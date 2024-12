Los billones de euros que debe cada país del mundo en 2024, expuestos en este gráfico

Tenemos un montón de indicadores que permiten explicar la realidad financiera de la economía global. La deuda es uno de ellos y, como decimos, no es el único ni el más determinante, sí es el que se utiliza para analizar el futuro de muchos países. Liderar el ranking de la deuda global no es el mayor de los honores, y en este curioso gráfico podemos ver no sólo quiénes acumulan más deuda en 2024, sino también el porcentaje de deuda relacionado con su producto interior bruto.

Los datos. El gráfico ha sido desarrollado por Visual Capitalist tomando datos del Fondo Monetario Internacional. Éstos están actualizados a octubre de este 2024, excepto los de Estados Unidos, que son un poco más recientes. Y lo cierto es que hay países para los que es totalmente demoledor:

Estados Unidos. Según estos datos, coronando la tabla de la deuda mundial tenemos a Estados Unidos. Tiene el 34,6% de la misma y una deuda respecto al PIB del 121%, pero la mala noticia es la tendencia y la estimación de pago de intereses. En el año fiscal 2024, esos intereses netos debido a la deuda fueron de 892.000 millones de dólares, algo que aumentará hasta los 1,7 billones de dólares (de los nuestros) de cara al año fiscal 2034.

China. En China, la cosa no va mejor. Según el FMI, es la segunda de este ranking con una deuda mundial del 16,1%, correspondiente a un 90,1% de su PIB. También se estima que esa deuda respecto al producto interior bruto aumente hasta el 111,1% en los próximos cinco años. Es algo que está por ver teniendo en cuenta que Trump no ha entrado en la Casa Blanca y hay que esperar a comprobar si se cumplen las amenazas sobre aranceles aún más restrictivos al gigante asiático y el efecto de las mismas en la economía china.

Japón sigue en caída libre. Pero si alguien destaca en el territorio oriental, ese es Japón. Ya en 2019, la deuda japonesa era del 238% del PIB. Lejos de mejorar, ahora se encuentra con una deuda del 250%. Es una deuda salvaje en relación con el PIB, muy por encima de otras nada despreciables como la del 137% de Italia, el 175,2% de Singapur o el 159% de Grecia.

La reina en este sentido es Sudán, que con el 0,1% de la deuda global, en relación a su PIB es de un bestial 344,4%.

La perspectiva regional. Cuando hablamos de territorios, la foto queda de la siguiente manera:

región deuda respecto al pib 2024 precisión para 2025 América del Norte 116,1% 125% Asia Pacífico 93,6% 101% Europa 77,4% 79,6% América del Sur 77,2% 76,9% África 66,7% 58,5% América Central 51,6% 47,1% Oriente medio 40,9% 45,3%

Sin entusiasmo. La situación irá a peor si no se toman medidas. El FMI afirmó que habría que realizar importantes recortes en gastos y subidas de impuestos en el próximo lustro para que los diferentes países empiecen a alcanzar la sostenibilidad fiscal. El problema es que la previsión es que la deuda pública mundial superará el 100% de la producción global en 2029 con países como Estados Unidos, China, Brasil o Francia siendo los países que más aporten a este hecho.

Por si te lo estabas preguntando, España ocupa el puesto número 11 con un 1,7% de la deuda mundial y un 102,3% de su PIB. México el número 12 con el 1% de la deuda y una deuda respecto al PIB del 57,7%. Ambos países con peores datos que hace unos años.

