Ante el boom de procesiones por las calles de la ciudad, en Sevilla ha surgido una idea: cobrar una 'tasa cofrade'

Sevilla es tierra de cofradías, imágenes piadosas y multitudinarias muestras de fervor religioso en las calles. En Semana Santa. Y el resto del año. En septiembre El Confidencial echó cuentas y le salió que durante los próximos meses se celebrarían más de 50 marchas religiosas como parte de un cierre de 2024 que contará con "la magna" como plato fuerte, una gran procesión que clausurará el segundo Congreso Internacional de Hermandades. Detrás de los "cultos extraordinarios" en las calles de Sevilla hay sin embargo algo más que fe: agentes de policía local haciendo horas extras para garantizar su seguridad. Y eso para el Ayuntamiento se traduce en horas y más horas extra que debe pagar echando mano de las arcas públicas.

El lunes, durante una entreviste en Canal Sur, el alcalde de la ciudad habló de lo que supone para el Ayuntamiento y se mostró abierto a aplicar una especie de 'tasa cofrade' por el uso de las calles de Sevilla. El regidor no ha tardado en dar marcha atrás, pero el debate, lo pretendiera él o no, ha quedado botando.

¿Qué ha pasado? Que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha abierto un debate espinoso en la capital andaluza. Dado la gran cantidad de procesiones que se celebran en la ciudad a lo largo del año, no solo durante festividades, y teniendo en cuenta que esas "salidas extraordinarias" requieren de policías y conllevan un coste para las arcas municipales, ¿debería cobrárseles una impuesto especial a las cofradías? ¿Serviría esa 'tasa cofrade' para "regular" las celebraciones?

Durante una entrevista Sanz reconoció que la idea no le desagrada. No dijo que fuera a aplicarla, ni siquiera que el Consistorio de Sevilla esté estudiándola como tal; pero a preguntas del periodista dejó claro que lo ve una opción razonable. Fue suficiente para que se generase un enorme revuelo, con artículos en la prensa local y nacional, réplicas de hermandades sevillanas y columnas de opinión. Sanz acabó enmendándose en cierta forma aclarando que descarta la tasa y "no hay debate" alguno; pero lo cierto es que precisamente eso, debate, es lo que ha generado.

¿Qué dijo exactamente? Sanz se pronunció en el programa 'El Llamador', en Canal Sur, donde el presentador le preguntó por el número de procesiones que se celebran en Sevilla. "Hay que empezar a ordenar un poquito la cantidad de salidas extraordinarias que afronta esta ciudad, primero porque no es bueno convertir lo extraordinario en ordinario; segundo, porque esta ciudad arrastra un problema que todos sabemos: nos faltan 500 policías locales y otros tantos nacionales".

Ese "problema estructural" en la ciudad, explicó Sanz, implica que actos multitudinarios como las procesiones deben organizarse "con mucho tiempo" y obligan a suplir la falta de agentes haciendo que los que hay trabajen horas extra. En ese punto, el periodista le lanza la pregunta clave: ¿Y si las propias cofradías colaborasen para que ese gasto no pese tanto sobre las arcas municipales?

"Es imposible que una cofradía pueda pagar lo que cuestan dos o tres patrullas con horas extra en las calles", replicó el alcalde, antes de aclarar: "¿La existencia de una tasa? Bueno. A lo mejor. Sí. Se podría plantear la existencia de esa tasa o el poder cobrar esa tasa por ordenar y regular un poco, como una especie de límite. Pero pretender que esa tasa pagara el despliegue de policías que necesita una cofradía atravesando el casco histórico de Sevilla… Eso no hay tasa que lo pague".

¿Tanto gasto es? Sanz no entró en detalles, ni fue más allá. Simplemente se limitó a aclarar que aún en el caso de que se aplicara, sería inviable que una 'tasa cofrade' cubriera el 100% de los gastos. Un repaso a la normativa municipal da una idea de lo que puede costarle una "salida extraordinaria" de una hermandad a la ciudad. Diario de Sevilla detalla que la hora extra de un patrullero, con dos agentes, cuesta 145 euros. Y el coste aumenta si se añaden refuerzos.

El debate no es del todo nuevo. Hace un mes el mismo periódico apuntaba ya que en la recta final del año Sevilla sumaría 52 procesiones, incluida la magna del 8 de diciembre, un despliegue de fervor religioso difícil de cubrir con las dotaciones de policía normales de un fin de semana. De ahí, advertía, la necesidad de recurrir a agentes haciendo horas extras o productividades. Según los datos que maneja el diario, el Consistorio quintuplicará la partida para productividades de la Policía Local. Probablemente esa cifra no se explica solo por las procesiones religiosas, pero el dato da una idea del desafío que supone para las arcas municipales.

¿Qué han dicho las hermandades? No parece haberles gustado la idea. ABC habló con algunas después de la entrevista del alcalde y varios de sus responsables esgrimían el mismo argumento: no todos los actos públicos que se organizan en las calles de la ciudad y requieren de la presencia de agentes locales son celebraciones religiosas. Hay carreras, marchas… Entre un largo etcétera. "Las hermandades no pueden ser ni más ni menos que otras manifestaciones que ocupan la vía pública", zanja Aníbal Toravuela, hermano mayor de la hermandad de la Amargura.

"El Ayuntamiento tiene que estar al servicio de las hermandades, además de que pagamos bastantes impuestos a lo largo del año", comparte Andrés Martín, de la Pastora de Santa Marina. Hay quien incide también en los beneficios que generan las procesiones para la propia ciudad, recuerda la labor social que realizan los cofrades y directamente advierte que estas no podrían afrontar una tasa así.

¿Y qué pasará ahora? Sanz no ha tardado en reaccionar. Tras el revuelo que han generado sus palabras ha vuelto sobre el tema para descartar cualquier 'tasa cofrade'. Mantiene que hace falta regular las actividades religiosas, que incluyen procesiones, rosarios, traslados de imágenes, salidas extraordinarias, misiones evangelizadoras… Pero insiste: "No hay debate" sobre una tasa específica.

El alcalde argumenta que un impuesto así "no serviría" para atajar el desafío. "No está encima de mi mesa, ni de ninguna". El Correo de Andalucía estima que solo el año pasado se realizaron más de 450 cultos externos en la capital andaluza que necesitaron un despliegue de efectivos notable, con centenares de agentes.

Imágenes | Jon Connell (Flickr) y Canal Sur Media (Flickr)

