicho esto, sentimos que ahora podemos lograr un realismo convincente".

Atrévete con el test del MIT

Para probar hasta qué punto tenían razón los investigadores, la web del MIT aloja un test online en el que se anima a los usuarios a intentar reconocer qué rostros son verdaderos o artificiales (generados con la tecnología de Nvidia).

Puedes hacerlo aquí; una vez empieces,se te mostrarán 6 imágenes de rostros, que parpadearán durante 5 segundos. Después de que cada imagen desaparezca, responde si crees que la cara era real o falsa.

Si lo apuestas todo a tu mera intuición y tienes buena suerte, puedes llegar a acertar el 50%. Tras varios intentos, y sabiendo qué buscar, puedes lograr un 100% de aciertos en dos tandas consecutivas, como le ha ocurrido al redactor de este artículo. Pero, ¿qué es lo que hay que buscar?

¿En qué hay que fijarse?

Kyle McDonald, programador de software del ámbito artístico, ha colgado en su blog personal una serie de consejos para reconocer imágenes falsas generadas por AI, de las que te ofrecemos aquí un breve resumen: