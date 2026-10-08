Por algún motivo, los niños finlandeses han recibido a la reina Letizia con una canción de José Luis Perales

El pasado martes, mientras Felipe VI se reunía con el presidente Alexander Stubb, la reina Letizia tenía su propio plan en Helsinki. Junto a la primera dama, Suzanne Innes-Stubb, visitó la escuela de Käpylä, y allí la esperaba un coro de niños con una sorpresa: ‘Que canten los niños’, de José Luis Perales, cantada en español. Hay vídeo del momento, y ABC y ElMundo han contado la escena con cierto asombro. Según El Economista, la Reina respondió con un “Os ha salido de maravilla”.

Conviene situarlo: esta es la primera visita de Estado de la Corona española a Finlandia en 37 años, con la OTAN, el Ártico y la computación cuántica en la agenda. Y en mitad de todo eso, una balada de Cuenca. Pero todo tiene una explicación más sencilla de lo que parece.

La explicación aburrida. Käpylä no es un colegio cualquiera. Ofrece un programa bilingüe finés-español en el que participan unos 170 alumnos, y varios centenares más estudian el idioma o se apuntan a actividades de cultura española. Tampoco es una rareza local: el español ya es la tercera lengua extranjera más estudiada de Finlandia, con unos 40.000 estudiantes.

Y ‘Que canten los niños’ es literalmente eso, y encaja como himno a la infancia, la paz y los derechos de los menores firmado por el cantautor conquense que también escribió ‘Un velero llamado libertad’. Lógica de manual para una visita institucional.

La explicación divertida. Finlandia lleva años dándonos motivos para sospechar algo más. Yle, su cadena de televisión pública, emitió ‘Los Serrano’ en versión original subtitulada con el título de ‘Serranon perhe’, literalmente "La familia Serrano". Según la edición finlandesa en DVD, según recuerda Fuera de Series, más de 1,5 millones de espectadores la seguían cada semana en un país de unos cinco millones y medio de habitantes.

UN VISTAZO A...

Espinof recuerda que Fran Perea fue elegido en 2008 hombre más sexy del año, su primer disco vendió allí 16.000 copias y hasta Santa Justa Klan despachó 7.000 de las suyas. No fue ni remotamente un fandom de nicho, fue un evento nacional para toda una generación.

Del plató a la Costa del Sol. La cosa fue a más: Fran Perea dio conciertos en Helsinki y Warner Finlandia le editó allí Viejos conocidos. "Las primeras noticias llegaron en burro por la frontera", bromeaba él mismo con Fuera de Series sobre su fama finlandesa. Años después, Yle y Mediapro lo fichaban para Paradise, un thriller de ocho episodios sobre los asesinatos de miembros de la comunidad finlandesa de Fuengirola, muchos de ellos jubilados. Es decir, el galán de una comedia familiar de Telecinco acabó protagonizando un policíaco rodado en Málaga para la televisión pública finlandesa. De locos.

No es una excepción. Recuerdan en El Español que ‘Aquí no hay quien viva’ también se emitió en Finlandia, además de en Bulgaria y Serbia, y Espinof cuenta que el futbolista Stevan Jovetic llegó a Sevilla hablando un castellano más que decente porque era fan de ‘Los Serrano’ en Montenegro. Cuando Víctor Elías y Natalia Sánchez viajaron a Belgrado a conocer a su club de fans, según el mismo medio, los esperaban decenas de seguidores gritando al estilo groupies de los Beatles.

¿Por qué? Hay pistas. Un blog de 2008 escrito desde Finlandia recoge que los alumnos de una clase de español veían la serie subtitulada y encontraban muy graciosas aquellas familias en las que padres, hijos y abuelos desayunan juntos. Finlandia, además, tiene colonia propia en la Costa del Sol, y de ahí parte justo la premisa de Paradise. Solo es una hipótesis, claro, pero encaja.

Por la noche, la Reina marchó a la cena de gala celebrada en el Salón de Estado del Palacio Presidencial de Helsinki. Para la despedida podrían haber tirado de ‘Porque te vas’, ese clásico de Perales de 1974 popularizado por Jeanette, cantante nacida en Londres y afincada en Barcelona desde los 12 años. La canción pasó casi inadvertida hasta que Carlos Saura la incluyó en ‘Cría cuervos’ (1976) y llegó al número uno en Francia y Alemania. Otro éxito nuestro que triunfó fuera de casa. Una costumbre nacional.

Imágenes | Gtres

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