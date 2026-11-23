Ha tardado medio siglo en conseguirlo, pero la Huerta de Otero acaba de ganarse un lugar destacado en el mapa arqueológico español. Dio un primer paso para lograrlo en el verano de 2023, cuando los investigadores desenterraron allí un fascinante mosaico policromo de 30 m2; y ha vuelto a hacerlo ahora, con el anuncio de otro descubrimiento de calado: una serie de pinturas murales muy bien conservadas que muestran temas mitológicos, plantas y animales. Ambos hallazgos nos hablan de la relevancia de una opulenta domus romana que probablemente estuvo habitada hacia los siglos I y V d.C. y que permaneció casi olvidada hasta 2019.

Los expertos advierten que el yacimiento probablemente nos deparará más sorpresas. Al fin y al cabo, recuerdan, el solar ronda los 5.000 m2 y únicamente hemos excavado el 15%.

¿Qué ha pasado? Que la arqueología extremeña (la española en general) está de celebración. El Ayuntamiento de Mérida ha revelado que la última campaña de excavaciones realizada en la Huerta de Otero, una domus romana que empezó a explorarse a mediados de los años 70, ha arrojado nuevos descubrimientos que confirman que probablemente la casa perteneció a una familia opulenta de los primeros siglos de nuestra era.

El descubrimiento ha sido posible gracias a la labor de la Escuela de Aprendizaje Laboral Barraeca V, un centro que desde hace varios años forma a peones de arqueología. Su labor se desarrolla sobre el terreno con la colaboración y supervisión del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

¿Qué han descubierto? En esta campaña los arqueólogos se han centrado en el peristilo, el patio central de la domus, un espacio abierto que habitualmente se decoraba con un jardín y estaba rodeado de galerías con columnas. Más concretamente han excavado en una franja de tierra que se pasó por alto durante los estudios de los años 70 e impedía a los investigadores hacerse una idea clara de cómo se estructuraba la vivienda. Al remover la tierra, sin embargo, los arqueólogos han hecho algo más que despejar dudas: han dejado a la vista varios murales asombrosamente bien conservados.

“La excavación nos ha deparado la sorpresa de que han aparecido unas pinturas murales que decoran las paredes, tanto exteriores como interiores, del peristilo. Están muy bien conservadas con motivos que combinan naturaleza, una rica avifauna y temas mitológicos”, comenta José Vargas, de la escuela Barraeca. Entre los diseños que han quedado expuestos destacan varios pavos reales, “imágenes muy representativas del poder que debían acumular las personas que habitaban esta domus”, precisan desde el Ayuntamiento.

¿Es lo primero que se descubre? Para nada. La Huerta de Otero ya fue noticia hace tres años por un motivo similar. Entonces los arqueólogos descubrieron un mosaico de alrededor de 30 m2 que representa a Medusa. La pieza, policroma, diseñada para decorar el pavimento de una de las estancias principales de la domus y que muestra a la Gorgona con unas alas en la frente, entre máscaras, peces y pavos reales, llamó la atención también por su buen estado de conservación. “Es de un carácter excepcional”, celebraba en el verano de 2023 Félix Palma, director del Consorcio de Ciudad Monumental.

¿Por qué es importante? El nuevo hallazgo es relevante por varias razones. Una de ellas la avanzábamos antes: los alumnos de Barraeca se han centrado en una “lengua de tierra” que se pasó por alto en la década de 1970 debido a “una metodología antigua” e impedía a los investigadores “ver de manera diáfana” la conexión entre la estancia en la que apareció el mosaico de Medusa y la parte del peristilo ya excavada. Dicho de otro modo, ha ayudado a perfilar nuestro conocimiento sobre cómo se distribuía la antigua domus.

Vargas destaca además las “pinturas murales extraordinarias” que han aparecido a medida que avanzaba la campaña, entre las que se incluyen escenas de caza, un sátiro y diferentes aves, incluidas grullas, cisnes y pavos reales, una especie cargada de significación que nos confirma también el poder y riqueza que probablemente tenía la familia instalada en la vivienda. Sin embargo, lo más fascinante es que hay motivos para pensar que lo que conocemos de la domus es solo una pequeña parte y podría haber muchos más tesoros ocultos.

Y eso, ¿por qué? Lo explica claramente Vargas: “El solar de Huerta Otero tiene más de 5.000 m2 y habremos excavado el 15%”. Que la parcela esté tan poco estudiada no es nada sorprendente. Aunque los arqueólogos analizaron la zona ya en 1976 y por entonces se desenterraron restos de una domus romana y un lienzo de la muralla de la ciudad, Huerta Otero permaneció casi olvidada durante décadas. El interés por el solar resurgió en 2019, cuando Barraeca empezó a ofertar la especialidad de peón de arqueología. Solo cuatro años después se presentaba al mundo el fascinante mosaico de Medusa.

Los expertos calculan que la vivienda es probablemente del primer siglo de nuestra era y permaneció en uso hasta el V d.C. Los mosaicos datarían del II. Además de las composiciones con policromía, las excavaciones han dejado a la vista un amplio tramo de muralla, una calzada y unas termas. La quinta edición de Barraeca está a punto de finalizar, pero eso no significa que los arqueólogos dejen de trabajar en el solar. A comienzos de año empezará un nuevo período de formación que más tarde permitirá retomar las excavaciones y (con suerte) recuperar nuevos tesoros de la Huerta de Otero y el pasado romano de Augusta Emerita.

Imágenes | Ayuntamiento de Mérida 1 y 2

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