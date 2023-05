A Rusia le está yendo lo suficientemente mal en Ucrania como para que sus propios mercenarios lo digan alto y claro

La ciudad de Bakhmut se ha convertido en un enclave estratégico en la guerra y la batalla que se libra en ella está siendo una de las más largas y sangrientas. Pero también ha acabado convirtiéndose en un símbolo de la resistencia ucraniana y una prueba de que a Rusia no le va tan bien como pensaba. En la ciudad han muerto miles de combatientes de los dos bandos y se han agotado las reservas de artillería de los dos ejércitos, con miles de proyectiles disparados diariamente. Wagner, el grupo paramilitar ruso de mercenarios, había estado encabezando desde hace meses el intento de Rusia por capturarla.

Hasta ahora. El grupo de mercenarios ha comunicado que no puede seguir combatiendo sin el apoyo de Rusia y amenaza con su retirada.

El discurso. Según EEUU, más de 20.000 soldados rusos han muerto en la guerra desde diciembre, y la mitad de ellos son mercenarios de Wagner. Eso ha llevado a Yevgeny Prigozhin, fundador del grupo paramilitar, a anunciar que sus combatientes abandonarán la ciudad el 10 de mayo debido a una supuesta escasez de municiones.

En un video publicado en varios medios rusos, se dirige a Putin y el alto mando del Ejército culpándolos de las pérdidas sufridas. "Estos son muchachos de Wagner que murieron hoy. La sangre aún está fresca”, dice Prigozhin. "Vinieron aquí como voluntarios y se están muriendo para que ustedes puedan sentarse como gatos gordos en sus oficinas de lujo. Estoy sacando las unidades de Wagner de Bakhmut porque, en ausencia de municiones, están condenadas a morir sin sentido", añade.

